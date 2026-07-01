search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 13:44
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.07.2026 12:11

Laser και νέες τεχνολογίες για αντιμετώπιση των παθήσεων του ουροποιητικού

01.07.2026 12:11
ourologia_new

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού συστήματος (πέτρες στους νεφρούς), στην υπερπλασία του προστάτη (αφαίρεση μεγάλου προστάτη) και στους όγκους της ουροδόχου κύστης και του ουρητήρα, είναι ραγδαίες τα τελευταία χρόνια.

«Πλέον διαθέτουμε υπερσύγχρονα συστήματα laser με τα οποία μπορούμε να μετατρέψουμε σε σκόνη και να αφαιρέσουμε πέτρες διαφόρων μεγεθών στο νεφρό και στον ουρητήρα, χωρίς τομές και με ελάχιστο χρόνο αποθεραπείας», αναφέρει ο κ. Νικόλαος Κωστακόπουλος, MD, PHD, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία, Επιμελητής A΄ Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan General, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ, επίτιμος συνεργάτης Πανεπιστημίου Αμπερντίν και συνεχίζει:

«Τα σύγχρονα μηχανήματα laser φτάνουν ως και ισχύ 150 Watt ενώ ταυτόχρονα συγκρατούν την πέτρα ώστε να μείνει σε σταθερή θέση και να σπάσει γρήγορα και χωρίς επιπλοκές.

Ταυτόχρονα, διαθέτουμε πλέον εξαιρετικά λεπτά εύκαμπτα ενδοσκόπια (ουρητηροσκόπια), πάχους 2-3 χιλιοστών, με τα οποία έχει γίνει εφικτή η πρόσβαση χωρίς τομές, μέχρι και τον πιο απόμακρο κάλυκα του νεφρού. Το πολύ μικρό μέγεθος και η μεγάλη ευλυγισία τους διευκολύνει την διέλευσή τους από πολύ στενούς ουρητήρες και με κάμψη φτάνουν ακόμα και εγκλωβισμένες πέτρες στα πλέον δύσκολα σημεία του νεφρού».

Επιπρόσθετα, στο οπλοστάσιό των γιατρών περιλαμβάνονται ειδικές κόλλες και αναρροφήσεις, αλλά και καλάθια σύλληψης, με τα οποία μπορούμε να παγιδεύσουμε και να αφαιρέσουμε ακόμα και τα μικρότερα συγκρίματα από πέτρες που έχουμε σπάσει, ώστε να μη ξαναδημιουργηθούν», συμπληρώνει.

Για τους μεγάλους προστάτες χωρίς καρκίνο (καλοήθης υπερπλασία προστάτη), διαθέτουμε πλέον ειδικά εργαλεία μέσω των οποίων με χρήση laser υψηλής ισχύος, μπορούμε να αφαιρέσουμε με μεγάλη ακρίβεια χιλιοστών τον προστάτη (HOLEP), ενώ ταυτόχρονα καυτηριάζονται όλα τα αγγεία του αναίμακτα.  

Ακόμα, με τη χρήση laser έχουμε τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε και να καυτηριάσουμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, όγκους στην ουροδόχο κύστη και στον ουρητήρα που παλιότερα δεν μπορούσαν να θεραπευτούν ενδοσκοπικά. Τα στενώματα του ουρητήρα μπορούν επίσης να διανοιχτούν με τη χρήση laser, ώστε να αποφευχθούν μεγάλες επεμβάσεις.

Άμεση ανάρρωση

Και στις περιπτώσεις των ασθενών με πέτρες στους νεφρούς, στον ουρητήρα ή στην κύστη, αλλά και στους ασθενείς που αφαιρούμε τον προστάτη, η ανάρρωση είναι άμεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται καν νοσηλεία. Οι ασθενείς επιστρέφουν αυθημερόν σπίτι τους και από την επόμενη ημέρα στη δουλειά τους. Στη laser αφαίρεση προστάτη ο καθετήρας αφαιρείται την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τον γιατρό.

«Η χρήση των τελευταίας γενιάς λεπτών και ευλύγιστων ενδοσκοπίων και πανίσχυρων laser, μαζί με τη χρήση τεχνικής νοημοσύνης για το σχεδιασμό της επέμβασης, μετατρέπουν αυτές τις ενδοσκοπικές επεμβάσεις, σε πολύ πιο ήπιας βαρύτητας και επεμβάσεις λίγων ωρών με άμεση ανάρρωση και ελάχιστο πόνο», καταλήγει ο κ. Κωστακόπουλος, αναφέροντας τις επεμβάσεις που διενεργούνται με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών:

Επεμβάσεις που διενεργούνται

  • Εύκαμπτη λιθοτριψία για πέτρες νεφρών, ουρητήρων και ουροδόχου κύστης
  • Αφαίρεση προστάτη και καυτηριασμός προστάτη (HoLEP)
  • Καυτηριασμός όγκων ουροδόχου κύστης και ουρητήρα
  • Διάνοιξη στενώματος ουρητήρα

Τα σύγχρονα εργαλεία που είναι διαθέσιμα σήμερα:

  • Laser μεγάλης ισχύος για πέτρες των νεφρών και του ουρητήρα, με δυνατότητα σταθεροποίησης της πέτρας
  • Laser μεγάλης ισχύος για αφαίρεση προστάτη μεγάλου μεγέθους αναίμακτα και για αφαίρεση όγκων της ουροδόχου κύστης και του ουρητήρα
  • Εύκαμπτα πολύ λεπτά ενδοσκόπια με δυνατότητα πρόσβασης μέχρι τους κάλυκες του νεφρού

Επιπλέον υπάρχουν ειδικές αναρροφήσεις, κόλλες και καλάθια για αφαίρεση λίθων και όγκων από το ουροποιητικό χωρίς τομές και μέσα από λεπτά εργαλεία.

Διαβάστε επίσης:

Οι «βόλτες της ντροπής» των ψυχιατρικών ασθενών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο της Αττικής και οι επικίνδυνες συνθήκες εφημερίας

Ρήξη μηνίσκου: Ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούμε

ΙΣΑ προς ΕΟΠΥΥ: «Άμεση αποκατάσταση της λανθασμένης επιβολής clawback στις ιατρικές επισκέψεις»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karamanlis_triantopoulos_0107_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλαγή «βάρδιας» στο Δικαστικό Συμβούλιο για Καραμανλή και Τριαντόπουλο – Ποιους εισαγγελείς έβγαλε η επαναληπτική κλήρωση (photos)

salonika_emprismoi_00
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Πέντε τραυματίες, μία γυναίκα στη ΜΕΘ, καταδικάζει ο πολιτικός κόσμος (Photos/videos)

androulakis_enwpiosenwpiw
MEDIA

ANT1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου

fotia-antwerp
ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά σε 10οροφο κτίριο στην Αμβέρσα – Πληροφορίες για νεκρούς

liagkas-touni-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Τούνη: «Ντρέπεται και η ντροπή με αυτό το βίντεο – Είναι ό, τι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

tsipras – samaras- polakis famellos- new
ΚΑΛΧΑΣ

Η γαλάζια κάθοδος από το… βουνό, οι αταίριαστοι αριθμοί για Τσίπρα, ο «πόνος» από Σαμαρά, η ρουκέτα Πολάκη σε Φάμελλο και η… ηλικιακή κρίση του ΠΑΣΟΚ     

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 13:44
karamanlis_triantopoulos_0107_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλαγή «βάρδιας» στο Δικαστικό Συμβούλιο για Καραμανλή και Τριαντόπουλο – Ποιους εισαγγελείς έβγαλε η επαναληπτική κλήρωση (photos)

salonika_emprismoi_00
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Πέντε τραυματίες, μία γυναίκα στη ΜΕΘ, καταδικάζει ο πολιτικός κόσμος (Photos/videos)

androulakis_enwpiosenwpiw
MEDIA

ANT1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου

1 / 3