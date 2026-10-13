Οι «no politica» Metallica και οι… δράσεις υπέρ της Ουκρανίας που προτιμούν να ξεχάσουν

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Κατά τη διάρκεια συναυλίας των Metallica στο Las Vegas Sphere το Σάββατο (10 Οκτωβρίου), ο James Hetfield αφιέρωσε λίγο χρόνο για να επικρίνει «άλλους καλλιτέχνες» που χρησιμοποιούν τη μουσική τους πλατφόρμα για να προωθήσουν μια ατζέντα, ξεκαθαρίζοντας ότι η μπάντα του δεν θα κάνει ποτέ κάτι τέτοιο.

Κατά τη διάρκεια των σύντομων σχολίων του ανάμεσα στα τραγούδια, ο frontman είπε στο πλήθος: «Εκτός κι αν ζείτε στο Λας Βέγκας, έχετε διανύσει πολύ δρόμο για να περάσετε λίγο χρόνο με τους Metallica. Είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό – για τα ταξίδια σας, τα χρήματα που ξοδέψατε, τον χρόνο που χρειάστηκε για αυτό, σας ευχαριστούμε που ήρθατε να γιορτάσετε μαζί μας».

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, προσθέτει: «Πρέπει να πω ότι οι Metallica δεν είμαστε εδώ, όπως κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες, για να σας επηρεάσουν με τις ανοησίες τους, εντάξει; Είμαστε εδώ… όχι ανοησίες… είμαστε εδώ για να ξεχάσουμε όλες τις εξωτερικές ανοησίες, εντάξει; Η ατζέντα των Metallica είναι η αγάπη, η ενέργεια και η βαριά μουσική, μωρό μου!».

Παρότι οι Metallica έχουν αναμφίβολα γράψει στο παρελθόν τραγούδια με πολιτικό περιεχόμενο — το κομμάτι …And Justice for All, για παράδειγμα, πραγματεύεται άμεσα τον τρόπο με τον οποίο το χρήμα και η εξουσία μπορούν να διαφθείρουν τον πολιτικό κόσμο — το ίδιο το συγκρότημα έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική αντιπαράθεση όλα αυτά τα χρόνια.

«Οι απόψεις μου μένουν για μένα», είχε δηλώσει ο Hetfield στο μέσο ενημέρωσης La Tercera το 2017.

«Είμαι τραγουδιστής και κιθαρίστας σε ένα ροκ συγκρότημα. Μισώ την πολιτική. Δεν θέλω να μιλάω για πολιτική. Δεν είναι σημαντική για μένα. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι να φέρνω τους ανθρώπους κοντά μέσω της μουσικής. Η πολιτική, η θρησκεία… χωρίζουν τους ανθρώπους».

Ο συνοδοιπόρος του στο συγκρότημα, Lars Ulrich, έχει εκφραστεί κάπως πιο ανοιχτά για τις πολιτικές του απόψεις. Κάποτε αστειεύτηκε ότι θα επέστρεφε στη Δανία αν ο Ντόναλντ Τραμπ γινόταν Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως δεν επέστρεψε. Ωστόσο, ο ντράμερ έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η πολιτική δεν είναι ένα θέμα που συζητούν μεταξύ τους τα μέλη των Metallica.

«Σας ορκίζομαι, συζητώ με τον James Hetfield για τα περισσότερα πράγματα σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά δεν νομίζω ότι έχω επιδιώξει ποτέ συνειδητά να κάνω μαζί του μια πολιτική συζήτηση», δήλωσε στο Vulture το 2016.

«Έχουμε περάσει 35 χρόνια μαζί και, προφανώς, έχουμε βρεθεί στον ίδιο χώρο όταν η συζήτηση στράφηκε προς την πολιτική. Αλλά να καθίσουμε εγώ και ο James σε ένα δωμάτιο και να συζητήσουμε τις προσωπικές μας απόψεις για κάτι όπως η προσιτή υγειονομική περίθαλψη; Δεν έχει συμβεί ποτέ».

Ωστόσο, οι Metallica δεν απέχουν από την πολιτική, τουλάχιστον όχι από όλες τις πτυχές της. Όχι μόνο έχουν στηρίξει Ουκρανούς πρόσφυγες – μέσω του ιδρύματός τους All Within My Hands – με τη συγκέντρωση μεγάλου χρηματικού ποσού υπέρ τους, αλλά ο Hetfield αφιέρωσε το 2024, λίγο χρόνο για να επισκεφτεί έναν τραυματισμένο Ουκρανό στρατιώτη που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Vail Health, στην πόλη καταγωγής του τραγουδιστή στο Κολοράντο.

James Hetfield, lead singer of Metallica, visits Ukrainian soldiers at Vail Health https://t.co/yM29tB2KiB — Vail Daily (@VailDaily) May 18, 2023

Επιπλέον, τα μέλη των Metallica, James Hetfield και Kirk Hammett, στήριξαν ταμεία ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Ουκρανούς, δημοπρατώντας τις εμβληματικές κιθάρες που φέρουν την υπογραφή τους.

Δεν είναι λοιπόν ότι δεν θέλουν να παίρνουν θέση σε όσα συμβαίνουν, απλώς ίσως να προτιμούν να το κάνουν εκτός σκηνής.

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