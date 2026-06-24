Wimbledon στη Nova: Τo δημοφιλέστερο και ιστορικότερο Grand Slam του τένις για 26η χρονιά αποκλειστικά στα κορτ του Novasports!

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Για 26η συνεχόμενη χρονιά η Nova φιλοξενεί τo δημοφιλέστερο και ιστορικότερο Grand Slamτου τένις, αποκλειστικά στα κορτ του Novasports! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, η Μαρία Σάκκαρη, οι αδερφές Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς που έχουν κατακτήσει 14 GrandSlams μαζί, 6 από αυτά στο Wimbledonκαι όλα τα μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου τένις υπόσχονται θέαμα υψηλού επιπέδου και οι φίλοι του τένιςαπό τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, σε αποκλειστική μετάδοση και με τη σφραγίδα της κορυφαίας δημοσιογραφικής ομάδας του Novasports, το φημισμένο τουρνουά τένις Wimbledon με τις σπουδαίες μονομαχίες στα κορτ της Αγγλίας.
H αυλαία της φετινής 139ης έκδοσης του Wimbledon που μοιράζει το ιλιγγιώδες ποσό-ρεκόρ των 64,2 εκατομμυρίων λιρών, 20% επάνω συγκριτικά με την περυσινή διοργάνωση, ανοίγει την Δευτέρα 29 Ιουνίου με το Novasports Prime να προβάλλει όλους τους αγώνες του Centre Court μέχρι τα ημιτελικά και τους τελικούς και το Novasports Start να προβάλλει όλους τους αγώνες του Court 1.
Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η δημοσιογραφική ομάδα του Novasports θα επιμελείται με συνεχείς ενημερώσεις την ειδική ενότητα του novasports.gr με highlights, ειδήσεις, σκορ, στατιστικά και match center κρίσιμων αγώνων ενώ στο Instagram & YouTube θα ανεβαίνουν stories & reels με viral στιγμές από τη διοργάνωση.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής*:
Δευτέρα 29 Ιουνίου
Τρίτη 30 Ιουνίου
Τετάρτη 1 Ιουλίου
Πέμπτη 2 Ιουλίου
Παρασκευή 3 Ιουλίου
Σάββατο 4 Ιουλίου
Κυριακή 5 Ιουλίου
Δευτέρα 6 Ιουλίου
Τρίτη 7 Ιουλίου
Τετάρτη 8 Ιουλίου
Πέμπτη 9 Ιουλίου
Παρασκευή 10 Ιουλίου
Σάββατο 11 Ιουλίου
Κυριακή 12 Ιουλίου
*Οι μεταδόσεις των courts ανά ημέρα ενδέχεται να αυξηθούν ανάλογα με τις συμμετοχές των Ελλήνων αθλητών.
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
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