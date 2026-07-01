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01.07.2026 13:24

Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία: «Η αποκατάσταση Μυλωνάκη αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της Επεμβατικής Νευροακτινολογίας»

01.07.2026 13:24
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Η χθεσινή δημόσια επιστροφή του Γιώργου Μυλωνάκη στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, επιβεβαιώνει πλήρως τις θέσεις της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση και το θεσμικό πλαίσιο της Επεμβατικής Νευροακτινολογίας.

Τα παραπάνω τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία (EAE), η οποία διεκδικεί την άμεση αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία.

Η ΕΑΕ συγχαίρει όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» που συνέβαλαν στην επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού. «Η διάσωση και η αποκατάσταση ενός ασθενούς με ρήξη ενδοκρανιακού ανευρύσματος αποτελεί το αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας εξειδικευμένων ιατρών και επαγγελματιών υγείας, από την επείγουσα απεικόνιση, διάγνωση και την νοσηλεία έως την εξειδικευμένη ενδοαγγειακή θεραπεία και την αποκατάσταση», όπως αναφέρει η ένωση και προσθέτει:  «η άμεση ενδοαγγειακή αντιμετώπιση (εμβολισμός) του περιστατικού πραγματοποιήθηκε από τους δύο υψηλά εξειδικευμένους Επεμβατικούς Νευροακτινολόγους Μαρία Πολίτη και Ευτύχιο Αρχοντάκη, και όχι από χειρουργούς, όπως είχε εσφαλμένα αναφερθεί σε αρκετά δημοσιεύματα.

Η επιτυχής έκβαση του περιστατικού αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της υψηλής αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης θεραπευτικής μεθόδου, η οποία αντικαθιστά με μεγάλη επιτυχία και σαφώς λιγότερες επιπλοκές τη χειρουργική αντιμετώπιση σε σημαντικό αριθμό ασθενών».

Η ΕΑΕ αναφέρει επίσης, ότι παρόμοια περιστατικά, αν και λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, αντιμετωπίζονται καθημερινά στα Τμήματα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας εντός των Ακτινολογικών Τμημάτων όλης της χώρας, απαιτώντας υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, εμπειρίας και εξειδικευμένες ομάδες.

«Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι οι επεμβάσεις στα αγγεία του εγκεφάλου υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση, στο Ακτινολογικό Τμήμα, δεν αποτελούν γενική ιατρική πράξη, αλλά πεδίο που βασίζεται σε μακρόχρονη, δομημένη και εξειδικευμένη εκπαίδευση στη Νευροακτινολογία και την Επεμβατική Ακτινολογία, σύμφωνα με τα διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα».

Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία έχει ήδη επισημάνει ότι οι πρόσφατες θεσμικές ρυθμίσεις στη χώρα μας, με την αντικατάσταση της διεθνώς αναγνωρισμένης εξειδίκευσης της«Επεμβατικής Νευροακτινολογίας» από τον όρο «Νευροεπεμβατική Ιατρική», συνιστούν πλήρη απόκλιση τόσο από τα διεθνή πρότυπα όσο και από την τεκμηριωμένη εισήγηση των ειδικών του πεδίου.

«Σε ένα τόσο εξειδικευμένο πεδίο άμεσα συνδεδεμένο με την ασφάλεια των ασθενών, η πλήρης αυτή απόκλιση από τα διεθνή πρότυπα απαιτεί την άμεση προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου» τονίζει η ΕΑΕ και καλεί το υπουργείο Υγείας, για μία ακόμη φορά: «να αναθεωρήσει τη σχετική υπουργική απόφαση και να υιοθετήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις της επιτροπής των ειδικών για την εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία».

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