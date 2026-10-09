Οριακά πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha την Πέμπτη (9/10)

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Δίδυμα ανταγωνιστών σχεδόν ίδιας δυναμικότητας σχηματίστηκαν στην χθεσινή κούρσα τηλεθέασης.

Πρώτος σε προτιμήσεις ήταν ο Alpha με διαφορά μόλις 0,1% από τον δεύτερο στις επιλογές των τηλεθεατών Mega.

Τρίτος σε δημοφιλία ήταν ο ΣΚΑΪ με τον ΑΝΤ1 να ακολουθεί με διαφορά μόλις 0,2%. Το πέμπτο σε μέγεθος κομμάτι απέσπασε το STAR ολοκληρώνοντας με κέρδη την ημέρα, σε σχέση εμ την αμέσως προηγούμενη, ενώ για λίγο το OPEN δεν είδε το 6 στο μερίδιο τηλεθέασης του.

Ίδια δυναμική επίσης εμφάνισαν, σύμφωνα με τη Nielsen, ΕΡΤ1 και ΕΡΤNews. Σε γενικές γραμμές πάντως πάνω από το ένα τέταρτο (26,8%) των τηλεθεατών έκανε τις επιλογές τους μακριά από τα ένδεκα κανάλια εθνικής εμβέλειας.

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