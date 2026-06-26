Nova more: Η νέα πρόταση της Nova που τα συνδυάζει όλα!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Nova ανακοινώνει το Nova more, μία νέα, δυναμική πρόταση που προσφέρει περισσότερα συνδυάζοντας υπηρεσίες Internet, Σταθερής και Κινητής τηλεφωνίας ακόμη πιο οικονομικά, παρέχοντας υπηρεσίες που βελτιώνουν τη ζωή των συνδρομητών και premium εμπειρία εξυπηρέτησης.
Στο Nova more μπορούν να συμμετέχουν νέοι και υφιστάμενοι συνδρομητές, συνδυάζοντας υπηρεσίες Internet, Σταθερής και Κινητής τηλεφωνίας, έχοντας σημαντικό οικονομικό όφελος, αλλά και δυνατότητες όπως η σύνδεση από την πρώτη ημέρα και η premium εξυπηρέτηση.
Ειδικότερα, το Nova more προσφέρει:
Στο Nova more μπορούν να ενταχθούν όλοι οι νέοι οικιακοί πελάτες που θα συνδυάσουν σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ενώ μπορούν να συμμετέχουν και οι υπάρχοντες οικιακοί πελάτες εφόσον ανανεώσουν ταυτόχρονα τις δύο υπηρεσίες. Εφόσον οι πελάτες συνδυάσουν το Nova more με υπηρεσία ΕΟΝ TV, μπορούν να επωφεληθούν και από τις προνομιακές τιμές για την υπηρεσία EON.
Μία βασική καινοτομία του Nova more είναι η σύνδεση από την πρώτη μέρα. Οι πελάτες που έχουν κάνει αίτηση για FTTH σύνδεση, σε κτίριο που δεν διαθέτει ακόμη υποδομή οπτικών ινών, και συμμετέχουν στο Nova more, θα μπορούν να έχουν σύνδεση στο Internet μέχρι την ενεργοποίηση της υπηρεσίας FTTH μέσω της υπηρεσίας Connect DayOne.
Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η σύνδεση FTTH, έρχεται η σειρά για το Ultra Wi-Fi, το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνολογία mesh, προκειμένου να ενισχύσει την κάλυψη WiFi στο χώρο σου, ακόμη και σε σημεία του σπιτιού που βρίσκονται σε απόσταση από το router. Η εγκατάσταση του Ultra Wi-Fi πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς της Nova, χωρίς χρέωση.
Premium Εμπειρία Εξυπηρέτησης
Οι συνδρομητές Nova more θα εξυπηρετούνται άμεσα με έξυπνες λειτουργίες IVR ή μιλώντας με εξειδικευμένο εκπρόσωπο με απάντηση κλήσης σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, έχουν στη διάθεσή τους την υπηρεσία «CallmeBack», μέσω της εφαρμογής Nova app: με το πάτημα ενός κουμπιού, εκπρόσωπός της Nova καλεί σε μόλις 1 λεπτό, εύκολα και απλά.
Τέλος, σε περίπτωση που συνδρομητής Nova more αντιμετωπίσει τεχνικό πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απομακρυσμένα, απολαμβάνει το προνόμιο επίσκεψης τεχνικού χωρίς χρέωση, με φροντίδα της Nova για την επίλυση του ζητήματος.
Η Κέλλυ Αναστασοπούλου, Chief Product Officer της Νova δήλωσε: «Στη Nova τοποθετούμε τον πελάτη στο επίκεντρο κάθε μας απόφασης. Ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες του και εργαζόμαστε συστηματικά ώστε να τις μετατρέπουμε σε προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν την καθημερινότητά του πιο απλή, πιο εύκολη και πιο αποδοτική. Το Nova more δημιουργήθηκε ακριβώς με αυτή τη φιλοσοφία. Δεν αποτελεί απλώς έναν συνδυασμό υπηρεσιών, αλλά μια ολοκληρωμένη πρόταση που ανταποκρίνεται στην ανάγκη των πελατών να απολαμβάνουν περισσότερη αξία, μεγαλύτερη ευκολία και μια ενιαία εμπειρία από έναν πάροχο που κατανοεί πραγματικά τις ανάγκες τους.
Με σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, ανταγωνιστική τιμολόγηση και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και υποστήριξη, αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ως τον σταθερό οδηγό κάθε πρωτοβουλίας μας, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, χωρίς περιττή πολυπλοκότητα και χωρίς ψιλά γράμματα». Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Nova more εδώ.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.