ΠΣΟΟ: «Όχι στη διάθεση γυαλιών ηλίου χωρίς παρουσία διπλωματούχου Oπτικού -Oπτομέτρη»

Τα γυαλιά ηλίου δεν αποτελούν απλό καταναλωτικό προϊόν, αλλά μέσο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Για τον λόγο αυτόν και η διάθεσή τους χωρίς επιστημονική καθοδήγηση αυξάνει τον κίνδυνο επιλογής ακατάλληλων φακών, οι οποίοι μπορεί να δημιουργήσουν ψευδή αίσθηση προστασίας, με πραγματικές επιπτώσεις στην υγεία των ματιών.

Τα παραπάνω αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών Οπτομετρών (ΠΣΟΟ–ΝΠΔΔ) ο οποίος ζητάει την άμεση ανάκληση των πρόσφατων εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας που επιτρέπουν τη διάθεση γυαλιών ηλίου από μη οπτικά καταστήματα χωρίς την υποχρεωτική παρουσία διπλωματούχου Οπτικού – Οπτομέτρη. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για σοβαρή θεσμική απορρύθμιση στον τομέα της οπτικής υγείας και ζήτησε άμεση ανάκληση των επίμαχων ρυθμίσεων.

Προσοχή στα παιδιά

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την παιδική όραση, καθώς η ανάπτυξή της απαιτεί εξειδικευμένη προστασία.

«Η επιλογή γυαλιών ηλίου για παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εμπορική πράξη», σημειώνει ο Σύλλογος, υπογραμμίζοντας ότι οι επιπτώσεις είναι μακροπρόθεσμες και δυνητικά μη αναστρέψιμες. Ο ΠΣΟΟ–ΝΠΔΔ καταγγέλλει ότι οι εγκύκλιοι εκδόθηκαν χωρίς προηγούμενη διαβούλευση ή γνωμοδότηση του αρμόδιου φορέα ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, δημιουργώντας συνθήκες «εικονικής επιστημονικής ευθύνης».

Ένας Οπτικός μπορεί πλέον να εμφανίζεται υπεύθυνος σε πολλαπλά σημεία πώλησης χωρίς φυσική παρουσία, μετατρέποντας την επιστημονική ευθύνη σε τυπική υπογραφή χωρίς πραγματικό έλεγχο – νομικό άλλοθι για τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες.

Σύμφωνα με τον ΠΣΟΟ – ΝΠΔΔ, οι επίμαχες εγκύκλιοι τροποποιούν στην πράξη το περιεχόμενο του νόμου 971/1979, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως θεσμικά μη αποδεκτό και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Τι ζητούν

Ο Σύλλογος επαναφέρει το αίτημα υπαγωγής των γυαλιών οράσεως, των φακών επαφής, των υγρών συντήρησης και των σχετικών υπηρεσιών σε μειωμένο ή υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Τονίζεται ότι η πρόταση αυτή εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα ισχύοντα επαγγελματικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών όρασης.

Επίσης προσθέτει ότι η υφιστάμενη φορολογική επιβάρυνση λειτουργεί αποτρεπτικά για την πρόσβαση των πολιτών σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες υγείας, καθώς η όραση αποτελεί θεμελιώδες αγαθό υγείας και όχι καταναλωτικό είδος πολυτελείας.

Ο Σύλλογος θέτει εκ νέου επιτακτικά και το ζήτημα της θεσμικής κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Οπτικών – Οπτομετρών. Αναφέρει ότι μετά την απόφαση 1513/2022 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ανέδειξε ότι το σχετικό πλαίσιο δεν μπορεί να ρυθμίζεται αποσπασματικά με διοικητικές πράξεις, παραμένει επιτακτική η ανάγκη θεσμοθέτησης ενιαίου και σύγχρονου πλαισίου με νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα.

Η συνεχιζόμενη εκκρεμότητα δημιουργεί θεσμική και νομική ανασφάλεια στους επαγγελματίες και στους φοιτητές των σχολών Οπτικής – Οπτομετρίας, ενώ στερεί από τους πολίτες ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας όρασης, σημειώνει ο Σύλλογος.

«Η όραση είναι δημόσιο αγαθό υγείας. Ο πολίτης και, ιδίως, το παιδί δικαιούται ασφαλή επιλογή, επιστημονική καθοδήγηση και παρουσία διπλωματούχου Οπτικού – Οπτομέτρη. Ο Ν. 971/1979 δεν είναι διαχειριστική λεπτομέρεια. Είναι θεσμική εγγύηση δημόσιας υγείας. Οι εγκύκλιοι που επιτρέπουν τη διάθεση οπτικών προϊόντων χωρίς πραγματική επιστημονική παρουσία αλλοιώνουν το πλαίσιο προστασίας του πολίτη και δημιουργούν ψευδή εικόνα ελέγχου. Απαιτούμε την άμεση ανάκληση των εγκυκλίων, τη δίκαιη φορολογική μεταχείριση των οπτικών μέσων, την άμεση θεσμική ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου και άμεσο και ουσιαστικό θεσμικό διάλογο με την Πολιτεία, με μοναδικό γνώμονα τη νομιμότητα και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας όρασης», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΣΟΟ–ΝΠΔΔ, Θωμάγγελος Μιχαλάκης.

Ο ΠΣΟΟ – ΝΠΔΔ καλεί το Υπουργείο Υγείας σε άμεσο θεσμικό διάλογο, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, τη νομιμότητα και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στη φροντίδα της όρασης.

Διαβάστε επίσης:

Στάση εργασίας εργαζομένων στο «Αγλαΐα Κυριακού»: Ακόμη περιμένουν λύσεις για τη φιλοξενία παιδιών με εισαγγελική εντολή

Η (ενδοφλέβια) βιταμίνη C μειώνει τον κίνδυνο σήψης και θανάτου σε τραυματίες

Οι άγονες προκηρύξεις θέσεων στο ΕΣΥ: Ένας γιατρός περιγράφει τους πέντε λόγους που δεν καλύπτονται