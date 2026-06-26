Περιφέρεια Θεσσαλίας – Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026

Στις βασικές της προτεραιότητες έχει εντάξει τον Πολιτισμό η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ήδη από το πρώτο διάστημα ανάληψης της διοίκησης εκπονώντας προγράμματα και δραστηριότητες ευρύτατου φάσματος. Με την πεποίθηση ότι Πολιτισμός δεν είναι η χρηματοδότηση δράσεων και γεγονότων είτε αποσπασματικά είτε εποχιακά, αλλά ένα συνολικό σχέδιο που περιλαμβάνει τη δημιουργία θεσμών απευθύνεται στους κατοίκους της Θεσσαλίας ανεξαρτήτως ηλικίας και ενισχύει ουσιαστικά όλους τους φορείς που αγκαλιάζουν τις πολιτιστικές δράσεις.

Παρουσιάζει το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 ένα σημαντικό πρόγραμμα με εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, τοπικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα πανηγύρια, ανταμώματα, δράσεις με παραδοσιακούς χορούς, ακόμα και συνέδρια με αντικείμενο την Παράδοση και την Ιστορία των τόπων της Θεσσαλίας.

Έμπρακτη απόδειξη των παραπάνω είναι η πρωτοβουλία να ενισχυθούν οι πολιτιστικές δράσεις των δήμων της Θεσσαλίας και των ΑΜΚΕ που χρόνια τώρα μοχθούν, παρουσιάζοντας σημαντικό έργο σε τομείς όπως ο κινηματογράφος, το θέατρο, η κλασσική ορχηστρική και φωνητική μουσική, αλλά και καλλιτεχνικές και επιμορφωτικές συναντήσεις. Επιπλέον η Περιφέρεια έχει αναδείξει νέους χώρους συναυλιών, προχωρά στην αξιοποίηση των ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΠΝΟΥ Βόλου και στην μετατροπή τους σε υψηλού κύρους πολιτιστικό πολυχώρο, ενώ μέσω ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί είτε εργασίες χώρων πολιτισμού είτε την ανάδειξη και αποκατάσταση σημαντικών αρχαίων και βυζαντινών μνημείων της Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο των δράσεων για τον Πολιτισμό σε όλες του τις μορφές, η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα συναυλιών σε πόλεις και πρωτεύουσες των νομών της Θεσσαλίας με δωρεάν είσοδο.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2026 – 12 ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

29 Ιουνίου ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ & ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ

Πάρκο Χατζηλαζάρ, Λάρισα

5 Ιουλίου ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ, Θεόπετρα Τρικάλων

17 Ιουλίου ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ιτέα Καρδίτσας

29 Ιουλίου ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ, Πινακοθήκη Λάρισας

1 Αυγούστου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ,

Ελληνόπυργος Καρδίτσας

7 Αυγούστου ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ, Φαρκαδόνα Τρικάλων

9 Αυγούστου ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΜΑΝΗ, Αργιθέα Καρδίτσας (Λίμνη Στεφανιάδα)

22 Αυγούστου ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ, Λιμάνι Αγιόκαμπου Λάρισας

29 Αυγούστου ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, Καπνεργοστάσιο Ελασσόνας

30 Αυγούστου BLUES TRACKERS, LEATHERHEAD, MAGIC BUS, SUN BURST

Καπνεργοστάσιο Ελασσόνας

8 Σεπτεμβρίου ΗΡΩ ΣΑΪΑ & ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ, Βαρούσι Τρικάλων

12 Σεπτεμβρίου ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Μύλος Τρικάλων