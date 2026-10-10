search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.10.2026 09:37
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2026 08:07

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 12 έως 16 Οκτωβρίου

10.10.2026 08:07
lefta-new
Πηγή: Pixabay

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συνολικά 63.782.008,50 ευρώ θα καταβληθούν σε 61.636 δικαιούχους, από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 14 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους παροχών του τ. ΟΑΕΕ και
  • από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 1.600.000 ευρώ σε 2.600 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή στο πλαίσιο εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Διαβάστε επίσης:

Αντικαταβολές: Πίσω ολοταχώς για τα μετρητά μετά τις αντιδράσεις – Στον αέρα η επίμαχη διάταξη

Ακρίβεια χωρίς φρένο: Η ενέργεια καταπίνει τα εισοδήματα και φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στην αγορά

Πετρέλαιο στα ύψη, νοικοκυριά στα όρια και η Ευρώπη μοιράζει υποσχέσεις για το 2028





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FPTIA1
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Αιγάλεω: Μάχη με τις φλόγες στην επιχείρηση υφασμάτων – Πυκνός καπνός στην περιοχή εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών (Video)

ozempic_new
ΥΓΕΙΑ

Καρδιακή ανεπάρκεια: Πώς αλλάζουν τα δεδομένα τα νέα φάρμακα της παχυσαρκίας – Κλειδί ο οικογενειακός γιατρός

amaxiMesa
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί χρειάζεται το αυτοκίνητό μου σύνδεση στο internet;

olympiakos_efes
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στους «λίγους ανεγκέφαλους»: Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να μην ξαναέρθουν στο γήπεδο

ethniki_1107_1920-1080_new
BUSINESS

Εθνική Τράπεζα: Εκατό ψηφιακοί βοηθοί αλλάζουν την εξυπηρέτηση και δημιουργούν νέες πηγές εσόδων για επιχειρήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

media-mouse-entos
MEDIA

Οι «Ράδιο αρβύλα»,ο Λαζόπουλος και η σάτιρα, η Σκορδά, ο Παπαβασιλείου και το τελευταίο ΔΣ, ο Σάββας από το «Σόι σου» πάει στον «Αστυνομο Ρεξ» και το «Παιδί» που χάρισε βραβείο στην ΕΡΤ

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

theodoropoulos_gaka_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα και νέες έρευνες για Γάκα-Θεοδωρόπουλο: Στο «μικροσκόπιο» η περιουσία τους και η θυρίδα στο Κολωνάκι

mitsotakis tsipras androulakis samaras1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις Οκτωβρίου: Σταθερή η απόσταση ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ, τι περιμένει η ΝΔ και τι δείχνουν για το κόμμα Σαμαρά τα πρώτα ευρήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.10.2026 09:34
FPTIA1
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Αιγάλεω: Μάχη με τις φλόγες στην επιχείρηση υφασμάτων – Πυκνός καπνός στην περιοχή εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών (Video)

ozempic_new
ΥΓΕΙΑ

Καρδιακή ανεπάρκεια: Πώς αλλάζουν τα δεδομένα τα νέα φάρμακα της παχυσαρκίας – Κλειδί ο οικογενειακός γιατρός

amaxiMesa
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί χρειάζεται το αυτοκίνητό μου σύνδεση στο internet;

1 / 3