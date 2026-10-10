Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ποιο μέσο θέρμανσης συμφέρει περισσότερο
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τρικυμία εν κρανίω
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ελληνική νίκη στην Ευρώπη, παράθυρο για μέτρα
ΕΣΤΙΑ: «Έρχεται» μεγάλη ήττα και για την Μονή Σινά
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Η εξέγερση της γενιάς Α
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Influencer» θέλει να γίνει 1 στους 4 εφήβους
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Απεργιακή κλιμάκωση των συνδικάτων, κάλεσμα σε αγωνιστικό – διεθνιστικό ξεσηκωμό!
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Ελληνικό ξέπλυμα στις Βαλτικές χώρες
ΚONTRA: Ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα εξασφάλισε ο Πιερρακάκης
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Πατάει γκάζι το ΠΑΣΟΚ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Εγιναν αέρας 11,3 δισ. στο Χρηματιστήριο
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