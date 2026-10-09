Συντάξεις: Πάνω από 200.000 εργαζόμενοι στην έξοδο υπό τον φόβο αλλαγών στα όρια ηλικίας

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Μαζική φυγή προς τη σύνταξη καταγράφεται στην ελληνική αγορά εργασίας, με περισσότερους από 200.000 ασφαλισμένους να αναμένεται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μέσα στο 2026, υπό το βάρος της αβεβαιότητας για ενδεχόμενη αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2027 και πιθανές αλλαγές στην εξαγορά πλασματικών ετών. Χιλιάδες εργαζόμενοι σπεύδουν να κατοχυρώσουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, φοβούμενοι ότι τα επόμενα χρόνια οι προϋποθέσεις αποχώρησης θα γίνουν δυσμενέστερες.

Το μεγάλο παράδοξο, ωστόσο, είναι ότι αρκετοί από όσους εγκαταλείπουν την εργασία δεν σκοπεύουν να σταματήσουν να δουλεύουν. Αντιθέτως, σχεδιάζουν να επιστρέψουν στην αγορά ως εργαζόμενοι συνταξιούχοι, καθώς οι χαμηλές συντάξεις και το αυξημένο κόστος ζωής δεν τους επιτρέπουν να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες αποκλειστικά με τη σύνταξή τους.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν ένα νέο κύμα αποχωρήσεων, το οποίο απειλεί να προσεγγίσει τα ιστορικά υψηλά της προηγούμενης πενταετίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 υποβλήθηκαν 164.434 αιτήσεις συνταξιοδότησης, ενώ μόνο τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 20.100 νέες αιτήσεις.

Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλότερη μηνιαία επίδοση της χρονιάς, μετά τις 21.214 αιτήσεις του Μαρτίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, επτά στις δέκα αιτήσεις προέρχονται από γυναίκες.

Εάν διατηρηθεί ο σημερινός ρυθμός, το 2026 αναμένεται να κλείσει με περισσότερες από 200.000 αιτήσεις, προσεγγίζοντας τα επίπεδα του 2021, όταν είχαν καταγραφεί 212.151 αιτήσεις, και του 2022, με 211.133.

Ο φόβος του 2027 και η σκιά του 2030

Πίσω από τη μαζική έξοδο βρίσκεται κυρίως η ανασφάλεια για το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος.

Η σύνδεση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής δημιουργεί ανησυχίες, ιδιαίτερα στους ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Εργασίας ότι δεν προβλέπεται αύξηση των ορίων το 2027, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα το ενδεχόμενο μελλοντικών αλλαγών.

Άλλωστε, η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στο 2027, αλλά μεταφέρεται και στο 2030, καθώς το δημογραφικό πρόβλημα και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής διατηρούν ανοιχτό το ζήτημα των μακροπρόθεσμων προσαρμογών.

Σενάρια που βασίζονται σε αναλογιστικές προβολές περιλαμβάνουν σταδιακή αύξηση των ηλικιακών ορίων ακόμη και κατά 18 μήνες. Ωστόσο, τέτοια αλλαγή δεν έχει αποφασιστεί.

Σήμερα, τα γενικά όρια παραμένουν στα 62 έτη για πλήρη σύνταξη με 40 χρόνια ασφάλισης και στα 67 έτη με τουλάχιστον 15 χρόνια.

Η αβεβαιότητα αφορά ιδιαίτερα τους σημερινούς 50άρηδες και 55άρηδες, οι οποίοι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με διαφορετικές προϋποθέσεις όταν συμπληρώσουν τα απαιτούμενα χρόνια και την προβλεπόμενη ηλικία.

Τα πλασματικά χρόνια και το κόστος εξόδου

Δεύτερη σημαντική αιτία ανησυχίας είναι το ενδεχόμενο αλλαγών στο καθεστώς αναγνώρισης πλασματικών ετών.

Η εξαγορά χρόνου ασφάλισης για στρατιωτική θητεία, σπουδές, τέκνα και άλλες προβλεπόμενες περιπτώσεις αποτελεί βασικό εργαλείο για όσους επιδιώκουν να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Το κόστος εξαγοράς για τους μισθωτούς συνδέεται κατά κανόνα με εισφορά 20% επί των σχετικών αποδοχών, ενώ ο αναγνωριζόμενος χρόνος μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να φτάσει έως επτά έτη.

Η πιθανότητα ανατροπής αυτών των κανόνων προκαλεί προβληματισμό, καθώς για αρκετούς ασφαλισμένους η εξαγορά αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για αποχώρηση στα 62 με 40 έτη ασφάλισης.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη αλλαγή στο ισχύον καθεστώς.

Συνταξιούχοι στα χαρτιά, εργαζόμενοι στην πράξη

Η πιο χαρακτηριστική αντίφαση της σημερινής κατάστασης εντοπίζεται στην αυξανόμενη απασχόληση συνταξιούχων.

Περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει ότι εξακολουθούν να εργάζονται, αξιοποιώντας το καθεστώς που επιτρέπει την καταβολή ολόκληρης της σύνταξης παράλληλα με τις αποδοχές από εργασία.

Η κατάργηση της προηγούμενης περικοπής 30% άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα. Στη θέση της εφαρμόζεται ειδικός πόρος υπέρ του ΕΦΚΑ, ο οποίος για τους μισθωτούς ανέρχεται κατά κανόνα στο 10% των ασφαλιστέων αποδοχών, με επιμέρους προβλέψεις και εξαιρέσεις.

Ωστόσο, πίσω από την αύξηση της απασχόλησης των συνταξιούχων βρίσκεται και μια δυσάρεστη οικονομική πραγματικότητα: Για ένα σημαντικό μέρος τους, η σύνταξη δεν επαρκεί για να καλύψει το αυξημένο κόστος ζωής.

Έτσι, το δικαίωμα στη συνέχιση της εργασίας λειτουργεί ταυτόχρονα ως ευκαιρία για πρόσθετο εισόδημα, αλλά και ως αναγκαστική επιλογή για όσους δυσκολεύονται οικονομικά.

Το αποτέλεσμα είναι μια διπλή πίεση στην αγορά εργασίας: Από τη μία πλευρά επιταχύνονται οι συνταξιοδοτήσεις έμπειρων εργαζομένων και από την άλλη αρκετοί παραμένουν οικονομικά ενεργοί, επειδή δεν μπορούν να στηριχθούν αποκλειστικά στις συνταξιοδοτικές αποδοχές τους.

Το κύμα αποχωρήσεων του 2026 αναδεικνύει συνεπώς ένα βαθύτερο πρόβλημα. Η συνταξιοδότηση, αντί να συνδέεται αποκλειστικά με την ολοκλήρωση του εργασιακού βίου, μετατρέπεται για πολλούς σε μια προσπάθεια κατοχύρωσης δικαιωμάτων πριν από πιθανές αλλαγές.

Και όσο το κόστος διαβίωσης παραμένει υψηλό και η αβεβαιότητα για τις μελλοντικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις δεν υποχωρεί, τόσο θα ενισχύεται το παράδοξο μιας χώρας στην οποία οι εργαζόμενοι σπεύδουν να βγουν στη σύνταξη, αλλά δεν μπορούν πάντα να σταματήσουν να εργάζονται.

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