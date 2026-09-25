Τράπεζα της Ελλάδος: Νέος υποδιοικητής ο Δημήτρης Τσομώκος – Η σύνθεση της διοίκησης

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Καθήκοντα υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αναλαμβάνει ο Δημήτρης Π. Τσομώκος, μετά την ορκωμοσία του την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Στην τελετή παρέστησαν ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και η υποδιοικήτρια Χριστίνα Παπακωνσταντίνου.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του Δημήτρη Τσομώκου συμπληρώνεται η διοικητική ομάδα της κεντρικής τράπεζας.

Η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελείται πλέον από τον Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή και τους Χριστίνα Παπακωνσταντίνου και Δημήτρη Τσομώκο στις δύο θέσεις των υποδιοικητών.

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