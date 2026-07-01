Ρήξη μηνίσκου: Ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούμε

Σε μόνιμο πρόβλημα υγείας μπορεί να εξελιχθεί ένας φαινομενικά απλός τραυματισμός στο γόνατο, όταν πίσω από τον ήπιο αρχικά πόνο κρύβεται η ρήξη του φυσικού «αμορτισέρ» της άρθρωσης, του μηνίσκου.

Η αγνόηση των συμπτωμάτων μιας ρήξης επιδεινώνει τη βλάβη καθώς το γόνατο χάνει τη σταθερότητά του και ο πολύτιμος αρθρικός χόνδρος τρίβεται πλέον απροστάτευτος. Η παρατεταμένη αδιαφορία μετατρέπει τελικά έναν βατό τραυματισμό σε μη αναστρέψιμη βλάβη, ανοίγοντας πρόωρα την πόρτα στην οστεοαρθρίτιδα.

«Ο μηνίσκος είναι ένα διαχωριστικό μαξιλαράκι που αποτελείται κυρίως από νερό και ίνες κολλαγόνου. Βρίσκεται στο κάτω μέρος του μηριαίου οστού και στο πάνω μέρος της κνήμης, προστατεύοντας τον χόνδρο που καλύπτει τα άκρα αυτών των οστών και εμποδίζοντας τη μεταξύ τους τριβή. Υπάρχουν δύο σε κάθε γόνατο, έχουν ημισεληνοειδές σχήμα, περιορισμένη παροχή αίματος και καλύπτουν συνολικά περίπου το 70% της αρθρικής επιφάνειας.

Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην απορρόφηση κραδασμών και στη μετάδοση φορτίου κατά το βάδισμα, το τρέξιμο και τα άλματα. Παρέχουν σταθερότητα στο γόνατο, περιορίζουν την κάμψη και την έκτασή του, το προστατεύουν από ακραίες κινήσεις, σταθεροποιούν τη στάση του σώματος, διατηρούν την ισορροπία και συντονίζουν τις κινήσεις», εξηγεί ο Χειρουργός Ορθοπαιδικός, επικεφαλής του Τμήματος Επανορθωτικής & Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Ισχίου – Γόνατος της Osteon Orthopedic & Spine Clinic δρ Βασίλειος Σακελλαρίου.

Τραυματισμοί και συμπτώματα

Οι τραυματισμοί τους είναι συχνοί και μπορεί να κυμαίνονται από μικρά τραύματα έως σοβαρές ρήξεις. Αυτές μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά μετά από την εφαρμογή περιστροφικής δύναμης σε ένα γόνατο που βρίσκεται σε κάμψη, όπως σε αθλήματα που απαιτούν γρήγορες εναλλαγές κατεύθυνσης ή σταδιακά λόγω γήρανσης ή εκφυλιστικών διεργασιών.

Όσοι σχετίζονται με τον αθλητισμό εμφανίζουν συχνά μαζί με άλλους τραυματισμούς, όπως ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα, όχι όμως τα μοναδικά, είναι ο πόνος στην εσωτερική ή εξωτερική πλευρά του γόνατος που επιδεινώνεται με το βαθύ κάθισμα, το λύγισμα του γόνατος και το ανέβασμα σκαλιών, το πρήξιμο και η δυσκαμψία.

Δεν είναι ασυνήθιστο μια ρήξη μηνίσκου να είναι ασυμπτωματική. Ορισμένοι ασθενείς, ιδίως ηλικιωμένοι, αισθάνονται αρχικά μόνο ενόχληση, η οποία πιστεύουν ότι “θα περάσει μόνη της” και έτσι δεν επισκέπτονται τον γιατρό τους για περαιτέρω διερεύνηση και θεραπεία.

Ποιες επιπλοκές επιφέρει η καθυστερημένη διάγνωση και αντιμετώπιση;

Οι ενοχλήσεις που αισθάνεται ο παθών δεν αποτυπώνουν την εσωτερική κατάσταση ούτε προειδοποιούν για όσα θα συμβούν εάν η βλάβη δεν θεραπευτεί ορθά. Το γήρας, η ένταση των καθημερινών δραστηριοτήτων καθώς και η προϋπάρχουσα φθορά των χόνδρων πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες να χειροτερέψει σταδιακά η κλινική εικόνα.

Η αρχική ήπια ενόχληση και η αποφυγή ιατρικής διάγνωσης ή αποκατάστασης μπορούν εντός λίγων ημερών να οδηγήσουν σε ραγδαία επιδείνωση. Τότε στο εσωτερικό του γόνατος πυροδοτείται μια αλληλουχία αρνητικών εξελίξεων, όπως να αποκολληθεί ένα σπασμένο κομμάτι του ιστού και να εγκλωβιστεί στην άρθρωση, προξενώντας οξύ πόνο και μηχανικό μπλοκάρισμα του γονάτου.

Αυτό το φαινόμενο ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας απλής παροδικής δυσφορίας, αποτελώντας σαφή ένδειξη βαθύτερης φθοράς του χόνδρου. Μετά από μερικούς μήνες, η λειτουργικότητα περιορίζεται, η βάδιση καθίσταται δυσχερής και η άρθρωση εμφανίζει αστάθεια, πολλαπλασιάζοντας την πιθανότητα νέων τοπικών κακώσεων.

Σε αυτό το τελικό στάδιο, η ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση αποδεικνύεται πλέον σαφώς πολυπλοκότερη και περισσότερο επεμβατική, συγκριτικά με μια έγκαιρη, αρχική προσέγγιση αποκατάστασης.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος: Η οστεοαρθρίτιδα και τα προβλήματα κινητικότητας

Μία από τις μεγαλύτερες επιπλοκές μιας ανεπαρκώς θεραπευμένης ρήξης μηνίσκου αποτελεί η σταδιακή εμφάνιση και ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας στο γόνατο, μιας χρόνιας κατάστασης όπου ο αρθρικός χόνδρος εκφυλίζεται και φθείρεται προοδευτικά. Αυτή η ανατομική αλλοίωση προξενεί έντονο πόνο, δυσκαμψία και ελαττώνει σημαντικά το εύρος κίνησης της άρθρωσης.

Συνήθεις καθημερινές ενέργειες όπως το ανέβασμα σε μια σκάλα ή μια απλή βόλτα μετατρέπονται σε μεγάλες προκλήσεις. Το οίδημα και η συστηματική συγκέντρωση αρθρικού υγρού –απόρροια μιας διαρκούς φλεγμονώδους διαδικασίας– αποτελούν επιπλέον τυπικές προειδοποιητικές ενδείξεις.

Ο κίνδυνος αστάθειας είναι υπαρκτός και μια ασταθής άρθρωση παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη ευπάθεια σε υποτροπιάζουσες κακώσεις, δημιουργώντας έναν διαρκή φαύλο κύκλο πόνου και κινητικής υποβάθμισης.

Οι θεραπευτικές επιλογές

Η ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, όπως η ηλικία, η τρέχουσα κλινική εικόνα και το γενικότερο επίπεδο σωματικής δραστηριότητας του πάσχοντος. Παράλληλα, συνεκτιμώνται πλήρως η ακριβής μορφή, η συνολική έκταση, καθώς και η ανατομική εντόπιση της συγκεκριμένης βλάβης.

Μια κάκωση στην αποκαλούμενη «κόκκινη» ζώνη, που βρίσκεται στο εξωτερικό τριτημόριο του μηνίσκου το οποίο διαθέτει ένα ιδιαίτερα πλούσιο αγγειακό δίκτυο δύναται να αυτοϊαθεί πλήρως.

Αντιθέτως, τα εσωτερικά δύο τρίτα του ιστού στερούνται ουσιαστικής αιμάτωσης. Λόγω απουσίας θρεπτικών συστατικών, οι βλάβες στη συγκεκριμένη «λευκή», χωρίς αιμοφόρα αγγεία περιοχή είναι απολύτως αδύνατον να επουλωθούν φυσικά. Καθώς τα αποκομμένα τμήματα δεν αναγεννούνται, οι επώδυνες ρήξεις δεν υποχωρούν με συντηρητικά μέσα και αντιμετωπίζονται με αρθροσκοπική επέμβαση.

Υπάρχουν διάφορες επεμβατικές μέθοδοι ανάταξης των ρήξεων του μηνίσκου, οι οποίες περιλαμβάνουν ανοικτές και αρθροσκοπικές προσπελάσεις. Τα κριτήρια επιλογής διαφοροποιούνται βάσει της θέσης, της μορφής και της ποιότητας του ιστού.

Η αρθροσκόπηση γόνατος είναι από τις πιο συχνά πραγματοποιούμενες χειρουργικές επεμβάσεις για την επιδιόρθωση της ρήξης μηνίσκου. Ανάλογα με το είδος και τη θέση της, πραγματοποιείται είτε μερική μηνισκεκτομή, όταν απαιτείται η αφαίρεση μόνο του τραυματισμένου ασταθούς τμήματος του μηνίσκου, είτε συρραφή μηνίσκου, όπου γίνεται προσπάθεια διάσωσης και αποκατάστασης του υπάρχοντος ιστού με ράμματα.

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