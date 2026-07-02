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02.07.2026 15:30

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τι να κάνετε εάν σας τσιμπήσει μωβ μέδουσα – 5 χρήσιμες οδηγίες πρώτων βοηθειών

02.07.2026 15:30
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credit: unsplash

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή την αυξημένη παρουσία της μωβ μέδουσας (Pelagia noctiluca) στις ελληνικές θάλασσες κατά τη θερινή περίοδο, ενημερώνει τους πολίτες για τα συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσει το τσίμπημά της και παρέχει 5 χρήσιμες οδηγίες Πρώτων Βοηθειών για την άμεση και ασφαλή αντιμετώπισή του.

Η μωβ μέδουσα θεωρείται το πιο δηλητηριώδες είδος μέδουσας της Μεσογείου. Τα πλοκάμια και η καμπάνα της καλύπτονται από κύτταρα (κεντριά), τα οποία απελευθερώνουν τοξικές ουσίες κατά την επαφή με το δέρμα.

Αν και το τσίμπημά της είναι ιδιαίτερα επώδυνο, σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις εμφανίζονται σπάνια.

Αναλυτικά οι οδηγίες του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ.: 

1. Ξεπλένω το σημείο με άφθονο θαλασσινό νερό, χωρίς να το τρίβω

2. Αφαιρώ τα πλοκάμια με ένα τσιμπιδάκι ή μια λαβίδα και στη συνέχεια απομακρύνω τυχόν υπολείμματα της μέδουσας, με μια πλαστική κάρτα (π.χ. τραπεζική ή κάρτα εισιτηρίων)

3. Τοποθετώ στην περιοχή του τσιμπήματος πάγο τυλιγμένο σε πετσέτα ή ύφασμα, ή στιγμιαία παγοκομπρέσα,  για 5 με 15 λεπτά

4. Εφαρμόζω τοπικά στην περιοχή κορτιζονούχο αλοιφή

5. Για την ανακούφιση του πόνου μπορεί να ληφθεί κατάλληλο παυσίπονο.

Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε:

• Μην αγγίζετε το σημείο με γυμνά χέρια.

• Μην τρίβετε το δέρμα με άμμο ή πετσέτα.

• Μην ξεπλένετε με γλυκό νερό.

• Μην χρησιμοποιείτε ξύδι, οινόπνευμα ή αμμωνία.

Σε περίπτωση εκτεταμένης αντίδρασης, έντονης δυσφορίας, δυσκολίας στην αναπνοή ή εάν το θύμα είναι μικρό παιδί, ηλικιωμένος ή άτομο με ιστορικό αλλεργιών, θα πρέπει να αναζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια ή να κληθεί το 166 ή το 112.

Συχνότερα τοπικά συμπτώματα:

• Έντονος καυστικός πόνος και αίσθημα καψίματος

• Κοκκίνισμα και πρήξιμο του δέρματος

• Χαρακτηριστικές γραμμές ή αποτυπώματα στο δέρμα

• Έντονη φαγούρα

Πιθανές γενικές αντιδράσεις:

• Ζάλη

• Ναυτία

• Έμετος

• Διάρροια

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει ότι η γνώση των βασικών Πρώτων Βοηθειών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, προστατεύοντας την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών.

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