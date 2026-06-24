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24.06.2026 12:15

Wimbledon στη Nova: Τo δημοφιλέστερο και ιστορικότερο Grand Slam του τένις για 26η χρονιά αποκλειστικά στα κορτ του Novasports!

24.06.2026 12:15
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  • Το φετινό βρετανικό Grand Slam ξεκινάει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 12 Ιουλίου
  • Δύο κανάλια Novasports και η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα θα μεταφέρουν όλο τον παλμό της φετινής 139ης έκδοσης που μοιράζει το ιλιγγιώδες ποσό-ρεκόρ των 64,2 εκατομμυρίων λιρών, 20% επάνω συγκριτικά με την περυσινή διοργάνωση

Για 26η συνεχόμενη χρονιά η Nova φιλοξενεί τo δημοφιλέστερο και ιστορικότερο Grand Slamτου τένις, αποκλειστικά στα κορτ του Novasports! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, η Μαρία Σάκκαρη, οι αδερφές Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς που έχουν κατακτήσει 14 GrandSlams μαζί, 6 από αυτά στο Wimbledonκαι όλα τα μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου τένις υπόσχονται θέαμα υψηλού επιπέδου και οι φίλοι του τένιςαπό τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, σε αποκλειστική μετάδοση και με τη σφραγίδα της κορυφαίας δημοσιογραφικής ομάδας του Novasports, το φημισμένο τουρνουά τένις Wimbledon με τις σπουδαίες μονομαχίες στα κορτ της Αγγλίας.

H αυλαία της φετινής 139ης έκδοσης του Wimbledon που μοιράζει το ιλιγγιώδες ποσό-ρεκόρ των 64,2 εκατομμυρίων λιρών, 20% επάνω συγκριτικά με την περυσινή διοργάνωση, ανοίγει την Δευτέρα 29 Ιουνίου με το Novasports Prime να προβάλλει όλους τους αγώνες του Centre Court μέχρι τα ημιτελικά και τους τελικούς και το Novasports Start να προβάλλει όλους τους αγώνες του Court 1.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η δημοσιογραφική ομάδα του Novasports θα επιμελείται με συνεχείς ενημερώσεις την ειδική ενότητα του novasports.gr  με highlights, ειδήσεις, σκορ, στατιστικά και match center κρίσιμων αγώνων ενώ στο Instagram & YouTube θα ανεβαίνουν stories & reels με viral στιγμές από τη διοργάνωση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής*:

Δευτέρα 29 Ιουνίου

  • 15:00 Wimbledon – 1η ημέρα Novasports Start
  • 15:30 Wimbledon – 1η ημέρα Novasports Prime

Τρίτη 30 Ιουνίου

  • 15:00 Wimbledon – 2η μέρα Novasports Start
  • 15:30 Wimbledon – 2η μέρα Novasports Prime                 

Τετάρτη 1 Ιουλίου

  • 15:00 Wimbledon – 3η ημέρα Novasports Start
  • 15:30 Wimbledon – 3η ημέρα Novasports Prime

Πέμπτη 2 Ιουλίου

  • 15:00 Wimbledon – 4η ημέρα Novasports Start
  • 15:30 Wimbledon – 4η ημέρα Novasports Prime

Παρασκευή 3 Ιουλίου

  • 15:00 Wimbledon – Φάση των «32» Novasports Start
  • 15:30 Wimbledon – Φάση των «32» Novasports Prime

Σάββατο 4 Ιουλίου

  • 15:00 Wimbledon – Φάση των «32» Novasports Start
  • 15:30 Wimbledon – Φάση των «32» Novasports Prime

Κυριακή 5 Ιουλίου

  • 15:00 Wimbledon – Φάση των «16» Novasports Start
  • 15:30 Wimbledon – Φάση των «16» Novasports Prime

Δευτέρα 6 Ιουλίου

  • 15:00 Wimbledon – Φάση των «16» Novasports Start
  • 15:30 Wimbledon – Φάση των «16» Novasports Prime

Τρίτη 7 Ιουλίου

  • 15:00 Wimbledon – Προημιτελικά Novasports Start
  • 15:30 Wimbledon – Προημιτελικά Novasports Prime

Τετάρτη 8 Ιουλίου

  • 15:00 Wimbledon – Προημιτελικά Novasports Start
  • 15:30 Wimbledon – Προημιτελικά Novasports Prime

Πέμπτη 9 Ιουλίου

  • 15:30 Wimbledon – Ημιτελικοί μονού γυναικών & τελικός διπλού μικτό Novasports Prime

Παρασκευή 10 Ιουλίου

  • 15:30 Wimbledon – Ημιτελικοί μονού ανδρών Novasports Prime

Σάββατο 11 Ιουλίου

  • 15:00 Wimbledon – Τελικός διπλού ανδρών Novasports Prime
  • 18:00 Wimbledon – Τελικός μονού γυναικών Novasports Prime

Κυριακή 12 Ιουλίου

  • 15:00 Wimbledon – Τελικός διπλού γυναικών Novasports Prime
  • 18:00 Wimbledon – Τελικός μονού ανδρών Novasports Prime

*Οι μεταδόσεις των courts ανά ημέρα ενδέχεται να αυξηθούν ανάλογα με τις συμμετοχές των Ελλήνων αθλητών.

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

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