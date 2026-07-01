Οι «βόλτες της ντροπής» των ψυχιατρικών ασθενών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο της Αττικής και οι επικίνδυνες συνθήκες εφημερίας

Τις απαράδεκτες αλλά και επικίνδυνες συνθήκες εφημερίας που βιώνουν ασθενείς, γιατροί και νοσηλευτές, καταγγέλλει ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζόμενων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών, στο Δαφνί.

Η εικόνα είναι καθημερινή και δεν αλλάζει εδώ και χρόνια. Ασθενείς περιφέρονται σε όλη την Αττική για μέρες προκειμένου να βρουν μια διαθέσιμη κλίνη. Και όταν αυτή βρεθεί, στοιβάζονται σε ράντζα, ακόμα και στα εξεταστήρια μαζί με τους ψυχίατρους που εξετάζουν. Αυτές οι συνθήκες συνωστισμού προκαλούν εντάσεις μεταξύ των ψυχιατρικών ασθενών που συχνά οδηγούν σε επιθέσεις και τραυματισμούς τόσο των πασχόντων όσο και των γιατρών και νοσηλευτών.

Ενδεικτικό της ασφυκτικής κατάστασης που επικρατεί στις ψυχιατρικές δομές της Αττικής, είναι ότι στην εφημερία της Πολυδύναμης Ψυχιατρικής Μονάδας Υγείας (ΠΝΜΨΥΑ) πρώην ΨΝΑ, την περασμένη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, δέκα ασθενείς που έχρηζαν νοσηλεία μεταφέρθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο «Θριάσιο» γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες, ενώ μετά την λήξη της εφημερίας του πρώην ΨΝΑ, 17 ασθενείς που έχρηζαν νοσηλείας, επειδή δεν υπήρχε άλλη διαθέσιμη κλίνη, μεταφέρθηκαν στο Δρομοκαΐτειο, από την έναρξη της εφημερίας του και έπειτα.

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Σύλλογος Εργαζόμενων στο ΨΝΑ για το υπουργείο υγείας «αυτό σημαίνει «πλοήγηση» ασθενών. Άνθρωποι που χρήζουν νοσηλείας και που η ψυχική τους κατάσταση χρήζει άμεσης φροντίδας, να περιφέρονται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο.».

Οι εντάσεις και οι κίνδυνοι για ασθενείς και προσωπικό

Κάτω από αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες, ασθενείς και εργαζόμενοι τίθενται σε κίνδυνο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος τονίζοντας ότι:

«Οι κίνδυνοι αυτοί είναι απόρροια της πολιτικής της ΕΕ, της κυβέρνησης της ΝΔ και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή, που βάζει στο ζύγι κόστος – όφελος τις ανάγκες των ψυχικά πασχόντων και τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους ειδικούς ψυχικής υγείας. Οι εικόνες που έζησαν όλοι οι συνάδελφοί μας είναι το λιγότερο ντροπιαστικές! Άνθρωποι κλινοστατισμένοι, στοιβαγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, ράντζα μέχρι και στα ψυχιατρικά εξεταστήρια, εκεί δηλαδή που ψυχίατροι και ψυχολόγοι εξετάζουν, σε συνθήκες επικίνδυνες για την ζωή ασθενών και εργαζομένων, συνθήκες που πυροδοτούν εντάσεις, αντεγκλήσεις με τους αστυνομικούς και μπορούν να οδηγήσουν σε περιστατικά όπως το χθεσινό, όπου συνάδελφος νοσηλευτής χτύπησε.».

Παράλληλα για την διευθέτηση των ασθενών, που είχαν μείνει σε χώρους ακατάλληλους, μετά την λήξη της εφημερίας, για ακόμα μια φορά ειδικευόμενος γιατρός χρειάστηκε να παραμείνει πέραν του ωραρίου του, με αποτέλεσμα να στερεί την παρουσία του από την ψυχιατρική κλινική που εργάζεται αλλά να στερεί και την δυνατότητα του να εκπαιδευτεί, όπως άλλωστε θα έπρεπε. Ταυτόχρονα χωρίς το απαραίτητο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό οι ασθενείς που παραμένουν στον χώρο του ΤΕΠ τίθενται σε κίνδυνο!

Ανοιγοκλείνουν τις εφημερίες

Ένα ακόμα πρόβλημα που εντείνει τις απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας, σύμφωνα με τον σύλλογο των εργαζομένων του ΨΝΑ, είναι η τακτική των διοικήσεων να ανοιγοκλείνουν τις εφημερίες

«Αφού είχε κλείσει η εφημερία του πρώην ΨΝΑ, η Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας, την άνοιξε και πάλι για να νοσηλευτεί ασθενής που δεν είχε κατορθώσει να διακομισθεί στο επόμενο εφημερεύον νοσοκομείο, παρά την αντίθετη γνώμη των υγειονομικών και του τμήματος υποδοχής, αφού μοιράζουν μόνο εντολές και δεν τους ενδιαφέρει η γνώμη και η επιστημονική άποψη των υγειονομικών που είναι στην πρώτη γραμμή και δίπλα στους ασθενείς!».

Όπως αναφέρουν, η δικαιολογία ήταν ότι «ο ασθενής πρέπει να νοσηλευτεί γιατί μετά τις τρεις το ΤΕΠ δεν έχει ούτε νοσηλευτές.».

Το σωματείο εργαζομένων διερωτάται:

«Ως πότε η υγεία των ασθενών, η ασφάλεια των υγειονομικών, η εντατικοποίηση και η ελλιπής παροχή της ουσιαστικής φροντίδας προς τους ψυχικά πάσχοντες θα αποτελεί καθημερινότητα!

Ως πότε οι «φιλεύσπλαχνες» διευθύνσεις, ακολουθώντας τις επιταγές της ΕΕ και της κυβέρνησης της ΝΔ, θα μετατρέπουν το πρώην ΨΝΑ σε ένα τεράστιο άσυλο, με ράντζα μέχρι και στα εξεταστήρια, καταπατώντας κάθε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αξιοπρεπούς νοσηλείας και εργασίας, επιστημονικής γνώσης και φροντίδας της ψυχικής νόσου.»

Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεση ενίσχυση του πρώην ΨΝΑ

Οι εργαζόμενοι υγειονομικοί διεκδικούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Επίσης ζητούν την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων κρατικών δομών ψυχικής υγείας, προαγωγής, πρόληψης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, με στόχο να εξασφαλιστούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ψυχικής υγείας στον 21ο αιώνα.

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