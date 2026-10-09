Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα και νέες έρευνες για Γάκα-Θεοδωρόπουλο: Στο «μικροσκόπιο» η περιουσία τους και η θυρίδα στο Κολωνάκι

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Σε τέσσερα μέτωπα κινείται πλέον η έρευνα για τους γιατρούς Ιωάννα Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλο, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Ανεξάρτητη Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος εξετάζει, πέρα από το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πιθανή κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.

Στο πλαίσιο των ερευνών, δόθηκε εντολή να ελεγχθεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των δύο γιατρών, ενώ με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποφασίστηκε η δέσμευση της περιουσίας τους.

Στο επίκεντρο η θυρίδα στο Κολωνάκι

Στα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται περιλαμβάνεται και η τραπεζική θυρίδα που διατηρεί το ζεύγος σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι. Για τη συγκεκριμένη θυρίδα προβλέπεται άνοιγμα και κατάσχεση του περιεχομένου της, εφόσον εντοπιστούν αντικείμενα ή άλλα στοιχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική διάταξη προβλέπει ρητά την εκ των προτέρων συναίνεση της Αρχής τόσο για το άνοιγμα, όσο και για την κατάσχεση όσων βρεθούν στο εσωτερικό της.

Την ίδια ώρα, τα σχετικά έγγραφα έχουν διαβιβαστεί στο Κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να εντοπιστούν ακίνητα που ανήκουν στους δύο γιατρούς και να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους. Όσα περιουσιακά στοιχεία εντοπιστούν, θα δεσμεύονται άμεσα.

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