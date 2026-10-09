Οι «Ράδιο αρβύλα»,ο Λαζόπουλος και η σάτιρα, η Σκορδά, ο Παπαβασιλείου και το τελευταίο ΔΣ, ο Σάββας από το «Σόι σου» πάει στον «Αστυνομο Ρεξ» και το «Παιδί» που χάρισε βραβείο στην ΕΡΤ

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Τρείς λέξεις με βάρος… τριών τόνων για ένα «τέλος»

«Για λόγους αρχής». Τρείς λέξεις, ένας κωδικός- φράση. Την αποκωδικοποίηση την έκανε το ίδιο βράδυ ο Λάκης Λαζόπουλος στο πρώτο «Αλ Τσαντίρι νιούζ» της σεζόν. Όταν σταματά μια σατιρική εκπομπή «για λόγους αρχής» το βλέμμα πάει αμέσως στην ελευθερία του λόγου.

Ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί το 2019 με την σατιρική εκπομπή στο ραδιόφωνο, του Γιώργου Μητσικώστα. Πιο πίσω στο χρόνο ως δια μαγείας είχε «εξαφανιστεί» τηλεοπτικώς η Μαλβίνα Κάραλη…

Τσαχπινιά και εξυπνάδα στο τίτλο, θα είναι σε σύμβαση με το περιεχόμενο;

Ιδού η απορία. Αυτό που θα παρουσιάσει η Φαίη Σκορδά στον ΑΝΤ1 τα Σαββατοκύριακα θα έχει, λέει, τίτλο «For You». Όχι «Για σένα». Αλλά «For You». Συνειδητή επιλογή, λέει. Με κοινωνιοψυχαναλυτική προσέγγιση του τίτλου, το «For you» παραπέμπει-υποστηρίζεται- άμεσα στον θεατή και στην προσωπική σχέση που θέλει να δημιουργήσει η εκπομπή μαζί του.

Παράλληλα, ο τίτλος παραπέμπει και στο γνωστό «For You» του TikTok, την ενότητα όπου ο αλγόριθμος προβάλλει στον κάθε χρήστη προσωποποιημένο περιεχόμενο που θεωρεί δηλαδή ότι ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα και στις προτιμήσεις του. Έτσι, λέει, το «For you» λειτουργεί ως ένας τίτλος που «συνδέει το κλασικό πρωινό ψυχαγωγικό περιεχόμενο με τη λογική των social media, δίνοντας από νωρίς το στίγμα της νέας εκπομπής της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1». Όλα αυτά, τα κάπως πομπώδη, σε μια τηλεόραση με έντονο το στοιχείο της συντήρησης και της ατολμίας καθώς το μάτι είναι «γατζωμένο» στο δείκτη της Nielsen και που έχει διαρρήξει κάθε σχέση με ένα σημαντικό νεανικό κοινό το οποίο συναντιέται και αναδεικνύει περιεχόμενο στα σόσιαλ μίντια, όπως το Tik Tok που είναι τρεντ στους νέους. Άδικη ωστόσο η προεξόφληση.

Τηv πρόκληση τηv θέτει η ίδια η εκπομπή και η παρουσιάστρια της. Και με αυτή πρωτίστως θα αναμετρηθεί. Αν τηρηθεί η σύμβαση μεταξύ τίτλου και περιεχομένου τότε θα υπάρχει κάτι πρωτοποριακό στην τηλεόραση. Αλλιώς…

Το σασπένς για την φρέσκια πρόταση ΑΝΤ1-Σκορδά στην πρωινή ζώνη του γουίκεντ παύει στις 17 του μήνα. Τότε είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα.

Η Σκορδά θα υποστηρίζεται από τους Άρη Καβατζίκη, Δημήτρη Μακαλιά, Δέσποινα Τσώκου.

Διαφημιστική δαπάνη πάνω- καταναλωτική δαπάνη κάτω…

Για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, η WARC αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την παγκόσμια διαφημιστική ανάπτυξη, τόσο για το τρέχον όσο και για το 2027, δίδοντας επίσης στη δημοσιότητα πρώτη εκτίμησή για το 2028.

Η WARC προβλέπει ότι οι παγκόσμιες διαφημιστικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά 11,9% φέτος. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 2,2 μονάδες υψηλότερο από την αρχική πρόβλεψη του περασμένου Δεκεμβρίου και κατά 0,4 μονάδες υψηλότερο από την αναθεωρημένη εκτίμηση του Ιουνίου.

Η πρόβλεψη για το 2027 αναθεωρήθηκε σε αύξηση 8,4%, ενώ για το 2028 η WARC εκτιμά ότι η διαφημιστική αγορά θα επεκταθεί κατά 7,9%. Η αναβάθμιση αυτή πραγματοποιείται παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική και μακροοικονομική αβεβαιότητα παγκοσμίως.

Η επικεφαλής Media Data της WARC, Σούζι Γιάνγκ χαρακτηρίζει την περίοδο ασυνήθιστη για τη διαφήμιση. Όπως εξηγεί, οι επενδύσεις αυξάνονται, ενώ πολλοί καταναλωτές αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ζωής και περιορίζουν τις δαπάνες τους.

Ιστορίες και στιγμές μέσα από δημοσιογραφικά χειρόγραφα σε μια ιδιαίτερη έκδοση

Ο Γιάννης Αλεξίου με συνέπεια και εργατικότητα μυρμηγκιού από τη δεκαετία του ‘90 – αν όχι και πιο πίσω- παρατηρούσε, παρακολουθούσε και κατέγραφε πολλά που συνέβαιναν στον συναρπαστικό χώρο του πολιτιστικού – «καλλιτεχνικού» όπως το έλεγαν παλαιότερα- ρεπορτάζ, εντός κι εκτός Ελλάδας.

Δραστήριος κυρίως μέσα από περιοδικές εκδόσεις για τη μουσική δημιουργία και βιομηχανία- λάτρης του βινυλίου – ο Αλεξίου στην δημοσιογραφική πορεία του συναντήθηκε και μίλησε με πάμπολλους από το χώρο της της τζαζ και του μπλουζ, του σινεμά, του θεάτρου και της λογοτεχνίας.

Εκείνη την εποχή το ρεπορτάζ ήταν χειρόγραφο και σταδιακά γραφόταν με καμιά γραφομηχανή. Οι σημειώσεις όμως ήταν στο χαρτί.

Σημειώσεις από συνεντεύξεις και κουβέντες, σχεδόν σε εξομολογητικό ύφος, αλλά και αφηγήσεις σε φιλικό ύφος, με τους Rolling Stones, τη Μίλβα, τον Τζέιμς Μπράουν, το Μίκη Θεοδωράκη, το Μίμη Πλέσσα, το Μιχάλη Γεννίτσαρη, το Στέλιο Καζαντζίδη, τη Ζωή Λάσκαρη, τον Κώστα Βουτσά είναι κάποιες από τις πολλές των συνολικά 600 προσωπικοτήτων που συνάντησε- συχνά απρόβλεπτα- ο δημοσιογράφος/συγγραφέας και με αφορμή τα 40 χρόνια στο χώρο της δημοσιογραφίας, τις έχει συγκεντρώσει στις σελίδες της πρωτότυπης πολυσυλλεκτικής «Το Τελευταίο Χειρόγραφο – 40 χρόνια ήχων, δίσκων και πολιτισμού» (εκδ. Όγδοο).

Εκεί, στις σελίδες της έκδοσης, πολλά και πικάντικα, όπως η πραγματική σχέση του Καζαντζίδη με την ομάδα της καρδιάς του και τι έκανε στα ρεπο του, ο διάσημος ροκάς με τον οποίον ήταν ερωτευμένη η Μελίνα Κανά στην εφηβεία της χωρίς να ακούει τα τραγούδια του, η ιστορία πίσω από το «Άσωτο Υιό» του Νίκου Πορτοκάλογλου, ο διάσημος κιθαρίστας από τα πιο αγαπημένα ξένα συγκροτήματα του ελληνικού κοινού ο οποίος ξεκίνησε σαν ποδοσφαιριστής αλλά έσπασε το πόδι του και το γύρισε στην μουσική, ο Έλληνας τροβαδούρος στον οποίο έκανε πρόταση ο σκηνοθέτης «Γούντστοκ» να εμφανιστεί στο διάσημο φεστιβάλ του Νιούπορτ όταν η ταινία προβλήθηκε στην Αθήνα.

Έρχεται στον Alpha η θρυλική αυστριακή σειρά «Αστυνόμος Rex» και… ο Σάββας απ’ το «Σόι σου»

Παρακολουθείστε πρώτα το προωθητικό τρέιλερ του σταθμού και δώστε προσοχή στη φωνή του συμπρωταγωνιστή. Όχι του σκύλου, του αστυνομικού επιθεωρητή…

Λοιπον, η θρυλική σειρά «Υπαστυνόμος Ρεξ» των 90’s στην νέα επικαιροποιημένη εκδοχή της «REX, Επιστροφή στη Βιέννη», αρχίζει να μεταδίδεται από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή στις 21.00 στον Alpha. Μεταγλωττισμένη εννοείται.

Στις νέες του περιπέτειες ο θρυλικός σκύλος-ντετέκτιβ ενώνει τις δυνάμεις του με τον επιθεωρητή Μαξ Στάινερ (Μαξιμίλιαν Μπικνερ), έναν έμπειρο ερευνητή με έντονο αίσθημα δικαιοσύνης. Στα επεισόδια που θα μεταδίδει ο ο Alpha ο Στάινερ θα μιλά με τη φωνή του Σάββα από το «Σόι σου».

Ο Μελέτης Ηλίας δανείζει τη φωνή του στην ελληνική μεταγλώττιση, της σειράς στον επιθεωρητή Στάινερ. Η Νάντια Κατσούρα από τη σειρά του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ» δίνει τη φωνή της στην Εβελιν Λίτνερ (Ντορις Γκολπασιν), την προϊσταμένη του Ρεξ και του Στάινερ.

Το τελευταίο του ΔΣ την ερχόμενη Πέμπτη…

Ως διευθύνων της ΕΡΤ θα μετέχει -λέγεται- για τελευταία φορά σε συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ο οποίος υπέβαλε παραίτηση στην αρχή της εβδομάδας. Εκτιμάται πως δεν θα παραμείνει στο Ραδιομέγαρο έως το τέλος του μήνα. Τον αναμένει άλλωστε η θέση του CEO στο Wide Media Group, του Action 24, με αναπληρωτή CEO τον Απόστολο Χορτάτο.

Κρίμα το… «Παιδί»…

Μια ακόμη πρωτοτυπία από την ΕΡΤ. Γνώριζε εγκαίρως ότι η σειρά «Το παιδί» ήταν υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερη Σειρά 2025 στο περίβλεπτο τηλεοπτικό φεστιβάλ της Σεούλ με την παγκόσμια ακτινοβολία. Και μόνον ότι ήταν υποψήφια αρκούσε για να λάβει ανανέωση ο δεύτερος κύκλος επεισοδίων. Εν τούτοις την «κόβει». Την ανανέωση. Γίνεται ντόρος. Αρχίζει πρωτοβουλία για χρηματοδότηση της παραγωγής επεισοδίων μέσω πλατφόρμας crowdfunding. Αυτή τη στιγμή έχει συγκεντρωθεί ποσό για τα πρώτα δύο από τα συνολικά οκτώ επεισόδια- σχέδιο ανάγκης για να κλείσει «λογαρισμούς» η πλοκή της σειράς που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα. Εν τω μεταξύ τη σειρά ζητάει η RAI για να την μεταδώσει με μεσολάβηση της εταιρείας παραγωγής Foss Productions.

Εν τω μεταξύ η διάκριση για το «Παιδί», ως η καλύτερη σειρά στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβαλ της Σεούλ, έχει γίνει γνωστή από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το βραβείο απονεμήθηκε στη σειρά την Πέμπτη. Το παραλαμβάνει για την ΕΡΤ ο πρόεδρος της Γιάννης Παπαδόπουλος. Τότε έγινε γνωστό ότι η ΕΡΤ «αγκάλιασε» το «Παιδί» και θα χρηματοδοτήσει τα νέα οκτώ επεισόδια του σίκουελ «Το παιδί 2 – Η επιστροφή», μόνον. Αν και ο σεναριογράφος της – πλέον- βραβευμένης σειράς, Παναγιώτης Ιωσηφέλης, έχει υλικό για καμιά 150αρια επεισόδια.

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