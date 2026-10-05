Future Buildings Forum 2026: Σχεδιάζοντας σήμερα τα κτήρια του αύριο

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Το κτήριο ως οικοσύστημα και ως πεδίο συνεργειών, από τον σχεδιασμό και την κατασκευή του έως και την τελική χρήση από ιδιώτες ή επαγγελματίες, βρέθηκε στο επίκεντρο του πρώτου Future Buildings Forum 2026, το οποίο συνδιοργάνωσαν η Hisense και η Delphis και φιλοξένησε ηPiraeus Container Terminal (PCT) στις εγκαταστάσεις της στο Πέραμα.

Επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους που συνδέονται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των κτηρίων συζήτησαν για το πώς η τεχνολογία, η ενεργειακή απόδοση, τα κόστη καθώς και η εμπειρία των χρηστών, επηρεάζουν ολιστικά τον κύκλο ζωής ενός κτηρίου.

Η επιλογή των εγκαταστάσεων της PCT για τη φιλοξενία του Forum είχε συμβολική σημασία, καθώς συνέδεσε τη συζήτηση για τις υποδομές του αύριο με έναν χώρο όπου ο μετασχηματισμός, η τεχνολογία και η βιωσιμότητα αποτελούν ήδη μέρος της καθημερινής επιχειρησιακής πραγματικότητας.

Από τη συζήτηση αναδείχθηκαν παράμετροι όπως η σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων ήδη από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού, η αύξηση του κόστους κατασκευής, η ταχεία τεχνολογική εξέλιξη αλλά και η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον κατασκευαστικό και τεχνικό κλάδο.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Τίμος Δασκαλόπουλος, CEO της Hisense, τόνισε ότι το σύγχρονο κτήριο πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο οικοσύστημα, όπου η αρχιτεκτονική, τα μηχανολογικά συστήματα, η ενέργεια, οι αυτοματισμοί και οι νέες τεχνολογίες συνδέονται και επηρεάζουν το ένα το άλλο. Όπως ανέφερε, μετά από χρόνια στα οποία ο κλάδος επικεντρώθηκε στους επιμέρους εξοπλισμούς, η πρόκληση πλέον εστιάζεται στη συνεργασία όλων των επιμέρους συστημάτων, με στόχο τη συνολική απόδοση του κτηρίου σε βάθος χρόνου. «Περνάμε από τη μηχανή στο σύστημα, από την παραγωγή ψύξης και θέρμανσης στη διαχείριση της ενέργειας και από τη βελτιστοποίηση του εξαρτήματος στη βελτιστοποίηση του κτηρίου», σημείωσε. Προβλέποντας το πώς θα είναι το κτήριο του μέλλοντος, ανέφερε ότι «θα παράγει και θα αποθηκεύει ενέργεια, θα αποφασίζει πότε και πώς θα τη χρησιμοποιεί, θα επικοινωνεί με το δίκτυο και θα προσαρμόζεται στις καιρικές συνθήκες, στην παρουσία των ανθρώπων και στην τιμή της ενέργειας».

Η σύνδεση των διεθνών εξελίξεων με την οικονομία, το ενεργειακό κόστος, το κόστος διαβίωσης των πολιτών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης του Παναγιώτη Κακολύρη, Γενικού Διευθυντή της Socialdoo, με τον Άγγελο Συρίγο, Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και βουλευτή Α΄ Αθηνών. Ο κ. Συρίγος μίλησε για ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες άλλοτε έμοιαζαν μακρινές, πλέον μεταφέρονται γρήγορα στις αγορές και την πραγματική οικονομία. Ειδικά για την Ευρώπη, ο κ. Συρίγος χρησιμοποίησε την εικόνα ενός «υπερωκεάνιου που στρίβει πολύ αργά». Αναγνώρισε τη δυνατότητά της να διαμορφώνει κανόνες για τις διεθνείς αγορές, τόνισε όμως ότι η υπερρύθμιση έχει αρχίσει να λειτουργεί σε βάρος της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Όπως τόνισε, υστερεί στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και Τεχνητής Νοημοσύνης, μέχρι και στον ρυθμό των γεννήσεων, ενώ ακόμα για την πράσινη μετάβαση, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τεχνολογίες που έρχονται από την Κίνα. Όσον αφορά στην Τουρκία, ο κ. Συρίγος σημείωσε ότι οι ιδιαίτερα υψηλές διεθνείς φιλοδοξίες του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν συναντούν σήμερα σημαντικά εμπόδια.

Στο πρώτο panel, με θέμα «Το Κτήριο σε Μετάβαση | Οι Προκλήσεις της Εφαρμογής», ο Γιώργος Αντωνάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Thermolab, αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στον χώρο της ψύξης και των αντλιών θερμότητας, καθώς οι νέες τεχνολογίες και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο δημιουργούν νέες απαιτήσεις. Υπογράμμισε δε τη σημασία της συνεχούς κατάρτισης και επανακατάρτισης των επαγγελματιών και χαρακτήρισε την έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις του κλάδου.

Ο Αλέξανδρος Αλιβιζάτος, CEO, AKTOR Facility Management, εστίασε στην απόσταση που εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσα στον σχεδιασμό των σύγχρονων κτηρίων και στον τρόπο με τον οποίο αυτά τελικά λειτουργούν και συντηρούνται. Χαρακτηριστικά είπε ότι «σχεδιάζουμε με ορίζοντα το 2030 και συχνά εξακολουθούμε να τα διαχειριζόμαστε με αντιλήψεις του 2010». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και πρότεινε οι επιχειρήσεις να επενδύσουν συστηματικά στην εκπαίδευση και εξέλιξη των τεχνικών τους.

Για την ανάγκη να αντιμετωπίζεται ένα κτήριο με βάση όλο τον κύκλο ζωής του και όχι με επίκεντρο το αρχικό κόστος κατασκευής μίλησε ο Δημήτρης Αντωνίου, Principal Managing Partner, READ Development. Όπως είπε, ο σωστός σχεδιασμός απαιτεί συνεργασία όλων των εμπλεκομένων από τα πρώτα στάδια ενός έργου και για τον λόγο αυτό στη διαδικασία χρειάζεται να συμμετέχουν όχι μόνο οι μελετητές, οι εργολάβοι, οι developers και οι τελικοί χρήστες, αλλά και οι άνθρωποι που θα κληθούν αργότερα να διαχειριστούν και να λειτουργήσουν το κτήριο, όπως οι facility managers.

Ο Βασίλης Καβουλάκος της ΤΕΚΕΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί ανέδειξε στην παρέμβασή του την πρόκληση που δημιουργεί για τους μελετητές η ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται το κανονιστικό πλαίσιο. Όπως τόνισε, πολλές φορές αυτό συμβαίνει ταχύτερα από όσο μπορούν να ακολουθήσουν η παραγωγή εξοπλισμού και η εφαρμογή στα έργα. Τέλος, υπερθεμάτισε ότι η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού αποτελεί οριζόντιο πρόβλημα στον κλάδο των κατασκευών.

Στο δεύτερο panel, με θέμα «Ενεργειακό Μέλλον | Σχεδιάζοντας Σήμερα το Κόστος του Αύριο», η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επιλογές που μπορούν να περιορίσουν ή να αυξήσουν το ενεργειακό και λειτουργικό κόστος ενός κτηρίου.

Ο Ευάγγελος Καμπέρης, Τεχνικός Διευθυντής της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., ανέφερε ότι ο κλάδος του retail πολλές φορές βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρόκληση της αναβάθμισης παλιών κτηρίων. Όπως υπογράμμισε, για τα παλαιά κτήρια που χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις για να αναβαθμιστούν, ανακύπτει το ερώτημα ποιος αναλαμβάνει τελικά το κόστος της επένδυσης.

Ο Ιωάννης Λαδόπουλος, MRICS, CEO της DEKTIS Consultant Engineers, στην παρέμβασή του σημείωσε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν περισσότερο οι νέες τεχνολογίες στην κατασκευή των κτηρίων, ενώ τόνισε ότι το κόστος κατασκευής και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Εκτίμησε δε ότι αυτό δεν πρόκειται να επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα και θα βαίνει αυξανόμενο.

Ο Χρυσόστομος Μπούρας, Business Development Manager της ESCO Partners / ASHRAE, εξήγησε τον ρόλο των ESCO (Energy Service Companies), δηλαδή των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών. Τόνισε ότι οι ESCO μπορούν να αναλάβουν το αρχικό κόστος μιας ενεργειακής αναβάθμισης και να συνδέσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. «Στην πράξη, ο πελάτης δεν αγοράζει απλώς εξοπλισμό, αλλά το ίδιο το ενεργειακό αποτέλεσμα ως υπηρεσία» σημείωσε.

Στα data centers αναφέρθηκε ο Γιάννης Παππάς, Lead Mechanical Engineer και Senior Project Manager της Hill International, τα οποία έχουν υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Όπως είπε, ο σχεδιασμός τους απαιτεί πλέον να εξετάζονται μαζί το αρχικό κόστος, η ενεργειακή απόδοση και το συνολικό κόστος κύκλου ζωής της επένδυσης.

Το πρώτοFuture Buildings Forum 2026 στοχεύει να καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης και ουσιαστικού διαλόγου για το μέλλον των κτηρίων, συνδέοντας την τεχνολογία με τον σχεδιασμό και την καθημερινή λειτουργία, και τη διεθνή καινοτομία με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Η εκδήλωση, την οποία παρουσίασε ο δημοσιογράφος Γιάννης Φώσκολος, διοργανώθηκε από τη Hisense, η οποία φέρνει τη διεθνή τεχνολογική εμπειρία, την έρευνα και την εφαρμοσμένη καινοτομία, και τη Delphis, η οποία συνεισφέρει στην τεχνική γνώση της ελληνικής αγοράς, την εμπειρία από πραγματικά έργα και την καθημερινή επαφή με τις ανάγκες των επαγγελματιών του κλάδου.