Η SKAG στηρίζει το 18ο Greece Race for the Cure και το «Άλμα Ζωής»

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Στο πλευρό του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» βρίσκεται η SKAG, συμμετέχοντας ως Χορηγός Ειδών και Υπηρεσιών στο 18ο Greece Race for the Cure®, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2026.

Η φετινή διοργάνωση, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού, θα έχει για πρώτη φορά ως αφετηρία το Πεδίον του Άρεως, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η SKAG αναλαμβάνει να καλύψει μέρος των λειτουργικών και οργανωτικών αναγκών τόσο του Συλλόγου όσο και της διοργάνωσης, προσφέροντας προϊόντα γραφικής ύλης και οργανωτικού εξοπλισμού.

Η προσφορά της εταιρείας περιλαμβάνει ντοσιέ, τετράδια, φακέλους αλληλογραφίας και αποστολών, χαρτόνια χειροτεχνίας, πίνακες σημειώσεων, αυτοκόλλητα χαρτάκια, μαρκαδόρους, υπογραμμιστές, στυλό, κορδέλες και άλλα υλικά που απαιτούνται για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της δράσης.

Η Εμπορική Διευθύντρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SKAG, Πόπη Σκαγιά, σημειώνει ότι για την εταιρεία η κοινωνική υπευθυνότητα αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν μετατρέπεται σε συγκεκριμένες δράσεις.

«Στεκόμαστε με σεβασμό και ευαισθησία δίπλα στο “Άλμα Ζωής” και στις γυναίκες που δίνουν τη δική τους μάχη. Στο 18ο Greece Race for the Cure® κάθε συμμετοχή, κάθε προσφορά και κάθε βήμα μεταφέρει ένα κοινό μήνυμα: καμία γυναίκα δεν είναι μόνη. Μαζί μπορούμε να είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού», αναφέρει.

Μέσω των εσόδων της διοργάνωσης χρηματοδοτούνται δωρεάν προγράμματα του «Άλμα Ζωής» για τη στήριξη και την ενδυνάμωση των ασθενών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της φροντίδας τους, καθώς και δράσεις που προωθούν την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.

Η SKAG καλεί παράλληλα εργαζομένους, συνεργάτες, πελάτες και φίλους της να συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση, εντάσσοντας τη συγκεκριμένη χορηγία στις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας που αναπτύσσει η εταιρεία.

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