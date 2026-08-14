Φοροέλεγχοι μετ’ εμποδίων: Μετά τον Δεκαπενταύγουστο έρχεται η απεργία των εφοριακών

Takeaways by to pontiki AI Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός εντατικοποιεί τους ελέγχους σε τουριστικές περιοχές κατά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, στοχεύοντας επιχειρήσεις με ύποπτες αποκλίσεις βάσει δεδομένων από το myDATA και τα POS.

Οι ελεγκτές διενεργούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις, επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις και αναστολή λειτουργίας σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών φορολογικών παραβάσεων.

Από τις 17 έως τις 26 Αυγούστου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΥ έχει προκηρύξει απεργία-αποχή από τους προληπτικούς ελέγχους, προβάλλοντας αιτήματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια.

Η συμμετοχή των υπαλλήλων στην απεργιακή κινητοποίηση θα καθορίσει τον ενδεχόμενο ανασχεδιασμό του ελεγκτικού προγράμματος της ΑΑΔΕ για το υπόλοιπο του Αυγούστου.

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Με το πόδι στο γκάζι μπαίνει ο ελεγκτικός μηχανισμός στο τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, αλλά από τη Δευτέρα τα πράγματα μπορεί να γίνουν πιο δύσκολα. Την ώρα που οι φοροέλεγχοι κορυφώνονται σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς, οι εφοριακοί ετοιμάζονται για απεργία-αποχή από τους προληπτικούς ελέγχους, δημιουργώντας ένα νέο δεδομένο για τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ στο δεύτερο μισό του Αυγούστου.

Μέχρι τότε, πάντως, τα συνεργεία βρίσκονται στους δρόμους, με το βάρος να πέφτει εκεί όπου η τουριστική κίνηση και οι τζίροι βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της χρονιάς.

Και οι επισκέψεις μόνο τυχαίες δεν είναι. Τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν ήδη «ξεχωρίσει» επιχειρήσεις και επαγγελματίες που παρουσιάζουν ύποπτες αποκλίσεις, δημιουργώντας ένα προφίλ φορολογικού κινδύνου για κάθε ΑΦΜ.

myDATA και POS δείχνουν τον δρόμο

Στην πράξη, οι ελεγκτές φτάνουν πλέον σε πολλές επιχειρήσεις έχοντας ήδη εικόνα για τη φορολογική συμπεριφορά τους.

Στοιχεία από το myDATA και τα POS συνδυάζονται με τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις αγορές και τις πωλήσεις, το φορολογικό ιστορικό και την πορεία του τζίρου στον αντίστοιχο κλάδο.

Χαμηλές δηλωθείσες εισπράξεις ενώ τα POS εμφανίζουν αυξημένη κίνηση, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων, καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών και μεγάλες αποκλίσεις από τον συνηθισμένο τζίρο αποτελούν ορισμένα από τα «καμπανάκια» που μπορούν να οδηγήσουν σε έλεγχο.

Οι επισκέψεις γίνονται αιφνιδιαστικά, ενώ οι ελεγκτές μπορούν να εμφανιστούν αρχικά ως πελάτες ή τουρίστες. Αποδείξεις, ταμειακές και POS περνούν από έλεγχο και τα στοιχεία αντιπαραβάλλονται με όσα έχουν φτάσει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.

Εάν προκύψουν σοβαρές αποκλίσεις, η υπόθεση μπορεί να μην κλείσει με τον επιτόπιο έλεγχο, αλλά να επεκταθεί και σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, εστιατόρια, καφέ, μπαρ, beach bars, τουριστικά γραφεία, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και σκαφών και γενικότερα δραστηριότητες που αυτές τις ημέρες πραγματοποιούν μεγάλο μέρος του ετήσιου τζίρου τους.

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Ιόνιο. Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κως, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά και Ηράκλειο βρίσκονται ψηλά στον ελεγκτικό σχεδιασμό.

Εκτός δεν μένουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλος και Ιωάννινα, αλλά και περιοχές όπου υπάρχει έντονη δραστηριότητα βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Από 48 ώρες έως 10 ημέρες με κατεβασμένα ρολά

Για όσους πιαστούν με σοβαρές παραβάσεις, ο κίνδυνος δεν είναι μόνο το πρόστιμο αλλά και το λουκέτο – και μάλιστα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου.

Αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες επιβάλλεται όταν στον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση περισσότερων από δέκα παραστατικών ή όταν η αξία των συναλλαγών χωρίς τα σωστά παραστατικά υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Το ίδιο ισχύει όταν δεν έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ περισσότερα από δέκα στοιχεία λιανικής ή όταν οι συναλλαγές που δεν διαβιβάστηκαν ξεπερνούν συνολικά τα 500 ευρώ.

Στην υποτροπή, μέσα στο ίδιο ή στο επόμενο φορολογικό έτος, το λουκέτο ανεβαίνει στις 96 ώρες. Στην περίπτωση αυτή αρκούν τουλάχιστον τρία παραστατικά που δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς ή συναλλαγές άνω των 500 ευρώ χωρίς τα προβλεπόμενα στοιχεία.

Για κάθε επόμενη διαπίστωση των ίδιων παραβάσεων προβλέπεται αναστολή λειτουργίας για δέκα ημέρες.

Από τη Δευτέρα αλλάζει το σκηνικό

Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΥ έχει προκηρύξει απεργία-αποχή από τις 17 έως τις 26 Αυγούστου, με τους συμμετέχοντες να απέχουν από τους προληπτικούς ελέγχους και την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων.

Η απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες, ελήφθη με οριακή πλειοψηφία, κάτι που καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη για το πόσο μεγάλη θα είναι τελικά η συμμετοχή.

Οι υπάλληλοι που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στους προϊσταμένους τους, ώστε να γίνει σαφές ποιες αποστολές μπορούν να πραγματοποιηθούν και ποιες θα χρειαστεί να ακυρωθούν ή να καλυφθούν από άλλα συνεργεία.

Αν η συμμετοχή είναι μεγάλη, δεν αποκλείεται να απαιτηθεί ανασχεδιασμός του ελεγκτικού προγράμματος. Ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων από την πλευρά της ΑΑΔΕ κατά της απεργίας-αποχής.

Οι εφοριακοί επικαλούνται, μεταξύ άλλων, την εντατικοποίηση της εργασίας, την εξαντλητική στοχοθεσία, τις υπερβάσεις ωραρίου, τις ανεπαρκώς αμειβόμενες υπερωρίες και την υποστελέχωση των υπηρεσιών.

Θέτουν επίσης ζητήματα ασφάλειας κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων, κάνουν λόγο για ακατάλληλα υπηρεσιακά οχήματα και αντιδρούν στην απαίτηση χρήσης ιδιωτικών μέσων ή στην ανάθεση της οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων σε υπαλλήλους για τους οποίους αυτή δεν αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται ακόμη η καταβολή του ελεγκτικού επιδόματος και η αντίθεσή τους στην περαιτέρω συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και τη συρρίκνωση περιφερειακών φορολογικών υπηρεσιών.

Έτσι, ενώ το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου βρίσκει τον φοροελεγκτικό μηχανισμό σε πλήρη ανάπτυξη, από τις 17 Αυγούστου η εικόνα μπορεί να αλλάξει. Το μέγεθος της συμμετοχής στην απεργία θα κρίνει εάν οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό ή αν η ΑΑΔΕ θα χρειαστεί να ξαναμοιράσει δυνάμεις και προορισμούς.

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