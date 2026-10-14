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14.10.2026 12:54

Public Pop Culture: Εκεί όπου οι ιστορίες γίνονται εμπειρίες

14.10.2026 12:54
Public Pop Culture (1)

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Για περισσότερα από 20 χρόνια, τα Public φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά στις ιστορίες που αγαπούν. Από τα σχολικά βιβλία και τη λογοτεχνία μέχρι τα comics, τα manga και τους σύγχρονους κόσμους ψυχαγωγίας, κάθε αναγνωστική εμπειρία αποτελεί ένα ταξίδι ανακάλυψης.

Σήμερα, τα Public επεκτείνουν φυσικά τον διαχρονικό τους ρόλο ως κορυφαίος προορισμός βιβλίου εγκαινιάζοντας τους νέους χώρους Pop Culture σε Ελλάδα και Κύπρο και δημιουργώντας έναν προορισμό αφιερωμένο σε όσους αναζητούν ιστορίες, χαρακτήρες και κόσμους που εμπνέουν τη φαντασία. Το Public Pop Culture ξεκινά από το Public Συντάγματος, με στόχο να επεκταθεί σταδιακά και σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στην καρδιά αυτής της νέας εμπειρίας, τη ναυαρχίδα των Public στο Σύνταγμα, δημιουργείται ο μεγαλύτερος χώρος Pop Culture στην Ελλάδα.

Ένας πολυδιάστατος προορισμός όπου βιβλία, manga, comics, collectibles, anime, Pokémon, K-Pop, retro gaming και αγαπημένα fandoms συνυπάρχουν κάτω από την ίδια στέγη, αναδεικνύοντας τη φυσική σύνδεση ανάμεσα στην ανάγνωση, τη δημιουργικότητα και τη σύγχρονη κουλτούρα. Το Σύνταγμα αποτελεί το επίκεντρο αυτής της στρατηγικής ανάπτυξης, η οποία έχει ήδη αποκτήσει παρουσία σε περισσότερα σημεία του δικτύου Public, με αντίστοιχους χώρους Pop Culture στο Golden Hall, στο The Mall Athens, στην Αγία Παρασκευή και στην Τσιμισκή, διευρύνοντας σημαντικά την πρόσβαση του κοινού σε αυτήν τη μοναδική εμπειρία.

Στο επίκεντρο του νέου εντυπωσιακού Public Pop Culture βρίσκεται το βιβλίο, διαχρονικά ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες των Public. Γιατί κάθε μεγάλος κόσμος ξεκινά από μια ιστορία. Από τη λογοτεχνία φαντασίας και τα graphic novels μέχρι τα manga που εξελίχθηκαν σε παγκόσμια anime φαινόμενα, οι ιστορίες είναι το σημείο εκκίνησης πολιτισμικών συμπάντων που εμπνέουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και αντιπροσωπεύονται από δημοφιλή brands και franchises όπως: Funko Pop, Pop Mart, Namco Bandai, Marvel, Star Wars, Pokémon και Panini.

Σήμερα, η σχέση ανάμεσα στην ανάγνωση και την Pop Culture είναι πιο δυναμική από ποτέ. Η σύνδεση αυτή αποτυπώνεται και στην έρευνα «Το Βιβλίο και ο κόσμος της Ανάγνωσης στην Ελλάδα», που παρουσίασαν τα Public σε συνεργασία με την Truberries τον Ιούνιο του 2026 στο πλαίσιο των Βραβείων Βιβλίου. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, για το 85% των αναγνωστών η ανάγνωση αποτελεί μια μορφή διαφυγής από την καθημερινότητα, με τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και το «ταξίδι σε άλλους κόσμους» να αποτελούν βασικές διαστάσεις της σχέσης τους με το βιβλίο. Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει την ισχυρή παρουσία κατηγοριών όπως τα Comics, τα Manga, τα Graphic Novels, η Fantasy λογοτεχνία, το Young Adult και η Επιστημονική Φαντασία στις αναγνωστικές επιλογές του κοινού.

Τα Public δημιουργούν τον χώρο όπου όλες αυτές οι εκφράσεις της ίδιας ιστορίας συναντιούνται. Έναν προορισμό όπου η ανάγνωση γίνεται εμπειρία, η φαντασία γίνεται κοινότητα και τα fandoms βρίσκουν το σπίτι τους. Με τον μεγαλύτερο χώρο Pop Culture στην Ελλάδα, τα Public, public.gr και public.cy εγκαινιάζουν μια νέα εποχή που ξεκινά από το βιβλίο και εξελίσσεται σε ολόκληρους κόσμους ανακάλυψης, δημιουργικότητας και συμμετοχής.

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