Η βόρεια Ελλάδα στο… στόχαστρο της κυβέρνησης: Μητσοτάκης και υπουργοί οργώνουν 17 νομούς, αναζητώντας… συσπείρωση ψηφοφόρων

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Μετά την εκδήλωση για την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και μια σειρά εξαντλητικών εκδηλώσεων και συναντήσεων του πρωθυπουργού με φορείς της βόρειας Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει την… εξόρμησή του.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, ο πρωθυπουργός σήμερα θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Tottis Foods International στη Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας, τη δημοτική επιχείρηση «Ξινό Νερό» και την επιχείρηση τυροκομικών προϊόντων «Γκρέκα», το μεσημέρι θα επισκεφθεί την επένδυση της εταιρείας Wonderplant στην Πτολεμαΐδα και στη συνέχεια τη μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά Πτολεμαΐδας και το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη.

Την ίδια ώρα, υπουργοί… απλώνονται σε εξαντλητικές περιοδείες στο βόρειο τμήμα της χώρας: από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ως και την παραμονή των εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ κυριολεκτικά δεν υπάρχει μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου που να μην βρεθεί σε μια από τις 17 εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, ενώ σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση «επιστρατεύεται» και ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος θα περιοδεύσει σε Πιερία και Σέρρες, καθώς η παρουσία του και το «γκελ» που έχει με μερίδα ψηφοφόρων προφανώς και θα αξιοποιηθεί.

Το μέγεθος της κινητοποίησης εξηγείται και από το διακύβευμα: σύμφωνα με πληροφορίες από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, η ΝΔ στη βόρεια Ελλάδα καταγράφει σημαντική απώλεια δυνάμεων και, ταυτόχρονα, μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων που το 2019 και το 2023 είχαν ψηφίσει «μονοκούκι» ΝΔ έχουν στρέψει το βλέμμα τους προς άλλα κόμματα – την Ελληνική Λύση, τη Φωνή Λογικής, αλλά και τον υπό ίδρυση πολιτικό φορέα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος παρουσιάζεται – λένε οι πληροφορίες – «δυνατός» στις εκλογικές αυτές περιφέρειες.

Όλη αυτή η κινητοποίηση έχει στόχο η κυβέρνηση να μεταδώσει το βασικό προεκλογικό της μήνυμα («το είπαμε, το κάναμε») και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των εκεί ψηφοφόρων. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές εκτίμησαν ότι μια φράση που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό («κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Σε ένα περιβάλλον, γενικότερα, μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων») ουσιαστικά σηματοδοτεί και τον πυρήνα της προεκλογικής εκστρατείας της ΝΔ.

Μάλιστα, ο Κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να αποκρούσει τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης, ότι όλα αυτά αποτελούν κινήσεις προς… άγραν ψηφοφόρων, καθώς σημείωσε ότι «τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, ή περισσότεροι θα μας ψηφίσουν, ενδεχομένως, στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης, η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», προσθέτοντας ότι «πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής να μην αναγνωρίσει ότι εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχει γίνει ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό έργο».

Φυσικά, η κορύφωση αυτής της κινητοποίησης θα έλθει το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, όταν από το βήμα του Βελλίδειου ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τους κεντρικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης – με ορίζοντα, όχι μόνο το 2027, αλλά το 2030 – και θα εξαγγείλει το πακέτο των μέτρων που, όπως έχει γίνει σαφές, θα αφορά κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τις οικογένειες με παιδιά – χωρίς να αποκλείονται και κάποιες εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής.

Ωστόσο, όπως λένε κυβερνητικές πηγές, η προεργασία είναι απαραίτητη, ώστε και να επικοινωνηθεί το έργο της κυβέρνησης, αλλά και να γίνει κατανοητή η φιλοσοφία της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής – σε αντιπαραβολή με τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.