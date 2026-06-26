search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 14:32
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.06.2026 13:12

Η Κατερίνα Βρανά έρχεται στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» με την παράσταση «Χάρηκα!», την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026

26.06.2026 13:12
vrana_vraxon

Μία βραδιά ξεκαρδιστικού stand-up comedy

Η αγαπημένη stand-up comedian Κατερίνα Βρανά έρχεται για μία μόνο βραδιά στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 21.00 με την παράσταση «Χάρηκα!».

Με το γνωστό καυστικό της χιούμορ, τον αφοπλιστικό αυτοσαρκασμό και την ακαταμάχητη ειλικρίνειά της, η Κατερίνα Βρανά συστήνεται ξανά στο κοινό — με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.

 Για όσους δεν την έχετε γνωρίσει ακόμη είναι η ιδανική ευκαιρία, να τη δείτε από κοντά. Και για όσους την ξέρετε ήδη, να μάθετε τα νέα της — γιατί, όπως λέει και η ίδια, έχουν συμβεί «καναδυό πραγματάκια» τελευταία.

Στην παράσταση «Χάρηκα!» μοιράζεται ιστορίες από την καθημερινότητά της, σκέψεις, απρόοπτα της ζωής και παρασκηνιακά… πίτσι-πίτσι, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη γέλιο και αληθινή επαφή με το κοινό.

Μια παράσταση που λειτουργεί σαν μικρή όαση χαράς κόντρα στις εποχές που ζούμε. Ένα γέμισμα μπαταρίας; Ένα κύμα θετικής ενέργειας; Σίγουρα όλα αυτά και πολλά ακόμη.

Μία βραδιά.
Μία Κατερίνα.
Χιλιάδες γέλια.

Πληροφορίες παράστασης

Πού: Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.

Πότε: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026

Διάρκεια: 100 λεπτά ( χωρίς διάλειμμα)

Ώρα έναρξης: 21:00
Ώρα προσέλευσης: 19:45

Εισιτήρια: early bird 12€ (τα πρώτα 300) | 15 € γενική είσοδος | Μειωμένο 12 € φοιτητικό – ΑμεΑ | Ταμείο: 18€ (την ημέρα της εκδήλωσης)

Προπώληση: more.com

Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων
Διοργάνωση: Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
siemens-9
ADVERTORIAL

Siemens: “Design the future, Together” – Εκδήλωση για τα Ή/Μ μελετητικά & τεχνικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη με επίκεντρο τις τεχνολογίες για κτήρια και βιομηχανία

3xronos-aggelos
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 3χρονου στην Κρήτη: «Ο σύντροφός μου έλεγε ότι τον έκαιγε για να βάλει μυαλό» – Εφιαλτική κατάθεση της μητέρας

skorda1-new
MEDIA

Φαίη Σκορδά: Τίτλοι τέλους για το «Buongiorno» – «Μπορεί και να ξανασυναντηθούμε» (Video)

etad_2606
Χωρίς κατηγορία

ΕΤΑΔ: Σε τροχιά αξιοποίησης και το «Ξενία Κομοτηνής» – Η «MECCANICA GROUP S.A.» πλειοδότης για την 40ετή μίσθωση

WHAT’S UP U30
ADVERTORIAL

WHAT’S UP U30: Νέα εποχή για το WHAT’S UP με αποκλειστικά προνόμια για όλους τους νέους κάτω των 30 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

avramopoulos – varoyfakis- papamimikos- kairidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Η «Sputnik moment» του Μαξίμου, το SOS για ακρίβεια, ο Αβραμόπουλος, η απρέπεια Βαρουφάκη, ο δραστήριος Παπαμιμίκος και ο εκνευρισμένος Καιρίδης  

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

volos limani – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τίτλοι τέλους για το LNG στον Βόλο – Μεγάλη νίκη για Περιφέρεια Θεσσαλίας και κατοίκους

germania
ΚΟΣΜΟΣ

Επική τάπα Γερμανίδας βουλευτή σε στέλεχος της Ακροδεξιάς: Τον συνέκρινε με… κλειτορίδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 14:31
siemens-9
ADVERTORIAL

Siemens: “Design the future, Together” – Εκδήλωση για τα Ή/Μ μελετητικά & τεχνικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη με επίκεντρο τις τεχνολογίες για κτήρια και βιομηχανία

3xronos-aggelos
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 3χρονου στην Κρήτη: «Ο σύντροφός μου έλεγε ότι τον έκαιγε για να βάλει μυαλό» – Εφιαλτική κατάθεση της μητέρας

skorda1-new
MEDIA

Φαίη Σκορδά: Τίτλοι τέλους για το «Buongiorno» – «Μπορεί και να ξανασυναντηθούμε» (Video)

1 / 3