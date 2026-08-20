Η καθηλωτική αληθινή ιστορία «The History of Sound» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

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Την βιογραφία «The History of Sound» («Η Ιστορία του Ήχου», 2025, διάρκειας 129’) με τους Paul Mescal, Josh O’Connor, Chris Cooper και σκηνοθεσία του Oliver Hermanus θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 23 Αυγούστου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Στη διάρκεια του Α’ ΠΠ, δύο νεαροί ταξιδεύουν στην αμερικανική ύπαιθρο καταγράφοντας φωνές και παραδοσιακά τραγούδια. Μέσα από το ταξίδι τους γεννιέται ένας βαθύς δεσμός που τους σημαδεύει για πάντα. Μην χάσετε τη συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 23/8 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.