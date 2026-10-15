Ο Ρότζερ Γουότερς «ισοπεδώνει» τον Χέτφιλντ των Metallica: «Είναι καθίκι, έχει δείκτη νοημοσύνης 3»

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Ο Ρότζερ Γουότερς απάντησε στη στάση και την ομιλία του Τζέιμς Χέτφιλντ, η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου σε πρόσφατη συναυλία των Metallica στο Sphere του Λας Βέγκας, αποκαλώντας τον frontman της metal μουσικής «καθίκι».

Το περασμένο Σάββατο, ο Χέτφιλντ φάνηκε να επιτίθεται από τη σκηνή τους μουσικούς που πολιτικοποιούνται, λέγοντας στο πλήθος: «Πρέπει να πω ότι οι Metallica δεν είναι εδώ, όπως κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες, για να σας επηρεάσουν με τις ανοησίες τους, εντάξει; Είμαστε εδώ… όχι ανοησίες… είμαστε εδώ για να ξεχάσουμε όλες τις εξωτερικές ανοησίες, εντάξει; Η ατζέντα των Metallica είναι η αγάπη, η ενέργεια και η βαριά μουσική, μωρό μου!»

Ο πρώην τραγουδιστής-μπασίστας των Pink Floyd είπε για τον Χέτφιλντ κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο podcast της Katie Halper: «Μπορούμε να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτόν τον μ@@@@@; Τον έχω βαρεθεί τόσο πολύ. Απλώς δείχνει ότι είναι εντελώς μ@@@@@. Έχει IQ περίπου τρία και γιατί μιλάμε γι’ αυτόν ειλικρινά δεν ξέρω, επειδή είναι ένα τίποτα. Μπορεί να έχει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ή κάτι τέτοιο, αλλά είναι μ@@@@@@ και δεν είναι μουσικός. Τους άκουσα να παίζουν ακουστικά όργανα και δεν μπορούσαν. Ήταν φρικτό».

“Have some empathy for your fellow human beings.” Pink Floyd’s @rogerwaters calls Metallica frontman James Hetfield a “complete prick” as resurfaced quotes show he wasn’t so apolitical when he approved of his music being used to torture Iraqis. https://t.co/RTlqjIw4uk — Katie Halper (@kthalps) October 15, 2026

Αργότερα πρόσθεσε: «Είναι κρίμα που αυτός ο μ@@@@@ δεν είχε κάποιον γύρω του για να του εξηγήσει ότι το να είσαι καλός είναι πολύ πιο σημαντικό από όλη αυτή τη δυνατή μουσική και τα χοροπηδήματα και ό,τι άλλο».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Γουότερς ανέφερε την διαβόητη χρήση της μουσικής των Metallica για βασανιστήρια σε αμερικανικές φυλακές όπως το Γκουαντάναμο και το Αμπού Γκράιμπ.

Ο Γουότερς ολοκλήρωσε τα σχόλιά του με μια έκκληση για αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους, έναν σκοπό που υποστηρίζει ένθερμα εδώ και δύο δεκαετίες. Τον περασμένο μήνα, επιτέθηκε στον Έντ Σίραν αφότου ο ράπερ Macklemore απομακρύνθηκε από την περιοδεία του λόγω των δηλώσεών του στη σκηνή υπέρ της Παλαιστίνης. Με τα χρόνια, έχει επίσης έρθει σε αντιπαράθεση με τον Thom Yorke, τον Bono, τον Nick Cave και άλλους.

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