Laser και νέες τεχνολογίες για αντιμετώπιση των παθήσεων του ουροποιητικού

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού συστήματος (πέτρες στους νεφρούς), στην υπερπλασία του προστάτη (αφαίρεση μεγάλου προστάτη) και στους όγκους της ουροδόχου κύστης και του ουρητήρα, είναι ραγδαίες τα τελευταία χρόνια.

«Πλέον διαθέτουμε υπερσύγχρονα συστήματα laser με τα οποία μπορούμε να μετατρέψουμε σε σκόνη και να αφαιρέσουμε πέτρες διαφόρων μεγεθών στο νεφρό και στον ουρητήρα, χωρίς τομές και με ελάχιστο χρόνο αποθεραπείας», αναφέρει ο κ. Νικόλαος Κωστακόπουλος, MD, PHD, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία, Επιμελητής A΄ Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan General, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ, επίτιμος συνεργάτης Πανεπιστημίου Αμπερντίν και συνεχίζει:

«Τα σύγχρονα μηχανήματα laser φτάνουν ως και ισχύ 150 Watt ενώ ταυτόχρονα συγκρατούν την πέτρα ώστε να μείνει σε σταθερή θέση και να σπάσει γρήγορα και χωρίς επιπλοκές.

Ταυτόχρονα, διαθέτουμε πλέον εξαιρετικά λεπτά εύκαμπτα ενδοσκόπια (ουρητηροσκόπια), πάχους 2-3 χιλιοστών, με τα οποία έχει γίνει εφικτή η πρόσβαση χωρίς τομές, μέχρι και τον πιο απόμακρο κάλυκα του νεφρού. Το πολύ μικρό μέγεθος και η μεγάλη ευλυγισία τους διευκολύνει την διέλευσή τους από πολύ στενούς ουρητήρες και με κάμψη φτάνουν ακόμα και εγκλωβισμένες πέτρες στα πλέον δύσκολα σημεία του νεφρού».

Επιπρόσθετα, στο οπλοστάσιό των γιατρών περιλαμβάνονται ειδικές κόλλες και αναρροφήσεις, αλλά και καλάθια σύλληψης, με τα οποία μπορούμε να παγιδεύσουμε και να αφαιρέσουμε ακόμα και τα μικρότερα συγκρίματα από πέτρες που έχουμε σπάσει, ώστε να μη ξαναδημιουργηθούν», συμπληρώνει.

Για τους μεγάλους προστάτες χωρίς καρκίνο (καλοήθης υπερπλασία προστάτη), διαθέτουμε πλέον ειδικά εργαλεία μέσω των οποίων με χρήση laser υψηλής ισχύος, μπορούμε να αφαιρέσουμε με μεγάλη ακρίβεια χιλιοστών τον προστάτη (HOLEP), ενώ ταυτόχρονα καυτηριάζονται όλα τα αγγεία του αναίμακτα.

Ακόμα, με τη χρήση laser έχουμε τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε και να καυτηριάσουμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, όγκους στην ουροδόχο κύστη και στον ουρητήρα που παλιότερα δεν μπορούσαν να θεραπευτούν ενδοσκοπικά. Τα στενώματα του ουρητήρα μπορούν επίσης να διανοιχτούν με τη χρήση laser, ώστε να αποφευχθούν μεγάλες επεμβάσεις.

Άμεση ανάρρωση

Και στις περιπτώσεις των ασθενών με πέτρες στους νεφρούς, στον ουρητήρα ή στην κύστη, αλλά και στους ασθενείς που αφαιρούμε τον προστάτη, η ανάρρωση είναι άμεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται καν νοσηλεία. Οι ασθενείς επιστρέφουν αυθημερόν σπίτι τους και από την επόμενη ημέρα στη δουλειά τους. Στη laser αφαίρεση προστάτη ο καθετήρας αφαιρείται την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τον γιατρό.

«Η χρήση των τελευταίας γενιάς λεπτών και ευλύγιστων ενδοσκοπίων και πανίσχυρων laser, μαζί με τη χρήση τεχνικής νοημοσύνης για το σχεδιασμό της επέμβασης, μετατρέπουν αυτές τις ενδοσκοπικές επεμβάσεις, σε πολύ πιο ήπιας βαρύτητας και επεμβάσεις λίγων ωρών με άμεση ανάρρωση και ελάχιστο πόνο», καταλήγει ο κ. Κωστακόπουλος, αναφέροντας τις επεμβάσεις που διενεργούνται με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών:

Επεμβάσεις που διενεργούνται

Εύκαμπτη λιθοτριψία για πέτρες νεφρών, ουρητήρων και ουροδόχου κύστης

Αφαίρεση προστάτη και καυτηριασμός προστάτη (HoLEP)

Καυτηριασμός όγκων ουροδόχου κύστης και ουρητήρα

Διάνοιξη στενώματος ουρητήρα

Τα σύγχρονα εργαλεία που είναι διαθέσιμα σήμερα:

Laser μεγάλης ισχύος για πέτρες των νεφρών και του ουρητήρα, με δυνατότητα σταθεροποίησης της πέτρας

Laser μεγάλης ισχύος για αφαίρεση προστάτη μεγάλου μεγέθους αναίμακτα και για αφαίρεση όγκων της ουροδόχου κύστης και του ουρητήρα

Εύκαμπτα πολύ λεπτά ενδοσκόπια με δυνατότητα πρόσβασης μέχρι τους κάλυκες του νεφρού

Επιπλέον υπάρχουν ειδικές αναρροφήσεις, κόλλες και καλάθια για αφαίρεση λίθων και όγκων από το ουροποιητικό χωρίς τομές και μέσα από λεπτά εργαλεία.

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