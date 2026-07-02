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02.07.2026 17:07

Ωνάσειο Νοσοκομείο: Σε λειτουργία η πρώτη κινητή μονάδα εξειδικευμένης υποστήριξης καρδιάς και πνευμόνων στην Ελλάδα

02.07.2026 17:07
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Το Ωνάσειο Νοσοκομείο προχωρά στην ανάπτυξη της πρώτης Κινητής Μονάδας ECMO (Εξωσωματική Μεμβράνη Οξυγόνωσης) στην Ελλάδα. Η νέα υπηρεσία εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ωνασείου για την αναβάθμιση της επείγουσας και εξειδικευμένης φροντίδας επιλεγμένων βαρέως πασχόντων ασθενών με καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια.

Με τη λειτουργία της νέας Κινητής Μονάδας, το Ωνάσειο Νοσοκομείο έρχεται να καλύψει ένα χάσμα στη φροντίδα του βαρέως πάσχοντα ασθενή και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να χαραχθεί ένα δίκτυο παραπομπής μεταξύ των Νοσοκομείων στη χώρα μας.

Τι είναι η ECMO

Η Κινητή Μονάδα ECMO περιλαμβάνει νέο, ειδικά διασκευασμένο ασθενοφόρο που έχει σχεδιαστεί με βάση τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές, προσαρμοσμένες στα γεωγραφικά δεδομένα της Ελλάδας και στελεχώνεται από εξειδικευμένη και πιστοποιημένη διεπιστημονική ομάδα, που αποτελείται από:

-Εντατικολόγο,
-Καρδιοχειρουργό,
-Νοσηλευτή
-Ειδικό Εξωσωματικής Κυκλοφορίας.

Η ενεργοποίηση της Κινητής Μονάδας ECMO απαιτεί οργανωμένο δίκτυο συνεργασίας με νοσοκομεία παραπομπής με την εφαρμογή συγκεκριμένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας και ιατρικής αξιολόγησης.

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια και υπάρχει τεκμηριωμένη ένδειξη για την τοποθέτηση ECMO, τότε ενεργοποιείται άμεσα η Κινητή Μονάδα.

Το Ωνάσειο Νοσοκομείο αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο Κέντρο Αναφοράς ECMO από τον οργανισμό ELSO (Extracorporeal Life Support Organization), το μοναδικό ενεργό Κέντρο Αναφοράς στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ωνασείου, περισσότεροι από 100 ασθενείς έχουν αντιμετωπιστεί με ECMO την τελευταία πενταετία, με αποτελέσματα που είναι συγκρίσιμα με εκείνα διεθνών κέντρων αριστείας.

Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας ECMO βασίζεται στη μακρόχρονη επένδυση του Ωνασείου Νοσοκομείου στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Το Ωνάσειο Νοσοκομείο διοργανώνει επί σειρά ετών Κλινικά Σεμινάρια ECMO, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και υλοποιεί με επιτυχία Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία, διάρκειας ενός έτους, με ιδιαίτερη έμφαση στη μηχανική υποστήριξη της καρδιάς και των πνευμόνων και στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας και στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 18:39
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