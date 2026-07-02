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ΥΓΕΙΑ

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02.07.2026 21:29

Εθελοντική αιμοδοσία: Εκστρατεία του ΕΚΕΑ για το καλοκαίρι 

02.07.2026 21:29
aimodosia polemiko moyseio – new

Στο Πολεμικό Μουσείο εκκίνησε η εκστρατεία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας για τη συγκέντρωση φιαλών αίματος για τις αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού.

Όπως αναφέρει το ΕΚΕΑ σε ανάρτησή του , «την  πρώτη του Ιουλίου κάναμε ΜΑΖΙ το πρώτο βήμα για ένα καλοκαίρι πιο ανθρώπινο για όλους».

«Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους εθελοντές αιμοδότες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ, γεμίζοντας φρέσκα καλοκαιρινά χαμόγελα, τον όμορφο χώρο του Πολεμικού Μουσείου, έναν χώρο σημείο-αναφοράς για την σύγχρονη έκφραση του πολιτισμού και της ιστορικής ευθύνης.

Γιατί πολιτισμός είναι να βοηθάς έναν συνάνθρωπό σου, ακόμα και αν σου είναι άγνωστος.

Το καλοκαίρι συνεχίζεται και μαζί συνεχίζεται και η ευθύνη όλων μας απέναντι στη ζωή».

Είχε προηγηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Προεδρικό Μέγαρο παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

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