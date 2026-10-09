search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 08:38
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2026 07:25

Επίδομα παιδιού: Σήμερα η έκτακτη πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ – Ποιοι θα πάρουν χρήματα (video)

09.10.2026 07:25
XRIMATA44
@pixabay

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΑ η συμπληρωματική καταβολή του Επιδόματος Παιδιού (Α21), μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μηχανογραφικής διαδικασίας ελέγχου και εκκαθάρισης του συνόλου των υποβληθεισών αιτήσεων.

Συγκεκριμένα, με τη συμπληρωματική πληρωμή θα λάβουν το Επίδομα Παιδιού 49.545 δικαιούχοι που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση και το ποσό ανέρχεται σε 7.671.724,02 ευρώ. Το συνολικό ποσό του επιδόματος τέταρτης δόσης ανέρχεται σε 78.256.511,17 ευρώ.

Μετά και την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής πληρωμής της τέταρτης δόσης του Επιδόματος Παιδιού, τα σχετικά στοιχεία για το 2026, μέχρι σήμερα, διαμορφώνονται ως εξής:

  • Συνολικό πλήθος υποβληθεισών αιτήσεων, 623.255.
  • Συνολικό πλήθος εγκεκριμένων αιτήσεων, 494.788.
  • Συνολικό πλήθος απορρίψεων, 124.155.
  • Συνολικό πλήθος αιτήσεων προς περαιτέρω έλεγχο, 4.312.

Ο συνολικός αριθμός των τέκνων που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 852.024.

Ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που βρίσκονται σε έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους. Όσες από αυτές εγκριθούν, θα συμπεριληφθούν στην πληρωμή Νοεμβρίου.

Η εφαρμογή θα παραμείνει στη διάθεση των πολιτών για υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του Επιδόματος Παιδιού είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση -από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο- καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

  • Τα στοιχεία της σχολικής μονάδας
  • Η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Διαβάστε επίσης:

Συντάξεις: Πάνω από 200.000 εργαζόμενοι στην έξοδο υπό τον φόβο αλλαγών στα όρια ηλικίας

O Ντομπρόβσκις αδιαφορεί για την ενεργειακή κρίση: Αρνείται δημοσιονομικές ευελιξίες για Ελλάδα-Ιταλία, προστασία ζήτησε ο Πιερρακάκης

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Προστασία των πολιτών και διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsot;kis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Μητσοτάκη στο ραδιόφωνο: «Θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας»»

vissi-karvelas-new
LIFESTYLE

Νέα ανακοίνωση Δημητρακόπουλου: «Δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια»

CrediaBank1
BUSINESS

CrediaBank: Ένα βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα οι καταθέσεις μετά την αξιολόγηση της Fitch

troxaio_thivon_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θηβών: Νεκροί 26χρονη και 28χρονος σε τροχαίο με μηχανή (video)

trophymeet
BUSINESS

Αγροδιατροφή: Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και συνεργασίες για την κυκλική οικονομία στο TrophyΤροφή της Κορίνθου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

vladis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Ντομπρόβσκις αδιαφορεί για την ενεργειακή κρίση: Αρνείται δημοσιονομικές ευελιξίες για Ελλάδα-Ιταλία, προστασία ζήτησε ο Πιερρακάκης

lazopoulos-lakis
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιουζ» είχε την καλύτερη τηλεθέαση της Τετάρτης (7/10)

MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 08:37
mitsot;kis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Μητσοτάκη στο ραδιόφωνο: «Θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας»»

vissi-karvelas-new
LIFESTYLE

Νέα ανακοίνωση Δημητρακόπουλου: «Δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια»

CrediaBank1
BUSINESS

CrediaBank: Ένα βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα οι καταθέσεις μετά την αξιολόγηση της Fitch

1 / 3