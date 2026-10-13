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ΘΕΑΤΡΟ

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13.10.2026 14:04

«Οι Δίκαιοι» του Αλμπέρ Καμύ στο Θέατρο Αποθήκη – Σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα

13.10.2026 14:04
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Η Stages Network / Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζει για τη νέα θεατρική περίοδο 2026-2027, το έργο του Αλμπέρ Καμύ «Οι Δίκαιοι» σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, στο θέατρο Αποθήκη, από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Ένα θεατρικό πολιτικό – φιλοσοφικό δοκίμιο όπου η δικαιοσύνη, ο αγώνας εναντίον κάθε καταπιεστικού καθεστώτος, η ανάδειξη της κοινωνικής αδικίας αλλά και η έννοια της αγάπης για ζωή, ο έρωτας, η ανιδιοτέλεια και η θυσία για το ιδανικό της ελευθερίας αποτελούν τα θεμελιώδη θέματα του έργου, αναδεικνύοντας έτσι την έντονη διαχρονικότητα του!

«Οι Δίκαιοι» βασίζεται σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα, συγκεκριμένα στη δολοφονία του Μεγάλου Δούκα Σεργκέι Αλεξάντροβιτς της Ρωσίας το 1905, από μια ομάδα σοσιαλιστών επαναστατών.

Πρόκειται για ένα πολιτικό κείμενο-ντοκουμέντο που θέτει το βασικό θέμα της εξέγερσης απέναντι σε ένα καθεστώς βίαιο, σε ένα καθεστώς ανελευθερίας. Ένα κείμενο που δεν αγγίζει απλώς πολιτικά και κοινωνικά θέματα αλλά εμβαθύνει σε ζητήματα αξιοπρέπειας, ανθρωπισμού και ηθικής στάσης μέσα από μια βαθιά υπαρξιακή διάσταση που οριοθετεί η σκέψη του ακτιβιστή – φιλόσοφου Αλμπέρ Καμύ.

Στη διανομή συμμετέχουν οι ηθοποιοί:

Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βερόνικα Δαβάκη, Δημήτρης Γεωργαλάς, Τζούλη Σούμα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Χρήστος Τσάβος και Νίκος Δερτιλής.

Ταυτότητα παράστασης

  • Συγγραφέας: Αλμπέρ Καμύ
  • Μετάφραση: Ρίτα Κολαίτη
  • Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας
  • Σκηνικά: Ηλένια Δουλαδίρη
  • Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης
  • Μουσική: Βάιος Πράπας
  • Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
  • Βοηθός Σκηνοθέτη: Άρης Κακλέας
  • Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

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