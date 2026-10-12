Οι Rolling Stones επέστρεψαν στο στούντιο για νέες ηχογραφήσεις

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Στο στούντιο για να ετοιμάσουν το επόμενο μουσικό τους βήμα επέστρεψαν οι Rolling Stones, με την είδηση να γίνεται γνωστή μόλις τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου άλμπουμ του συγκροτήματος, με τίτλο «Foreign Tongues».

Όπως αποκάλυψε ο σαξοφωνίστας Κόρτνεϊ Πάιν, πριν από λίγες εβδομάδες, ηχογράφησε με τον Μικ Τζάγκερ.

«Πραγματοποίησα άλλη μια ηχογράφηση πριν από μερικές εβδομάδες με τον Τζάγκερ για τους Rolling Stones. Ο Μικ είναι ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης», δήλωσε ο Πάιν, στην εκπομπή «Private Passions» του BBC Radio, εξηγώντας ότι «όλος αυτός ο κόσμος της ποπ είναι εντελώς διαφορετικός από οτιδήποτε γνωρίζω».

The Rolling Stones are back in the studio again Saxophonist Courtney Pine has revealed that he recently recorded with the band https://t.co/bHfYFTfy3Y — NME (@NME) October 10, 2026

Ο Κόρτνεϊ Πάιν έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον Μικ Τζάγκερ, παίζοντας σαξόφωνο στο σόλο άλμπουμ του τραγουδιστή «Wandering Spirit», που κυκλοφόρησε το 1993. Αναφερόμενος στην εμπειρία εκείνης της περιόδου, περιέγραψε πώς συμμετείχε αρχικά σε μια εκδοχή του δίσκου, η οποία τελικά απορρίφθηκε.

«Έπαιξα σε μια εκδοχή του σόλο άλμπουμ του Μικ Τζάγκερ, αλλά την απέρριψαν. Στη συνέχεια δέχτηκα ένα τηλεφώνημα: “Μπορείς να έρθεις αύριο στο Λος Άντζελες για να παίξεις σε μια άλλη εκδοχή του ίδιου άλμπουμ;” Μικ Τζάγκερ;» δήλωσε.

Σημειώνεται ότι φέτος, ο Κιθ Ρίτσαρντς, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones, είχε αναφερθεί επίσης στη διάθεση του Τζάγκερ να συνεχίσει να δημιουργεί μουσική.

Όπως είπε, ο τραγουδιστής «δεν λέει να σταματήσει», προσθέτοντας ότι η δυναμική που αναπτύχθηκε κατά την ηχογράφηση του «Foreign Tongues», τους έδωσε κίνητρο να συνεχίσουν τη δουλειά τους.

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