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11.10.2026 08:55

Η διπλωματία των οστών και στο βάθος τα Σκόπια

11.10.2026 08:55
Treasures

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Η επιστροφή των οστών του Σαμουήλ δεν είναι απλώς μια χειρονομία ιστορικής συμφιλίωσης. Η Αθήνα παρέδωσε στη Σόφια ένα σύμβολο τεράστιας σημασίας για τη βουλγαρική εθνική αφήγηση και πήρε πίσω 48 ελληνικά εκκλησιαστικά κειμήλια, ανοίγοντας ταυτόχρονα τη συζήτηση για την επιστροφή και άλλων. Έπειτα από δεκαετίες διαπραγματεύσεων, Ελλάδα και Βουλγαρία κατάφεραν να μετατρέψουν μια δύσκολη ιστορική εκκρεμότητα σε διπλωματικό κεφάλαιο για τις σημερινές σχέσεις τους.

Υπάρχει όμως και η βαλκανική διάσταση. Η Βουλγαρία κρατά σήμερα ένα από τα κλειδιά για την ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, επιμένοντας στην αλλαγή του Συντάγματός της πριν προχωρήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι η παράδοση των οστών του Σαμουήλ συνδέθηκε με βουλγαρική υποχώρηση στο θέμα.

Δημιουργεί όμως πολιτικό κεφάλαιο μεταξύ Αθήνας και Σόφιας, το οποίο αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν θα ξανανοίξει η συζήτηση για το ευρωπαϊκό μέλλον των Σκοπίων…

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