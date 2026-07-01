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ΥΓΕΙΑ

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01.07.2026 08:58

ΙΣΑ προς ΕΟΠΥΥ: «Άμεση αποκατάσταση της λανθασμένης επιβολής clawback στις ιατρικές επισκέψεις»

01.07.2026 08:58
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Την άμεση αποκατάσταση της λανθασμένης επιβολής clawback στις ιατρικές επισκέψεις των συμβεβλημένων ιδιωτών ιατρών, ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργος Πατούλης, με επιστολή του προς τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, κ. Αθανάσιο Ζαμάνη τονίζει ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει να παρεμβαίνει δυναμικά για την προστασία των δικαιωμάτων του ιατρικού κόσμου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από μέλη του ΙΣΑ, στους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους αναρτήθηκαν ποσά clawback για επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν τους πρώτους μήνες του 2026.

Ειδικότερα, τα ποσοστά που εμφανίστηκαν είναι:
• 0,02% για τον Ιανουάριο 2026,
• 0,09% για τον Φεβρουάριο 2026,
• 4,63% για τον Μάρτιο 2026.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι η επιβολή clawback στις επισκέψεις δεν προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο, καθώς ο μηχανισμός αφορά αποκλειστικά τις ιατρικές πράξεις και όχι τις ιατρικές επισκέψεις.

Μάλιστα ο ΙΣΑ τονίζει ότι «η συγκεκριμένη επιβολή αποτελεί σαφή απόκλιση από το θεσμικό πλαίσιο και πρέπει να διορθωθεί χωρίς καθυστέρηση, ώστε να μην επιβαρυνθούν αδικαιολόγητα οι συμβεβλημένοι ιατροί».

Ο Σύλλογος ζητάει από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να προβεί άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και να ενημερώσει επισήμως τον ΙΣΑ για την επίλυση του ζητήματος.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, κ. Πατούλης, επισημαίνει ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει να παρεμβαίνει αποφασιστικά για την αποκατάσταση κάθε αδικίας που πλήττει τους λειτουργούς του Ιπποκράτη:

«Ο ΙΣΑ παρεμβαίνει δυναμικά για την προστασία των δικαιωμάτων του ιατρικού κόσμου και δεν θα επιτρέψει να επιβαρυνθούν άδικα οι συμβεβλημένοι ιατροί».

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