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09.10.2026 19:53

Υπό έλεγχο παραμένει το ιατρείο της Καρυστιανού: «Τα μηχανήματα είναι νόμιμα», λέει η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία 

09.10.2026 19:53
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Υπό έλεγχο παραμένει το ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Το ιατρείο της ήταν ένα από τα 51 «κόκκινα» ιατρεία που εντόπισε το MedWatch. 

Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία επέμεινε ότι τα μηχανήματα της είναι αδειοδοτημένα. «Μου μεταφέρθηκε ότι ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου υγείας είπε ότι ήμουν εκνευρισμένη την ώρα του ελέγχου, που δεν ισχύει βέβαια, γιατί δεν είχα λόγο να εκνευριστώ. Με ενημέρωσαν ότι είμαι ακόμα στη διαδικασία του ελέγχου παρόλο που η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη, τα μηχανήματα μου είναι CEE, άρα επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε Ευρώπη, επομένως είναι στο πλαίσιο της πολιτικής μου εξόντωσης».

Για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν τα ποσοστά του κόμματος της να έχουν κατρακυλήσει είπε ,«ορόσημο στην πορεία μας ήταν η ΔΕΘ που παρουσιάσαμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Μετά τη ΔΕΘ κανένας δεν μιλάει για πρόγραμμα και μιλούν για τις δημοσκοπήσεις.Εγώ δεν τις πιστευω τις δημοσκοπήσεις και θα ήθελα να βγαίνει και το δείγμα, για πόσους ανθρώπους μιλάμε, αλλά και πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι 500 στην Εκάλη και 500 στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, είναι στην Περιφέρεια;»

«Χρειάζεται η ταυτότητα των δημοσκοπήσεων: τη μεθοδολογία, το μορφωτικό επίπεδο, τις ηλικίες, διότι δεν ταιριάζει αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις με αυτό που εισπράττουμε ως κίνημα. Άρα για αυτό μιλάω για αυτοδυναμία», πρόσθεσε. 

Τέλος, τόνισε ότι «αφουγκράζομαι την αγάπη της κοινωνίας. Χρειαζόμασταν ανθρώπους καινούριους, άφθαρτους με όραμα. Εγώ έχω έναν παραπάνω λόγο να επιθυμώ την κάθαρση».

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