AdLink και Κωτσόβολος ανοίγουν τα Retail Media σε brands εκτός του παραδοσιακού λιανεμπορίου στην Ελλάδα

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Σε ένα νέο μοντέλο αξιοποίησης των Retail Media στην ελληνική αγορά προχωρούν AdLink και Κωτσόβολος, μέσα από συνεργασία που δίνει τη δυνατότητα σε agencies και επιχειρήσεις να επικοινωνούν με τους καταναλωτές αξιοποιώντας το φυσικό και ψηφιακό δίκτυο της αλυσίδας.

Η βασική διαφοροποίηση της συμφωνίας βρίσκεται στο γεγονός ότι η πρόσβαση στο συγκεκριμένο οικοσύστημα δεν περιορίζεται στα brands που διαθέτουν ήδη προϊόντα μέσω του Κωτσόβολου. Η δυνατότητα επεκτείνεται και σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν ή η υπηρεσία τους μπορεί να συνδεθεί με το αντίστοιχο αγοραστικό ταξίδι του καταναλωτή.

Στην πράξη, η AdLink επιχειρεί να μεταφέρει τα Retail Media πέρα από την παραδοσιακή λογική της προβολής προϊόντων που βρίσκονται στο «ράφι» του retailer.

Κεντρικό ρόλο στη συνεργασία αποκτά το δίκτυο των 11.000 ψηφιακών οθονών που λειτουργούν στα φυσικά καταστήματα του Κωτσόβολου. Σε αυτό προστίθενται το ηλεκτρονικό κατάστημα και τα υπόλοιπα ψηφιακά σημεία επικοινωνίας με τον πελάτη.

Έτσι, ένα brand μπορεί να εμφανίζεται σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας αγοράς, από την αρχική αναζήτηση και τη σύγκριση προϊόντων μέχρι την επίσκεψη στο κατάστημα, την ολοκλήρωση της αγοράς και τη μεταγενέστερη επικοινωνία με τον καταναλωτή.

Όπως επισημαίνει ο Managing Director της AdLink, Θάνος Τρούπκος, «τα Retail Media δεν αφορούν μόνο τα brands που βρίσκονται ήδη στο ράφι ενός retailer. Αφορούν κάθε brand που μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά με μια ανάγκη του καταναλωτή και το αγοραστικό ταξίδι γύρω από αυτή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεργασία με τον Κωτσόβολο δημιουργεί ένα νέο πεδίο επικοινωνίας, καθώς επιτρέπει τη σύνδεση προϊόντων και υπηρεσιών με συγκεκριμένες ανάγκες των καταναλωτών τη στιγμή που αυτές εκδηλώνονται.

Για την AdLink, η συμφωνία αποτελεί παράλληλα μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη διαμόρφωση ενιαίου οικοσυστήματος επικοινωνίας. Σε αυτό εντάσσονται, πέρα από τα Retail Media, το Connected TV (CTV), το digital out-of-home (dOOH) και τα premium digital media.

Η κατεύθυνση είναι η διαφημιστική επικοινωνία να μετακινηθεί από την επιλογή μεμονωμένων μέσων σε ένα μοντέλο που αξιοποιεί συνδυαστικά το κοινό, το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται και το στάδιο του αγοραστικού ταξιδιού στο οποίο βρίσκεται κάθε φορά ο καταναλωτής.

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