Ο Olivier Latry απόψε στη Σύρο – Μια κορυφαία μουσική προσωπικότητα στην έναρξη του Φεστιβάλ ΑΝΩ

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Ο θρυλικός οργανίστας της Παναγίας των Παρισίων, ένας από τους σημαντικότερους οργανίστες του κόσμου, έρχεται απόψε στην Άνω Σύρο για να ανοίξει το επετειακό 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου «ΑΝΩ».

Η Σύρος υποδέχθηκε χθες έναν από τους σημαντικότερους οργανίστες της εποχής μας. Ο Olivier Latry, ο θρυλικός οργανίστας της Παναγίας των Παρισίων, βρίσκεται στο νησί για την αποψινή μεγάλη συναυλία έναρξης του επετειακού 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου «ΑΝΩ».

Κατά την άφιξή του στη Σύρο, τον υποδέχθηκε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Φεστιβάλ ΑΝΩ, Χάρης Βεκρής, μαζί με τη σύζυγο του Olivier Latry, τη διακεκριμένη Νοτιοκορεάτισσα οργανίστα Shin–Young Lee, η οποία τον συνοδεύει στη Σύρο.

Απόψε, στις 20:00, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου της Άνω Σύρου, ο Olivier Latry θα παρουσιάσει ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ στο ιστορικό εκκλησιαστικό όργανο του ναού, σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και ξεχωριστής καλλιτεχνικής σημασίας. που σηματοδοτεί την έναρξη της επετειακής διοργάνωσης.

Η παρουσία του στη Σύρο έχει ιδιαίτερη σημασία: ο καλλιτέχνης που έχει συνδέσει το όνομά του με το εμβληματικό όργανο της Notre–Dame του Παρισιού επιλέγει το Φεστιβάλ ΑΝΩ για την εμφάνισή του στο νησί, σε μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Όλες οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ΑΝΩ πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: https://anofestival.gr/

Πρακτικές πληροφορίες

Ο Καθεδρικός Ναός Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου δεν θα είναι επισκέψιμος για το ευρύ κοινό από τις 19:00 και μετά τις ημέρες των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ ΑΝΩ, προκειμένου να διευκολυνθούν η πρόσβαση και η ομαλή ταξιθεσία του κοινού που επιθυμεί να παρακολουθήσει τις συναυλίες της Δευτέρας 17, της Τετάρτης 19 και της Κυριακής 23 Αυγούστου.