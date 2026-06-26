Η Κατερίνα Βρανά έρχεται στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» με την παράσταση «Χάρηκα!», την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026

Μία βραδιά ξεκαρδιστικού stand-up comedy

Η αγαπημένη stand-up comedian Κατερίνα Βρανά έρχεται για μία μόνο βραδιά στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 21.00 με την παράσταση «Χάρηκα!».

Με το γνωστό καυστικό της χιούμορ, τον αφοπλιστικό αυτοσαρκασμό και την ακαταμάχητη ειλικρίνειά της, η Κατερίνα Βρανά συστήνεται ξανά στο κοινό — με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.

Για όσους δεν την έχετε γνωρίσει ακόμη είναι η ιδανική ευκαιρία, να τη δείτε από κοντά. Και για όσους την ξέρετε ήδη, να μάθετε τα νέα της — γιατί, όπως λέει και η ίδια, έχουν συμβεί «καναδυό πραγματάκια» τελευταία.

Στην παράσταση «Χάρηκα!» μοιράζεται ιστορίες από την καθημερινότητά της, σκέψεις, απρόοπτα της ζωής και παρασκηνιακά… πίτσι-πίτσι, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη γέλιο και αληθινή επαφή με το κοινό.

Μια παράσταση που λειτουργεί σαν μικρή όαση χαράς κόντρα στις εποχές που ζούμε. Ένα γέμισμα μπαταρίας; Ένα κύμα θετικής ενέργειας; Σίγουρα όλα αυτά και πολλά ακόμη.

Μία βραδιά.

Μία Κατερίνα.

Χιλιάδες γέλια.

Πληροφορίες παράστασης

Πού: Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.

Πότε: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026

Διάρκεια: 100 λεπτά ( χωρίς διάλειμμα)

Ώρα έναρξης: 21:00

Ώρα προσέλευσης: 19:45

Εισιτήρια: early bird 12€ (τα πρώτα 300) | 15 € γενική είσοδος | Μειωμένο 12 € φοιτητικό – ΑμεΑ | Ταμείο: 18€ (την ημέρα της εκδήλωσης)

Προπώληση: more . com

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Διοργάνωση: Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού