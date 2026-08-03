Μυτιλήνη: Προφυλάκιση Τούρκου πλοιοκτήτη για διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης

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Την προφυλάκιση του Τούρκου πλοιοκτήτη που συνελήφθη το περασμένη Σάββατο στη Μυτιλήνη, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του από το 2022 διέταξε σήμερα ο εισαγγελέας Εφετών Βορείου Αιγαίου.

Σε βάρος του Τούρκου πλοιοκτήτη που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλήνη – Αϊβαλί έχουν απαγγελθεί βαρύτατες κατηγορίες για διακίνηση μεταξύ των άλλων ποσότητας κοκαΐνης που φέρεται να ξεπερνά τους δύο τόνους. Ας σημειωθεί ότι οι αρχές ερευνούν την εγκληματική συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά και στην οποία συμμετείχαν Αλβανοί, Έλληνες και Τούρκοι πολίτες.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε το Σαββάτο 1 Αυγούστου, από στελέχη του Λιμεναρχείου Μυτιλήνης κατά τη διάρκεια ελέγχου του προσωπικού σε πλοίο που είχε επανέλθει στη συγκεκριμένη γραμμή έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του πληρώματος διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του πλοιοκτήτη εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και ακολούθησε η σύλληψή του. Ο Τούρκος πλοιοκτήτης θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

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