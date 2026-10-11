Λαμία: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς – Έφοδος της αστυνομίας σε σπίτια

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Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά που έχουν διαφορές εδώ κι αρκετό καιρό, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Αμφιθέας στη Βόρεια Λαμία. Μάλιστα λίγο αργότερα φέρεται να κατέληξε σε πυροβολισμούς σε άλλη περιοχή.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το LamiaReport, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 10:00 το βράδυ, όταν η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για επεισόδιο σε βάρος ενός νεαρού Ρομά από μια μεγάλη παρέα ομοεθνών του κοντά στο σχολικό συγκρότημα που υπάρχει στην περιοχή.

Από αυτά που ανέφερε ο νεαρός στους αστυνομικούς, τουλάχιστον τρία αυτοκίνητα τον κυνήγησαν, ενώ όταν επιχείρησε να ξεφύγει με τη βοήθεια ενός συγγενή του που έφτασε στο σημείο, τους επιτέθηκαν με ρόπαλα προκαλώντας ζημιές στο αμάξι.

Το επεισόδιο όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς συνεχίστηκε λίγο αργότερα στα νότια προάστια της πόλης, όπου κατοικούν οι δύο οικογένειες με την καταγραφή τριών πυροβολισμών. Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, υπήρξαν απειλές εκατέρωθεν, ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται αν οι πυροβολισμοί είχαν στόχο άνθρωπο ή έπεσαν στον αέρα για εκφοβισμό.

Γεγονός είναι ότι μέχρι 1 και 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα υπήρξε μεγάλη ένταση στην περιοχή που έληξε μόνο με την παρέμβαση της αστυνομίας.

Το πρωί της Κυριακής, έγινε έφοδος της αστυνομίας σε σπίτια των εμπλεκόμενων πλευρών με αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά τον οπλισμό που φέρεται να κατέχουν οι δύο οικογένειες.

Πάντως το συγκεκριμένο επεισόδιο δε φαίνεται να συνδέεται με κάποιο τυχαίο περιστατικό ή παρεξήγηση της στιγμής και να έχει τις ρίζες του στην αντιπαλότητα που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο οικογενειών. Μάλιστα εξαιτίας ενός παλαιότερου επεισοδίου δύο μέλη της πρώτης οικογένειας είχαν οδηγηθεί στη φυλακή αφού είχαν κατηγορηθεί για επίθεση και ληστεία σε βάρος της δεύτερης.

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