Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 12 έως 16 Οκτωβρίου

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Συνολικά 63.782.008,50 ευρώ θα καταβληθούν σε 61.636 δικαιούχους, από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 14 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους παροχών του τ. ΟΑΕΕ και

από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

1.600.000 ευρώ σε 2.600 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή στο πλαίσιο εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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