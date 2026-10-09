Το παρών στο φεστιβάλ Αυγής-Στο Κόκκινο θα δώσει ο Γιώργος Μητσικώστας (video)

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Ο Γιώργος Μητσικώστας θα δώσει το παρών στην πλατεία Κουμουνδούρου, στο πλαίσιο του διήμερου φεστιβάλ της «Αυγής» και του «Στο Κόκκινο 105,5».

«Αφήνει το ΓΕΛΑΣ και έρχεται σ’ εμάς! Που; Μα φυσικά στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, στην πλατεία Κουμουνδούρου, το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7μμ. Ραντεβού εκεί!», αναφέρει σχετικά το «Στο Κόκκινο 105,5», σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Συντρόφισσες και σύντροφοι θα είμαι κι εγώ εκεί μαζί σας. Θ’ αφήσω το ΓΕΛΑΣ να έρθω σε εσάς γιατί μου λείψατε πολύ. Πρέπει να ξέρετε ότι κι εγώ, επειδή είμαι ξεγραμμένος, γι’ αυτό εκεί θα υπάρχει και ο Σπύρος ο Γραμμένος. Έφυγε και ο Ρούμπιο πήρε τον πούλο, γι’ αυτό θα υπάρχει και ο Ρούπο. Και εύχομαι κάθε επιτυχία εκεί στην εκδήλωση. Θα είμαι και εγώ εκεί. Εύχομαι τα καλύτερα. Μητσοτάκης, θα είμαι εκεί, ε; Δείτε το, είναι γραμμένο. Γεια σας», είναι το μήνυμα του γνωστού κωμικού στο βίντεο της ανάρτησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο σατιρικός δημιουργός επέστρεψε στα ερτζιανά την 1η Οκτωβρίου, με την καθημερινή εκπομπή «Μήτσι στο Κόκκινο» από τους 105,5.

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