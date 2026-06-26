WHAT’S UP U30: Νέα εποχή για το WHAT’S UP με αποκλειστικά προνόμια για όλους τους νέους κάτω των 30 ετών

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Μια νέα εποχή ξεκινά για το WHAT’S UP, το οποίο αλλάζει ταυτότητα και φέρνει αποκλειστικά προνόμια και μοναδικές εμπειρίες για όλους τους νέους κάτω των 30 ετών με το WHAT’S UP U30.
Το WHAT’S UP U30 είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση για τους νέους, ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες τους, και προσφέρει:
Το WHAT’S UP U30 επιφυλάσσει και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας σε όσους κάνουν νέα σύνδεση. Συγκεκριμένα, με κάθε ανανέωση 13€/μήνα, για 3 μήνες, οι νέοι χρήστες λαμβάνουν συνολικά 150GB, 2100’ ομιλίας και 300 SMS.
«Το WHAT’S UP προσφέρει διαρκώς σημαντικά προνόμια και ξεχωριστές εμπειρίες σε όλους τους χρήστες του. Στη νέα του εποχή, δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες των νέων ανθρώπων κάτω των 30. Αφουγκράζεται τα θέλω τους, και στέκεται δίπλα τους με ακόμα περισσότερα οφέλη, επιλογές και λύσεις για την καθημερινότητά τους. Γιατί με το WHAT’S UP, όλα παίζουν», δήλωσε ο κ. Βαγγέλης Αγαπητός, Διευθυντής Youth & Core Mobile Product Marketing, Households & Channel Management Ομίλου ΟΤΕ.
Δυναμικό «παρών» στα μεγαλύτερα μουσικά events της χώρας
Το WHAT’S UP δίνει και φέτος δυναμικό «παρών» στα μεγαλύτερα μουσικά events της χώρας προσφέροντας στους συνδρομητές του εκπλήξεις, δώρα, καθώς και την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές Sky Lounge εμπειρίες. Μέσα από το WHAT’S UP app οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν διπλές προσκλήσεις για το Release Athens Festival, τις συναυλίες του ΛΕΞ σε όλη την Ελλάδα, το Zamna X Primer, το Off the Hook και το ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ.
Νέο σήμα και νέα υπογραφή «ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ»
Ανανεωμένο και με νέο σήμα το WHAT’S UP υιοθετεί μια πιο σύγχρονη και δυναμική αισθητική. Με οδηγό την αυθεντικότητα και τα θέλω των νέων, το WHAT’S UP εκφράζει μια γενιά που δεν ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μονοπάτι, αλλά δημιουργεί το δικό της, όπου όλα είναι εφικτά. Η κατεύθυνση αυτή αποτυπώνεται και στη νέα υπογραφή «ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ», που εκφράζει τη στάση ζωής της νέας γενιάς: μια πραγματικότητα χωρίς περιορισμούς, όπου οι επιλογές είναι ανοιχτές και οι δυνατότητες πολλές. Στον αέρα βρίσκεται ήδη και η σχετική καμπάνια, που δίνει φωνή σε όλους τους νέους για να μιλήσουν για τις δικές τους ανάγκες και τα δικά τους θέλω.
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
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