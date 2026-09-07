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07.09.2026 12:01

Συναρπαστικές «Ιστορίες Γυναικών» σε Α΄ προβολή στο Novalifε!

07.09.2026 12:01
barbie_novalife

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  • Πρεμιέρα για τα ντοκιμαντέρ «The Pink Pill: Sex, Drugs & Who Has Control» (8/9), «Barbie Uncovered: A Dream House Divided» (22/9) τις Τρίτες του Σεπτεμβρίου
  • Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν και τα ντοκιμαντέρ «Spacewoman» (1/9), «Olympia» (15/9) και «Prime Minister» (29/9).

Ξεχωριστές ιστορίες γυναικών κάνουν πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στο Novalifε μέσα από τις «Ιστορίες Γυναικών» κάθε Τρίτη στις 21:00! Τα ντοκιμαντέρ που θα απολαύσουν σε πρώτη προβολή οι συνδρομητές είναι «The Pink Pill: Sex, Drugs & Who Has Control» (8/9), «Barbie Uncovered: A Dream House Divided» (22/9)  ενώ θα  θυμηθούν ξανά το ντοκιμαντέρ «Spacewoman» (1/9), «Olympia» (15/9) και «Prime Minister» (29/9).

Στο ντοκιμαντέρ «The Pink Pill: Sex, Drugs & Who Has Control» που θα προβληθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου (2020, διάρκειας 90’) οι συνδρομητές θα δουν πως γιατροί, ακτιβιστές και η επιχειρηματίας Σίντι Έκερτ αγωνίζονται για την έγκριση του πρώτου φαρμάκου για τη χαμηλή σεξουαλική επιθυμία στις γυναίκες, αποκαλύπτοντας τις ανισότητες στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής υγείας.

Η συνέχεια (22/9, 21:00) περιλαμβάνει το ντοκιμαντέρ «Barbie Uncovered: A Dream House Divided» (2024, διάρκειας 91’). Η δημιουργία της Barbie χάρισε τεράστια επιτυχία στους Ρουθ Χάντλερ και Τζακ Ράιαν, όμως η συνεργασία τους κατέληξε σε σκληρή σύγκρουση. Πίσω από τη διάσημη κούκλα κρύβονται αγωγές, υπερβολές και μια μάχη για την πατρότητά της.

Απόλαυσε τις «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

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