Από το insolvency στο turnaround: Η Northbatt στη γερμανική αγορά

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Η Γερμανία, παρά τους οικονομικούς και βιομηχανικούς κλυδωνισμούς των τελευταίων ετών, παραμένει η μεγαλύτερη και με στρατηγική σημασία, αγορά της Ευρώπης στον κλάδο των βιομηχανικών μπαταριών.

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που μεταβάλλεται με υψηλή ταχύτητα, οι ανακατατάξεις δημιουργούν διαρκώς νέα δεδομένα, νέες ανάγκες και ευκαιρίες. Συγχωνεύσεις, εξαγορές και επενδύσεις σε εταιρείες που βρίσκονται σε φάση αναδιάρθρωσης μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές νέες δυνατότητες σε όσους γνωρίζουν καλά την αγορά, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και είναι σε θέση να αξιολογούν γρήγορα τις διαθέσιμες επιλογές.

Η NorthΒatt, έχοντας σαφή εικόνα της γερμανικής αγοράς, ανίχνευσε εγκαίρως μια πολύ σημαντική ευκαιρία και αποφάσισε να επενδύσει σε μια εταιρεία του κλάδου των βιομηχανικών μπαταριών, προσφέροντας της ουσιαστικά μια δεύτερη ευκαιρία.

Από την κρίση στη νέα ιδιοκτησία

Όταν μια εταιρεία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και εισέρχεται σε διαδικασία αφερεγγυότητας (insolvency), ένας από τους βασικούς στόχους είναι η διατήρηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πώληση της επιχείρησης ή συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων σε έναν νέο επενδυτή, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια νέα αρχή.

Για τη NorthBatt, η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσίασε από την αρχή ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η επένδυση της προσέφερε τη δυνατότητα να αποκτήσει παρουσία στη γερμανική αγορά και, ταυτόχρονα, μια ήδη οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, με υφιστάμενο πελατολόγιο, τεχνογνωσία, υποδομές και, κυρίως, ανθρώπους με βαθιά γνώση μίας από τις σημαντικότερες αγορές της Ευρώπης για τις βιομηχανικές μπαταρίες.

Ωστόσο η διαδικασία μόνο εύκολη δεν ήταν. Κάθε άλλο.

Πρόκειται για ένα asset deal με σημαντικές ιδιαιτερότητες, καθώς η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε ύστερα από παρατεταμένη περίοδο insolvency. Στη διάρκεια της αφερεγγυότητας η επιχειρηματική δραστηριότητα είχε ουσιαστικά βρεθεί σε κατάσταση αδράνειας και αβεβαιότητας. Η πρόκληση για το νέο μέτοχο ήταν επομένως διπλή: αφενός να ολοκληρώσει επιτυχώς τη συναλλαγή και αφετέρου να επαναφέρει την επιχειρηματική δραστηριότητα σε σταθερή τροχιά.

Στην προσπάθεια αυτή το προσωπικό της εταιρείας αναδείχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους της NorthΒatt. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της εταιρείας , στήριξαν πλήρως το νέο εγχείρημα και το νέο μέτοχο διαβλέποντας στη Northbatt τη φυσική συνέχιση της δραστηριότητας και μία επιτυχημένη νέα αρχή.

Η επόμενη ημέρα

Η νέα εποχή της Northbatt στη Γερμανία σηματοδοτείται από τη δημιουργία της WestBatt, στην οποία η μητρική εταιρεία μεταφέρει το ίδιο επιχειρηματικό DNA που έχει αποτελέσει τη βάση της ανάπτυξής της σε περισσότερες από 35 χώρες.

Στο επίκεντρο της λειτουργικότητάς της βρίσκονται η πελατοκεντρική προσέγγιση, η ταχύτατη ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη, η ποιότητα των υλικών, η ευελιξία, η τεχνική υποστήριξη και το service.

Πάνω απ’ όλα, όμως, βρίσκεται μια αντίληψη που αποτελεί βασικό μέρος της φιλοσοφίας της Northbatt: ότι κάθε πελάτης έχει διαφορετικές ανάγκες και απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση.

Ακριβώς γι’ αυτό η γερμανική επένδυση είναι κάτι περισσότερο από μια ακόμη γεωγραφική επέκταση. Αποτελεί ένα παράδειγμα του πώς μια επιχειρηματική δραστηριότητα, ύστερα από μια δύσκολη περίοδο, μπορεί, με νέα ιδιοκτησία, νέα κεφάλαια και διαφορετική στρατηγική, να αποκτήσει μια δεύτερη ευκαιρία.

Το πραγματικό στοίχημα τώρα είναι το turnaround: η μετατροπή μιας δύσκολης επιχειρηματικής κληρονομιάς σε μια βιώσιμη και αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στην καρδιά της μεγαλύτερης αγοράς της Ευρώπης.