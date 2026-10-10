Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 12 έως 16 Οκτωβρίου

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Συνολικά 63.782.008,50 ευρώ θα καταβληθούν σε 61.636 δικαιούχους, από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
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