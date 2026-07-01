Αδυνάτισμα: Αυτό το τρόφιμο είναι ο καλύτερός σου «σύμμαχος»

Και τα δύο είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και χορταστικά, όμως διαφέρουν σε σημαντικά σημεία. Τι δείχνουν οι μελέτες και ποιο ταιριάζει καλύτερα στους στόχους σας

Όταν στόχος είναι η απώλεια βάρους, δεν υπάρχουν «μαγικές» τροφές που καίνε λίπος. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η συνολική διατροφή και οι επιλογές που βοηθούν να παραμένουμε χορτάτοι για περισσότερη ώρα, περιορίζοντας την υπερκατανάλωση θερμίδων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη θεωρούνται από τις πιο αποτελεσματικές επιλογές.

Ανάμεσα στις δημοφιλέστερες βρίσκονται το ελληνικό (στραγγιστό) γιαούρτι και το τυρί κότατζ, δύο γαλακτοκομικά που έχουν κερδίσει κυρίαρχη θέση σε πολλά διατροφικά προγράμματα.

Ποιο, όμως, είναι καλύτερο αν θέλετε να χάσετε βάρος;

Ελληνικό γιαούρτι: Σύμμαχος στον κορεσμό και την υγεία του εντέρου

Το στραγγιστό γιαούρτι ξεχωρίζει για την υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη, καθώς η διαδικασία στράγγισης απομακρύνει μεγάλο μέρος του ορού γάλακτος και συμπυκνώνει τα θρεπτικά συστατικά.

Οι διαιτολόγοι επισημαίνουν ότι η πρωτεΐνη χωνεύεται πιο αργά από τους υδατάνθρακες, συμβάλλοντας στον μεγαλύτερο κορεσμό και στη μείωση της πείνας. Έτσι, είναι πιθανό να περιοριστεί η συνολική πρόσληψη θερμίδων μέσα στην ημέρα.

Ένα ακόμη πλεονέκτημά του γιαουρτιού, είναι ότι περιέχει προβιοτικά, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση ενός υγιούς μικροβιώματος του εντέρου. Σύμφωνα με έρευνες, η ισορροπία των βακτηρίων του εντέρου μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός ρυθμίζει την όρεξη, το σάκχαρο και την αποθήκευση ενέργειας.

Tυρί κότατζ: Πρωτεΐνη αργής πέψης και ιδανικό πριν τον ύπνο

Το τυρί κότατζ είναι ιδιαίτερα δημοφιλές τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε καζεΐνη, μια πρωτεΐνη αργής πέψης. Η καζεΐνη αποδομείται σταδιακά, διατηρώντας το αίσθημα του κορεσμού για περισσότερες ώρες και συμβάλλοντας στη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά τη διάρκεια μιας δίαιτας.

Για τον λόγο αυτό αρκετοί ειδικοί προτείνουν το τυρί κότατζ ακόμη και ως βραδινό σνακ, καθώς μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση 20-40 γραμμαρίων καζεΐνης πριν από τον ύπνο, μπορεί να υποστηρίξει την αποκατάσταση των μυών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα ευέλικτο στη μαγειρική. Μπορεί να συνδυαστεί με φρούτα, να προστεθεί σε smoothies, να χρησιμοποιηθεί πάνω σε ψωμί ή ακόμη και σε αλμυρές συνταγές, αυξάνοντας την πρόσληψη πρωτεΐνης χωρίς πολλές επιπλέον θερμίδες.

Ποιο υπερέχει στην απώλεια βάρους;

Σε επίπεδο θερμίδων οι διαφορές είναι ελάχιστες. Ένα φλιτζάνι στραγγιστό γιαούρτι χαμηλών λιπαρών αποδίδει περίπου 165 θερμίδες και 23 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ η ίδια ποσότητα τυρί κότατζ περιέχει περίπου 163 θερμίδες και 28 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Το τυρί κότατζ όμως υπερτερεί ελαφρώς σε πρωτεΐνη, κάτι που μπορεί να ωφελήσει όσους επιδιώκουν τη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά την απώλεια βάρους.

Από την άλλη πλευρά, το ελληνικό γιαούρτι περιέχει σημαντικά λιγότερο νάτριο, γεγονός που το καθιστά καλύτερη επιλογή για άτομα που προσέχουν την αρτηριακή τους πίεση ή ακολουθούν διατροφή χαμηλή σε αλάτι.

Το συμπέρασμα των ειδικών

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής. Και τα δύο τρόφιμα είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, σχετικά χαμηλά σε θερμίδες και βοηθούν στον καλύτερο έλεγχο της πείνας.

Η τελική επιλογή εξαρτάται από τις προσωπικές ανάγκες, τις γευστικές προτιμήσεις και το συνολικό διατροφικό πρόγραμμα. Αν προτιμάτε πιο κρεμώδη υφή ή θέλετε να επωφεληθείτε από τα προβιοτικά, το ελληνικό γιαούρτι αποτελεί εξαιρετική επιλογή. Αν δίνετε προτεραιότητα στη μέγιστη πρόσληψη πρωτεΐνης ή αναζητάτε ένα χορταστικό βραδινό σνακ, το τυρί κότατζ μπορεί να σας ταιριάξει περισσότερο.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η συνέπεια στις καθημερινές διατροφικές συνήθειες είναι πολύ πιο σημαντική από την επιλογή ανάμεσα σε αυτά τα δύο ιδιαίτερα θρεπτικά γαλακτοκομικά.

Πηγή: iatropedia

Διαβάστε επίσης:

Πατήσατε τα 65; Οι τροφές που πρέπει να προσθέσετε στη διατροφή σας

Νέα έρευνα για τις στατίνες – Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι έχουν υψηλή χοληστερίνη

Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία: «Η αποκατάσταση Μυλωνάκη αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της Επεμβατικής Νευροακτινολογίας»







