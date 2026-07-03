Νέα μελέτη: Εάν κάθεστε πάνω από 30 λεπτά συνεχόμενα έχετε αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξετε καρκίνο

Εάν παραμένει καθιστός κάποιος για περισσότερο από μισή ώρα κάθε μέρα αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο, σύμφωνα με μια μελέτη.

Ερευνητές που παρακολούθησαν περισσότερους από 90.000 ανθρώπους σε διάστημα μιας δεκαετίας διαπίστωσαν ότι το να κάθεται ή να ξαπλώνει κανείς ξύπνιος για περισσότερα από 30 λεπτά σε μία περίοδο κάθε μέρα συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο.

Ο κίνδυνος αυξάνεται για κάθε επιπλέον ώρα συνεχούς αδράνειας, σύμφωνα με τα ευρήματα.

Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η διακοπή περιόδων καθιστικής ζωής άνω των 30 λεπτών με εκρήξεις σωματικής δραστηριότητας θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου.

Το να σηκώνεστε κάθε μισή ώρα, ακόμη και για μια σύντομη βόλτα στο γραφείο, θα μπορούσε να κάνει θαύματα για την υγεία σας, ανέφεραν οι ειδικοί.

Ο Δρ. Φρέντερικ Χο, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, δήλωσε: «Αυτό που δείχνουν τα δεδομένα μας είναι ότι η καθιστική ζωή για περισσότερα από 30 λεπτά κάθε φορά συνδέεται ιδιαίτερα με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου. Τα καλά νέα είναι ότι ο διαχωρισμός του χρόνου καθιστικής ζωής με κάτι τόσο απλό όσο ένας σύντομος περίπατος θα μπορούσε να είναι προστατευτικός».

Οι τρέχουσες οδηγίες για την υγεία επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στη μέτρια ή έντονη άσκηση, αλλά τα ευρήματά δείχνουν ότι η ελαφριά κίνηση δεν πρέπει να αγνοείται λένε οι ειδικοί:

«Στο μέλλον, οι κλινικές δοκιμές θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τις γενικές συμβουλές και να αναπτύξουμε εξατομικευμένες στρατηγικές για τη διακοπή του χρόνου καθιστικής ζωής».

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Plos Medicine, επικεντρώθηκαν στις επιπτώσεις στην υγεία από την παρατεταμένη καθιστική ζωή σε καθημερινή βάση.

Διαπίστωσαν ότι η αντικατάσταση του καθιστικού χρόνου με περιόδους σωματικής δραστηριότητας θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση μιας σειράς κινδύνων καρκίνου.

Ωφέλιμες δραστηριότητες περιλάμβαναν το αργό περπάτημα και τις δουλειές του σπιτιού.

Η ομάδα ανέλυσε δεδομένα από φορητές συσκευές που φορούσαν περισσότεροι από 91.000 συμμετέχοντες στην UK Biobank, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για κατά μέσο όρο 12 χρόνια.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η παρατεταμένη αδράνεια που διαρκεί περισσότερο από 30 λεπτά συσχετίστηκε με κινδύνους για καρκίνο.

Κάθε επιπλέον ώρα παρατεταμένης αδράνειας κάθε μέρα συσχετίστηκε με αύξηση 10% του κινδύνου θανάτου από καρκίνο.

Ωστόσο, η αντικατάσταση μεγάλων περιόδων αδράνειας με κίνηση φάνηκε να μειώνει αυτόν τον κίνδυνο.

Η αντικατάσταση μίας ώρας καθιστικής ζωής κάθε μέρα με ελαφριά σωματική δραστηριότητα, όπως σιδέρωμα ή πλύσιμο πιάτων, συσχετίστηκε με 12% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο.

Η αντικατάσταση 30 λεπτών αδράνειας κάθε μέρα με 30 λεπτά μέτριας σωματικής δραστηριότητας, όπως περπάτημα με μέτριο ρυθμό, συσχετίστηκε με 8% χαμηλότερο κίνδυνο.

Ο κίνδυνος ήταν 22% χαμηλότερος όταν πέντε λεπτά αδράνειας αντικαταστάθηκαν με πέντε λεπτά έντονης σωματικής δραστηριότητας κάθε μέρα, σύμφωνα με τη μελέτη.

Υπήρχαν περιορισμοί στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι οι ερευνητές πραγματοποίησαν στατιστική ανάλυση μιας παρατηρητικής μελέτης, επομένως δεν μπόρεσαν να αποδείξουν την αιτιώδη συνάφεια.

Ο καθηγητής Kevin McConway, ομότιμος καθηγητής εφαρμοσμένης στατιστικής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι τα ευρήματα ήταν ενδιαφέροντα, αλλά θα χρειαστεί περαιτέρω έρευνα.

Πηγή: https://www.theguardian.com/science/2026/jul/02/sitting-minutes-cancer-death-risk-study

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