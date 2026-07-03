Πόσα χρόνια από τη ζωή μας χάνουμε στα social media;

Εάν έχετε σκεφτεί πόσο χρόνο χάνετε, κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια σας, στα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχει απάντηση που σε πολλούς μπορεί να προκαλέσει… σοκ. Ο συνολικός χρόνος, λοιπόν, που περνά ένας μέσος χρήστης στο Facebook, Tik-Tok, Instagram κλπ, είναι περισσότερα από έξι χρονιά!

Αναλυτικά σύμφωνα με την έρευνα του Al Jazeera που αξιοποίησε δεδομένα από την DataReportal, ο μέσος ενεργός χρήστης ξοδεύει 18 ώρες και 36 λεπτά την εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή περίπου δύο ώρες και 39 λεπτά κάθε μέρα! Συνολικά, σε διάστημα ενός έτους, αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερες από 40 ολόκληρες ημέρες σε αυτές τις πλατφόρμες.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ο αριθμός των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει φτάσει τα 5,66 δισεκατομμύρια. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού, σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιας Επισκόπησης DataReportal Digital 2026.

Από 500 εκατομμύρια χρήστες το 2005 σε 5,6 δισ. το 2025

Ο αριθμός των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει κυριολεκτικά εκτοξευθεί από λιγότερους από 500 εκατομμύρια από το 2005, σε 2,27 δισεκατομμύρια το 2015 και 5,66 δισεκατομμύρια το 2025. Ο λόγος είναι κυρίως εξαιτίας της εξάπλωσης των οικονομικά προσιτών smartphones και της επέκτασης της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την έρευνα, εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των social media.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η παραπληροφόρηση,

η ασφάλεια στο διαδίκτυο,

η προστασία των προσωπικών δεδομένων,

οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι πλατφόρμες στην ευημερία και την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Ποιες περιοχές έχουν τους περισσότερους χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η παγκόσμια χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ευρέως αποδεκτή, με μέσο όρο 68%, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Με ποσοστό 88,1%, η Ανατολική Ασία έχει το υψηλότερο ποσοστό χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό, ακολουθούμενη από 79% στη Βόρεια Ευρώπη, 77,7% στη Δυτική Ευρώπη και 74% στη Βόρεια Αμερική.

Αντιθέτως, η Κεντρική Αφρική έχει τη χαμηλότερη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης με 12,1%, ακολουθούμενη από την Ανατολική Αφρική με 12,6% και τη Δυτική Αφρική με 19%.

Ποια είναι τα πιο δημοφιλή δίκτυα

Δεδομένα από την Statista, τα πιο δημοφιλή δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως με βάση τους μηνιαίους ενεργούς χρήστες από τον Οκτώβριο ήταν:

Το Facebook ηγείται όλων των πλατφορμών με 3,07 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως.Το Reels είναι πλέον η προεπιλεγμένη μορφή για όλο το περιεχόμενο βίντεο στην πλατφόρμα.

ηγείται όλων των πλατφορμών με 3,07 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως.Το είναι πλέον η προεπιλεγμένη μορφή για όλο το περιεχόμενο βίντεο στην πλατφόρμα. Το Instagram (που εξαγοράστηκε από το Facebook το 2012) και το WhatsApp (που εξαγοράστηκε το 2014) έχουν 3 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες το καθένα.

(που εξαγοράστηκε από το Facebook το 2012) και το WhatsApp (που εξαγοράστηκε το 2014) έχουν 3 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες το καθένα. Το YouTube , το οποίο ανήκει στην Google, έρχεται δεύτερο με 2,58 δισεκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες.

, το οποίο ανήκει στην Google, έρχεται δεύτερο με 2,58 δισεκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες. Το TikTok , που κυκλοφόρησε διεθνώς το 2017, έχει περίπου 1,99 δισεκατομμύρια χρήστες, αν και οι εκτιμήσεις διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

Εκκλήσεις για απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται μια αυξανόμενη ανησυχία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει προτάσεις για ελάχιστο όριο ηλικίας 16 ετών για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα εξετάζονται ή ήδη εφαρμόζονται περιορισμοί στη χρήση των social media από παιδιά και εφήβους.

Στην Ελλάδα προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή, από την 1η Ιανουαρίου 2027, το πλαίσιο για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η Αυστραλία, τον Δεκέμβριο έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που επέβαλε γενική απαγόρευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών. Και αμέσως ακολουθούσαν και αλλά κράτη.

Η Ινδονησία απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών τον Μάρτιο, καθιστώντας την πρώτη ασιατική χώρα που επέβαλε ένα τέτοιο μέτρο.

Το Ψηφιακό Καταστατικό Παιδιών και Εφήβων της Βραζιλίας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον ίδιο μήνα, απαιτεί από τους χρήστες κάτω των 16 ετών να συνδέουν λογαριασμούς με έναν νόμιμο κηδεμόνα και απαγορεύει εθιστικές λειτουργίες, όπως η άπειρη κύλιση.

Τον Ιούνιο, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε σχέδια για την απαγόρευση της πρόσβασης ατόμων κάτω των 16 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με τους περιορισμούς να αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την άνοιξη του 2027.

Και ακολουθούν και άλλες χώρες.

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