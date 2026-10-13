«Σωσμένος» του Έντουαρντ Μποντ στον Τεχνοχώρο Cartel – Σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη

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Ο «Σωσμένος» του Έντουαρντ Μποντ συνεχίζει για δεύτερη σεζόν στον Τεχνοχώρο Cartel, μετά τη θερμή υποδοχή και τα συνεχόμενα sold out της περασμένης χρονιάς.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης σκηνοθετεί ένα από τα πιο τολμηρά και αμφιλεγόμενα έργα του σύγχρονου θεάτρου και συναντά επί σκηνής τη Λένα Κιτσοπούλου σε μια ανατρεπτική καλλιτεχνική συνεργασία.



Γραμμένο το 1965, το «Saved» συγκλόνισε το βρετανικό κοινό με τη σκληρότητα της γλώσσας και την ωμή απεικόνιση της βίας. Η πρώτη του παρουσίαση στο Royal Court Theatre του Λονδίνου προκάλεσε διώξεις των συντελεστών, την απαγόρευσή του και πυροδότησε μια ιστορική σύγκρουση που οδήγησε λίγα χρόνια αργότερα στην κατάργηση της θεατρικής λογοκρισίας στη Βρετανία.

Ο Έντουαρντ Μποντ υπήρξε μία από τις πιο ριζοσπαστικές και πολιτικά συνειδητοποιημένες φωνές του μεταπολεμικού βρετανικού θεάτρου, επηρεάζοντας καθοριστικά μεταγενέστερους δημιουργούς όπως η Σάρα Κέιν και άλλους εκπροσώπους της βρετανικής “in-yer-face” δραματουργίας, που συνέχισαν να διερευνούν τα όρια της σκηνικής βίας και της κοινωνικής

ρήξης.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο «Σωσμένος» είναι βαθιά επηρεασμένος από τα προσωπικά βιώματα του Μποντ — βιώματα φτώχειας, κοινωνικής περιθωριοποίησης και βίας. Η δράση εκτυλίσσεται σε μια εργατική συνοικία του Λονδίνου, όπου μια νεαρή γυναίκα μένει έγκυος εκτός γάμου και έρχεται αντιμέτωπη με την κοινωνική απόρριψη και την οικογενειακή αδιαφορία.

Γύρω της κινούνται νέοι άνθρωποι χωρίς σαφή προοπτική, εγκλωβισμένοι σε μια πραγματικότητα αποξένωσης και συναισθηματικής ένδειας. Οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από σιωπή, αδυναμία επικοινωνίας και συσσωρευμένο θυμό.

Ο Μποντ σκιαγραφεί έναν κόσμο όπου η άσκοπη βία δεν εμφανίζεται ως εξαίρεση, αλλά ως δομικό στοιχείο μιας κοινωνίας που παράγει αποκλεισμό. Η βία, για τον Μποντ, δεν είναι ατομική παρέκκλιση. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι το αποτέλεσμα μιας πραγματικότητας που τροφοδοτεί την ανισότητα, την ταξική ένταση και την απώλεια αξιοπρέπειας. Η σκληρή, άμεση γραφή του δεν επιδιώκει απλώς να προκαλέσει· επιδιώκει να εμπλέξει το κοινό σε έναν ηθικό διάλογο, να το φέρει αντιμέτωπο με τη συλλογική ευθύνη.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ



Η Ομάδα Cartel μεταφέρει τη δράση από τα αγγλικά προάστεια της δεκαετίας του ΄60, στη σύγχρονη Αθήνα του 2026. Σε μια πόλη όπου η νεανική βία, η ανάγκη για αποδοχή και η κοινωνική πίεση διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό τοπίο, ο «Σωσμένος» αποκτά ανησυχητική επικαιρότητα.

Η σκηνοθετική προσέγγιση του Βασίλη Μπισμπίκη ακολουθεί τη σταθερή καλλιτεχνική γραμμή της Ομάδας Cartel, ένα πολιτικό θέατρο ωμού ρεαλισμού, χωρίς αισθητικά φτιασίδια, χωρίς ωραιοποιήσεις και σκηνικές «ασφάλειες». Ένα θέατρο που δεν λειτουργεί ως αναπαράσταση, αλλά ως σύγκρουση.

Η παράσταση διατηρεί την ακραία ρεαλιστική ένταση του Μποντ και εστιάζει στη νεανική επιθετικότητα ως κοινωνικό, φωτίζοντας ταυτόχρονα τη σιωπηλή συνενοχή του περιβάλλοντος που τη θρέφει. Οι γονείς – ρόλους που ερμηνεύουν ο ίδιος και η Λένα Κιτσοπούλου – δεν παρουσιάζονται ως απλοί φορείς εξουσίας, αλλά ως πρόσωπα εγκλωβισμένα στη δική τους αδυναμία επικοινωνίας και ευθύνης, αποκαλύπτοντας τη διαγενεακή μετάδοση της βίας, της ματαίωσης και της κοινωνικής

παραίτησης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση: Τάσος Μπαντής, Θάλεια Ασλανίδου

Τάσος Μπαντής, Θάλεια Ασλανίδου Ελεύθερη απόδοση: Ομάδα Cartel

Ομάδα Cartel Σκηνοθεσία: Βασίλης Μπισμπίκης

Βασίλης Μπισμπίκης Σκηνικά – Κοστούμια: Κένι ΜακΛέλαν

Κένι ΜακΛέλαν Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Σάκης Μπιρμπίλης Μουσική: Μπάμπης Παπαδόπουλος

Μπάμπης Παπαδόπουλος Επιμέλεια κίνησης: Έντι Λάμε

Έντι Λάμε Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Ελίνα Γιουνανλή Βοηθός σκηνοθέτη: Ιωάννα Μπιτούνη

Ιωάννα Μπιτούνη Βοηθός σκηνογράφου: Δημοσθένης Μπάρμπας

Δημοσθένης Μπάρμπας Οργάνωση παραγωγής: Φαίη Τζήμα

Φαίη Τζήμα Βοηθός παραγωγής: Καλύδημη Μούρτζη

Καλύδημη Μούρτζη Παραγωγή: Ομάδα Cartel

Παίζουν: ​Βασίλης Μπισμπίκης, Λένα Κιτσοπούλου, Στέλιος Τυριακίδης, Αλέξανδρος Κουκιάς, Αναστασία Δέλτα, Γιάννης Κατσιμίχας, Λευτέρης Αγουρίδας, Ελένη Γεωργακοπούλου, Δαυίδ Σταμούλος, Μιχάλης Τζωρτζάτος, Χρήστος Μιχάκης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

«Σωσμένος»: 15 Οκτωβρίου – 8 Νοεμβρίου 2026

Ημέρες παραστάσεων: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21.00

Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21.00 Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 25 € · Μειωμένο (φοιτητικό, άνω των 65) 18 € · ΑμεΑ 15€

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Τεχνοχώρος Cartel Λ. Κηφισού 41, 122 42 Αιγάλεω (εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκης)

Λ. Κηφισού 41, 122 42 Αιγάλεω (εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκης) Στάση μετρό: Ελαιώνας

Ελαιώνας Τηλέφωνο επικοινωνίας: 693 98 98 258

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