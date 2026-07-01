Πατήσατε τα 65; Οι τροφές που πρέπει να προσθέσετε στη διατροφή σας

Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία και τη μακροζωία, ειδικά όσο μεγαλώνουμε. Μία νέα αμερικανική έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει ότι, αν έχετε περάσει τα 65 έτη, η επιλογή των σωστών τροφών μπορεί να κάνει τη διαφορά στο πώς θα ζήσετε τις επόμενες δεκαετίες.

Το «κλειδί» για μια πιο υγιή και με μεγάλη διάρκεια ζωή, όπως προτείνουν οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Loma Linda στην Καλιφόρνια, ίσως βρίσκεται στην προσθήκη ψαριού στη διατροφή σας.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Clinical Nutrition, συγκέντρωσε διατροφικά δεδομένα από 88.000 άτομα ηλικίας 30 έως 85 ετών στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μεταξύ 2002 και 2007 και οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν μέχρι το 2015, με σκοπό να μελετηθεί η σύνδεση μεταξύ διατροφής και κινδύνου θανάτου ή εμφάνισης ασθενειών. Από το συνολικό δείγμα, καταγράφηκαν περίπου 12.500 θάνατοι.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα χωρίστηκαν σε πέντε κατηγορίες με βάση τη διατροφή τους. Οι μη χορτοφάγοι κατανάλωναν κρέας και ψάρι, ενώ οι ημι-χορτοφάγοι (flexitarians) έτρωγαν σποραδικά κρέας. Υπήρχαν επίσης οι pesco-vegetarians, οι οποίοι έτρωγαν ψάρι αλλά όχι κρέας, καθώς και οι χορτοφάγοι lacto-ovo που κατανάλωναν γαλακτοκομικά και αυγά. Τέλος, οι vegans δεν κατανάλωναν κανένα ζωικό προϊόν.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι χορτοφάγοι γενικά είχαν 12% μικρότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν κρέας. Ωστόσο, οι pesco-vegetarians, δηλαδή όσοι έτρωγαν ψάρι αλλά όχι κρέας, παρουσίασαν το μεγαλύτερο όφελος, με 18% μικρότερο κίνδυνο θανάτου.

Παράλληλα, η προσθήκη γαλακτοκομικών και αυγών στη διατροφή ενός χορτοφάγου μείωσε τον κίνδυνο θανάτου κατά 15%. Από την άλλη, οι vegans, που δεν καταναλώνουν κανένα ζωικό προϊόν, είχαν μόνο 3% μειωμένο κίνδυνο θανάτου.

Η χορτοφαγία δεν ευνοεί τους ηλικιωμένους

Αν και η χορτοφαγία θεωρείται ευεργετική, η έρευνα διαπίστωσε πως για άτομα άνω των 65 η κατάσταση είναι διαφορετική. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Gary Fraser, κύριος ερευνητής της μελέτης, σε αυτή την ηλικία εμφανίζεται αυξημένος κίνδυνος νευρολογικών παθήσεων, όπως άνοια, εγκεφαλικό και η νόσος του Πάρκινσον, ιδιαίτερα για εκείνους που δεν καταναλώνουν ψάρι.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι ηλικιωμένοι που ακολουθούσαν αυστηρά χορτοφαγικές δίαιτες χωρίς ψάρι είχαν αυξημένο κίνδυνο αυτών των ασθενειών. Ο λόγος; Η πιθανή έλλειψη βασικών θρεπτικών ουσιών, όπως τα ω-3 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την υγεία του εγκεφάλου. Η προσθήκη ψαριού, ωστόσο, μείωσε σημαντικά αυτόν τον κίνδυνο, κάνοντας την pesco – vegetarian δίαιτα μια από τις καλύτερες επιλογές για ηλικιωμένους που θέλουν να μειώσουν τον κίνδυνο νευρολογικών παθήσεων και να ενισχύσουν τη μακροζωία τους.

Ω-3: Ό,τι πιο σημαντικό για την υγεία του εγκεφάλου

Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, το σκουμπρί και οι σαρδέλες, είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Αυτά τα ω-3, όπως εξηγεί η British Dietetic Association, βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες στον οργανισμό, παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της άνοιας και άλλων νευρολογικών ασθενειών.

Αν και τα ω-3 μπορούν να βρεθούν και σε φυτικές πηγές, όπως οι σπόροι και τα καρύδια, η ποσότητα που προσφέρουν αυτά τα τρόφιμα είναι πολύ μικρότερη σε σύγκριση με τα λιπαρά ψάρια. Γι’ αυτό, η κατανάλωση ψαριού σε προχωρημένες ηλικίες θεωρείται ιδιαίτερα ευεργετική για την υγεία του εγκεφάλου.

Σύμφωνα με την Alzheimer’s Society, τα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στα ψάρια και άλλες τροφές της μεσογειακής διατροφής μπορούν να προστατέψουν τα εγκεφαλικά κύτταρα από τις βλάβες που προκαλεί η νόσος Αλτσχάιμερ. Επομένως, η προσθήκη ψαριού στη διατροφή μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη εγκεφαλική λειτουργία και την πρόληψη της άνοιας.

Η μεσογειακή διατροφή ως πρότυπο

Η έρευνα υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της μεσογειακής διατροφής, η οποία περιλαμβάνει πολλά φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδο και φυσικά ψάρι. Η μεσογειακή διατροφή είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στη μείωση του οξειδωτικού στρες και στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο συνδυασμός φυτικών τροφών και λιπαρών ψαριών που χαρακτηρίζουν τη Μεσογειακή διατροφή προσφέρει μια από τις καλύτερες επιλογές για την προστασία του οργανισμού από σοβαρές ασθένειες και για την επίτευξη μακροζωίας.

Πηγή: ygeiamou

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