Οι άγονες προκηρύξεις θέσεων στο ΕΣΥ: Ένας γιατρός περιγράφει τους πέντε λόγους που δεν καλύπτονται

Η πραγματική επιτυχία της προκήρυξης μιας θέσεως γιατρού στο δημόσιο νοσοκομείο, είναι όταν ο γιατρός ξεκινήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ασθενείς που επισκέπτονται το συγκεκριμένο θεραπευτήριο.

Δυστυχώς όμως, υπάρχουν πολλοί λόγοι που αυτό δεν συμβαίνει. Ένας από αυτούς είναι η ανακύκλωση των ήδη υπηρετούντων γιατρών στο νοσοκομείο ενώ ένας άλλος, είναι ο χρόνος που απαιτείται για να δημοσιευτεί το σχετικό ΦΕΚ, με συνέπεια σε αυτό το διάστημα πολλοί γιατροί να έχουν αλλάξει γνώμη και τελικά να μην αποδεχτούν τη θέση.

Γι’ αυτό και κάθε θριαμβολογία για τις προκηρύξεις περί κάλυψης των θέσεων «είναι, στην καλύτερη περίπτωση, πρόωρη και, στη χειρότερη, παραπλανητική».

Τα παραπάνω αναφέρει ο Διευθυντής Χειρουργικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, κ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης με ανάρτησή του στο Facebook.

Αφορμή για αυτή την ανάρτηση είναι οι πανηγυρισμοί της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, αναφορικά με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσφατης προκήρυξης των 1.131 θέσεων μόνιμων γιατρών. Συγκεκριμένα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις του τόνισε ότι: «Όταν έχεις 1.131 θέσεις και πάνω από 2.000 αιτήσεις, δεν μπορείς να μιλάς για άγονες προκηρύξεις».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Τριανταφυλλίδη αναφέρει:

Κάθε φορά που ανακοινώνονται αποτελέσματα προκηρύξεων θέσεων ιατρών, καλό είναι να αποφεύγονται οι πρόωροι πανηγυρισμοί περί «κάλυψης των θέσεων».

Η πραγματικότητα του ΕΣΥ είναι πιο σύνθετη:

1. Μια προκηρυχθείσα θέση μπορεί να καταληφθεί από ιατρό που ήδη υπηρετεί στο ίδιο νοσοκομείο. Στην περίπτωση αυτή δεν αυξάνεται ο αριθμός των υπηρετούντων ιατρών· απλώς ανακυκλώνεται μια θέση μέσα στο ίδιο τμήμα.

2. Μπορεί να επιλεγεί ιατρός που υπηρετεί σε άλλο νοσοκομείο του ΕΣΥ. Τότε η θέση καλύπτεται με μετακίνηση προσωπικού και όχι με πραγματική ενίσχυση του συστήματος, αφού δημιουργείται αντίστοιχο κενό στο νοσοκομείο προέλευσης.

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων, ο επιλεγείς καλείται τηλεφωνικά να δηλώσει αν αποδέχεται ή όχι τη θέση. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η θέση τελικά δεν γίνεται αποδεκτή, για διάφορους λόγους.

4. Ακόμη όμως και όταν υπάρξει θετική απάντηση, μεσολαβεί ενίοτε σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Στο διάστημα αυτό οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν και κάποιοι επιλεγέντες τελικά να μην αναλάβουν ποτέ υπηρεσία.

5. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια θέση δεν σημαίνει ότι ο υποψήφιος σκοπεύει τελικά να υπηρετήσει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Όταν μια θέση δηλώνεται ως τέταρτη ή πέμπτη προτίμηση, είναι εύλογο να υπάρχει πιθανότητα ο υποψήφιος να επιλεγεί τελικά για θέση υψηλότερης προτίμησής του ή, για άλλους λόγους, να μην αναλάβει ποτέ υπηρεσία στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Επομένως, ούτε ο αριθμός των αιτήσεων ούτε η ύπαρξη επιλεγέντων εγγυώνται ότι η θέση θα καλυφθεί στην πράξη.

Συνεπώς, η πραγματική επιτυχία δεν είναι η ανακοίνωση ενός αποτελέσματος ή η ολοκλήρωση μιας κρίσης. Είναι η ημέρα που ο νέος ιατρός θα περάσει την πόρτα του νοσοκομείου, θα αναλάβει υπηρεσία και θα αρχίσει να προσφέρει στους ασθενείς. Μέχρι τότε, κάθε θριαμβολογία περί «κάλυψης των θέσεων» είναι, στην καλύτερη περίπτωση, πρόωρη και, στη χειρότερη, παραπλανητική.

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