Οι έξυπνες συνήθειες που μαθαίνουν στα παιδιά να τρώνε περισσότερα λαχανικά

Το να πείσεις τα παιδιά να τρώνε αρκετά λαχανικά μπορεί να είναι δύσκολο. Συνήθως τα μωρά προτιμούν γλυκά τρόφιμα, επειδή ακόμα και το μητρικό γάλα περιέχει φυσικά σάκχαρα. Όμως τα παιδιά χρειάζονται μια ισορροπημένη διατροφή που να περιλαμβάνει άφθονα φρούτα και λαχανικά. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η κακή διατροφή επηρεάζει τη γνωστική λειτουργία, τη συγκέντρωση ακόμα και τις εκπαιδευτικές επιδόσεις των μαθητών. Επιπλέον η παχυσαρκία στα παιδιά αυξάνεται, γεγονός που συνδέεται με μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας.

Τώρα οι ερευνητές αναζητούν νέους τρόπους για να βελτιώσουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και μάλιστα έχουν βρει μερικές καινοτόμες λύσεις, όπως αναφέρει το BBC. Παρακάτω αναφέρουμε έξι απλά πράγματα που η επιστήμη λέει ότι μπορείτε να δοκιμάσετε στο σπίτι:

1. Συχνή έκθεση

Το να δίνετε συχνά στα μικρά παιδιά όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικά είδη λαχανικών στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορεί να κάνει τη διαφορά, λέει η Marion Hetherington, καθηγήτρια βιοψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Leeds στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πιο επιτυχημένη περίοδος για να βελτιώσετε την προτίμηση του παιδιού σας για τα λαχανικά είναι κατά την προσχολική ηλικία.

«Αν δεν αρχίσετε να αυξάνετε την έκθεση των παιδιών σε λαχανικά και φρούτα μέχρι την ηλικία των πέντε ετών, τότε μετά είναι συνηθώς αργά», λέει η Hetherington.

2. Προσφέρετε πρώτα λαχανικά

Το να σερβίρετε λαχανικά στην αρχή ενός γεύματος, όταν τα παιδιά πεινάνε περισσότερο, αυξάνει την πιθανότητα κατανάλωσής τους.

Η ενθάρρυνση της κατανάλωσης λαχανικών βοηθά επίσης τα παιδιά να μην τρώνε υπερβολικά, λέει η Barbara Rolls, καθηγήτρια διατροφικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ.

Και ενώ τα λαχανικά δεν αποτελούν συνήθως μέρος του πρωινού στις δυτικές δίαιτες, δεν υπάρχει λόγος να μην μπορούν να καταναλωθούν και το πρωί. Θα μπορούσατε να δοκιμάσετε να προσθέσετε μανιτάρια και σπανάκι σε μια ομελέτα ή κολοκυθάκια σε μάφιν πρωινού.

3. Αυξηστε τις μερίδες των πιο υγιεινών τροφίμων

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι τείνουν να τρώνε παρόμοια ποσότητα τροφής και αυξημένες ποσότητες λαχανικών όταν αλλάζουν οι αναλογίες μερίδων κρέατος προς λαχανικά. Η αύξηση της ποσότητας φρούτων και λαχανικών κατά 50% στο πιάτο ενός παιδιού έχει βρεθεί ότι αυξάνει την ποσότητα αυτών που καταναλώνει.

4. Αλλάξτε την εμφάνιση των λαχανικών

Η αλλαγή του τρόπου παρουσίασης των τροφίμων θα μπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά να τρώνε περισσότερα λαχανικά. Μια ομάδα ερευνητών διαπίστωσε ότι τα παιδιά ήταν πιο πιθανό να τρώνε νέα τρόφιμα όταν τα παρουσιάζουν καλλιτεχνικά σε ένα πιάτο. Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά τρώνε περισσότερα φρούτα και λαχανικά αν είναι κομμένα σε ενδιαφέροντα σχήματα , όπως μια πεταλούδα, ένα λουλούδι ή ένα αρκουδάκι, δείχνοντας ότι το να κάνουν τα υγιεινά τρόφιμα να φαίνονται διασκεδαστικά αυξάνει την ελκυστικότητά τους.

5. Φάτε μαζί

Το τι τρώνε οι γονείς παίζει τεράστιο ρόλο και στη διατροφή των παιδιών. Μια μελέτη σε μαθητές σχολείου στη Νέα Ζηλανδία διαπίστωσε ότι τα παιδιά γονέων με πιο υγιεινή διατροφή έτρωγαν λιγότερα κέικ, σοκολάτες και άλλα αλμυρά σνακ. Επιπλέον το να τρώνε μαζί τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα έχει συνδεθεί με υγιέστερο σωματικό βάρος, καλύτερες διατροφικές συνήθειες και αυξημένη πιθανότητα να τρώνε πιο υγιεινά, εάν το κάνουν και οι γονείς.

Μια διαχρονική μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι όσοι συμμετείχαν σε τακτικά οικογενειακά γεύματα είχαν υψηλότερα επίπεδα φυσικής κατάστασης και έπιναν λιγότερα αναψυκτικά.

6. Κάντε διασκεδαστικό το φαγητό τους.

Σύμφωνα με μια μελέτη , το να αφήνουμε τα παιδιά να παίζουν με το φαγητό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της τροφικής νεοφοβίας, ή αλλιώς του φόβου για οτιδήποτε καινούργιο. Οι ερευνητές ενθάρρυναν τα παιδιά να αγγίζουν, να μυρίζουν και να εξετάζουν προσεκτικά συστατικά, όπως τα παντζάρια, τα ρεβίθια και το λάχανο χωρίς όμως να περιμένουν ότι θα τα γευτούν. Τα παιδιά έγιναν πιο ανοιχτά σε άγνωστα συστατικά και ήταν πιο πρόθυμα να τα δοκιμάσουν αργότερα.

Πηγή: BBC

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