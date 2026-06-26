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26.06.2026 14:10

WHAT’S UP U30: Νέα εποχή για το WHAT’S UP με αποκλειστικά προνόμια για όλους τους νέους κάτω των 30 ετών

26.06.2026 14:10
WHAT’S UP U30

Μια νέα εποχή ξεκινά για το WHAT’S UP, το οποίο αλλάζει ταυτότητα και φέρνει αποκλειστικά προνόμια και μοναδικές εμπειρίες για όλους τους νέους κάτω των 30 ετών με το WHAT’S UP U30.

Το WHAT’S UP U30 είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση για τους νέους, ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες τους, και προσφέρει:

  • Αποκλειστικά WHAT’S UP DIY πακέτα με ακόμη περισσότερα data: Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν custom πακέτα από 13€, με 14GB + 1.500’ ομιλίας + 300 SMS, και με επιλογές που φτάνουν έως και τα 40GB.
  • Δωρεάν Data στα Πανεπιστήμια: Οι φοιτητές συνεχίζουν να απολαμβάνουν δωρεάν 5GB κάθε μέρα όταν βρίσκονται στη σχολή τους, σε πάνω από 140 σημεία σε 64 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να καταναλώνουν τα data του βασικού τους πακέτου.
  • Περισσότερα προνόμια στο Magenta Moments: Μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης της COSMOTE TELEKOM, οι νέοι έχουν πρόσβαση σε ακόμα περισσότερες WHAT’S UP προσφορές, αποκλειστικά deals και μοναδικές εμπειρίες σε πάνω από 250 brands.
  • Έως 10% επιπλέον χρηματική αξία σε κάθε ανανέωση και δωρεάν 1.000’ ομιλίας κάθε μήνα προς κινητά του MagentaONE σχήματος, για όσους συνδυάσουν το WHAT’S UP U30 με COSMOTE TELEKOM σταθερό και τα άλλα κινητά των δικών τους ανθρώπων.
  • Extra GB και εκπτώσεις σε κάθε παραγγελία μέσω BOX: Ισχύει για όλους τους χρήστες WHAT’S UP. Ειδικά, όμως, οι WHAT’S UP U30 κερδίζουν έως 3GB για μια εβδομάδα σε κάθε παραγγελία τους στο ΒΟΧ, ενώ έχουν και ακόμη περισσότερα προνόμια που συνεχώς ανανεώνονται.
  • Όπως όλοι οι χρήστες WHAT’S UP, έτσι και οι WHAT’S UP U30 επιβραβεύονται με το Platinum Token μετά από κάθε οnline ανανέωση υπολοίπου από 13€ μέσω payzy.

Το WHAT’S UP U30 επιφυλάσσει και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας σε όσους κάνουν νέα σύνδεση. Συγκεκριμένα, με κάθε ανανέωση 13€/μήνα, για 3 μήνες, οι νέοι χρήστες λαμβάνουν συνολικά 150GB, 2100’ ομιλίας και 300 SMS.

«Το WHAT’S UP προσφέρει διαρκώς σημαντικά προνόμια και ξεχωριστές εμπειρίες σε όλους τους χρήστες του. Στη νέα του εποχή, δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες των νέων ανθρώπων κάτω των 30. Αφουγκράζεται τα θέλω τους, και στέκεται δίπλα τους με ακόμα περισσότερα οφέλη, επιλογές και λύσεις για την καθημερινότητά τους. Γιατί με το WHATS UP, όλα παίζουν», δήλωσε ο κ. Βαγγέλης Αγαπητός, Διευθυντής Youth & Core Mobile Product Marketing, Households & Channel Management Ομίλου ΟΤΕ.

Δυναμικό «παρών» στα μεγαλύτερα μουσικά events της χώρας

Το WHAT’S UP δίνει και φέτος δυναμικό «παρών» στα μεγαλύτερα μουσικά events της χώρας προσφέροντας στους συνδρομητές του εκπλήξεις, δώρα, καθώς και την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές Sky Lounge εμπειρίες. Μέσα από το WHAT’S UP app οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν διπλές προσκλήσεις για το Release Athens Festival, τις συναυλίες του ΛΕΞ σε όλη την Ελλάδα, το Zamna X Primer, το Off the Hook και το ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ.

Νέο σήμα και νέα υπογραφή «ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ»

Ανανεωμένο και με νέο σήμα το WHAT’S UP υιοθετεί μια πιο σύγχρονη και δυναμική αισθητική. Με οδηγό την αυθεντικότητα και τα θέλω των νέων, το WHAT’S UP εκφράζει μια γενιά που δεν ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μονοπάτι, αλλά δημιουργεί το δικό της, όπου όλα είναι εφικτά. Η κατεύθυνση αυτή αποτυπώνεται και στη νέα υπογραφή «ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ», που εκφράζει τη στάση ζωής της νέας γενιάς: μια πραγματικότητα χωρίς περιορισμούς, όπου οι επιλογές είναι ανοιχτές και οι δυνατότητες πολλές. Στον αέρα βρίσκεται ήδη και η σχετική καμπάνια, που δίνει φωνή σε όλους τους νέους για να μιλήσουν για τις δικές τους ανάγκες και τα δικά τους θέλω.

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