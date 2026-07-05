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05.07.2026 11:17

Ιράν: Λαοθάλασσα στην προσευχή για τη μνήμη του Χαμενεΐ, «μυστήριο» με την απουσία του γιου του

05.07.2026 11:17
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Πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν όπως και χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλιπόντα ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη δεύτερη ημέρα των επικήδειων εκδηλώσεων.

Την προσευχή, που διήρκεσε περίπου 10 λεπτά, τέλεσε ο Τζαφάρ Σομπχανί, ένας 97χρονος αγιατολάχ που διδάσκει στην ιερή πόλη Κομ.

Στην πρώτη σειρά μπροστά από το φέρετρο του Χαμενεΐ, δίπλα στους χιλιάδες πιστούς που συνέχιζαν να συρρέουν στο τεράστιο συγκρότημα της Μεγάλης Μοσάλας όπου τελούνται οι επικήδειες τελετές, ήταν ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο στρατηγός Εσμαΐλ Καανί, επικεφαλής της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης.

Παρόντες ήταν επίσης ο Αχμάντ Βαχιντί, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης από την αρχή του πολέμου, τον οποίο το πλήθος έσπευσε να χαιρετήσει, αλλά και τρεις γιοι του Αλί Χαμενεΐ: ο Μασούντ, ο Μοσταφά και ο Μεϊσάμ, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ωστόσο απουσίαζε ο 56χρονος Μοζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν τον Μάρτιο και έκτοτε δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση.

Το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ, πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί το μαύρο τουρμπάνι του και έχει τυλιχθεί με την ιρανική σημαία, εκτίθεται από χθες Σάββατο στο θρησκευτικό συγκρότημα Μεγάλη Μοσάλα, στην Τεχεράνη. Δίπλα στο φέρετρό του βρίσκονται αυτά των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επιδρομή: μιας κόρης του, μιας νύφης του, ενός γαμπρού του και μιας εγγονής του μόλις 14 μηνών.

Η Μεγάλη Μοσάλα είναι κατάμεστη από κόσμο σήμερα το πρωί, όπως και οι γύρω δρόμοι, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP.

Ιρανικές σημαίες και κόκκινες σημαίες, που συμβολίζουν την εκδίκηση και τη δικαιοσύνη, ξεπροβάλλουν από το πλήθος. Μερικοί πιστοί κρατούν πορτρέτα του εκλιπόντος ηγέτη. Στην πορεία, λαμβάνουν αναψυκτικά, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβουν ξανά πάνω από 35°Κελσίου αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σήμερα και αύριο Δευτέρα έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν προκειμένου όσοι το επιθυμούν να μπορέσουν να πάνε στην Τεχεράνη να αποτίσουν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένονται 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 05.07.2026 11:21
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ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Λαοθάλασσα στην προσευχή για τη μνήμη του Χαμενεΐ, «μυστήριο» με την απουσία του γιου του

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