Takeaways by to pontiki AI Ο ηθοποιός RJ Mitte, γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά «Breaking Bad», έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου σε ηλικία 34 ετών.

Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποι του ηθοποιού, χαρακτηρίζοντάς τον ως υποστηρικτή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Ο συμπρωταγωνιστής του, Μπράιαν Κράνστον, εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του για την απώλεια, κάνοντας αναφορά στην προσωπική τους σχέση και την επικοινωνία που είχαν πρόσφατα.

Ο RJ Mitte, ο οποίος είχε εγκεφαλική παράλυση, συμμετείχε σε διάφορες παραγωγές και δραστηριοποιήθηκε ως πρεσβευτής οργανώσεων για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συντετριμμένος από τον θάνατο του RJ Mitte, του ηθοποιού που υποδύθηκε τον γιο του στη σειρά «Breaking Bad», είναι ο Μπράιαν Κράνστον. Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διάσημος ηθοποιός αποχαιρέτησε τον 34χρονο συνάδελφό του, αναφερόμενος στην τελευταία τους επικοινωνία, αλλά και στη στενή σχέση που διατηρούσαν όλα αυτά τα χρόνια.

Ο RJ Mitte, που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ στο «Breaking Bad», πέθανε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σε ηλικία 34 ετών, στο Μπράουνσβιλ του Τέξας.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποί του, οι οποίοι τον αποχαιρέτησαν ως έναν αγαπημένο ηθοποιό, φιλάνθρωπο και ένθερμο υποστηρικτή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Ο Μπράιαν Κράνστον, ο οποίος υποδύθηκε τον τηλεοπτικό πατέρα του στη δημοφιλή σειρά, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση.

«Βρίσκομαι σε βαθιά απόγνωση καθώς γράφω αυτές τις γραμμές απόψε. Ο RJ Mitte, ο γλυκός μου γιος στο Breaking Bad, πέθανε», έγραψε στην αρχή του μηνύματός του.

Στη συνέχεια, θυμήθηκε την πρώτη τους γνωριμία, όταν ο RJ Mitte ήταν ακόμη έφηβος και είχε επιλεγεί για τον ρόλο που επρόκειτο να καθορίσει την καριέρα του.

«Τον γνώρισα όταν ήταν μόλις 14 ετών, όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο του Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ, τον οποίο υποδύθηκε με τόση χαρά και ενθουσιασμό. Γεννημένος με εγκεφαλική παράλυση, ποτέ, μα ποτέ, δεν επέτρεψε σε αυτή τη δυσκολία να γίνει δικαιολογία για οτιδήποτε. Αντιμετώπισε το απαιτητικό πρόγραμμα των γυρισμάτων με τεράστια αποφασιστικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση που είχαν αναπτύξει στα γυρίσματα, περιγράφοντας τον RJ Mitte ως έναν νεαρό γεμάτο ενθουσιασμό, αλλά και με την ανεμελιά της ηλικίας του.

«Άκουγε πάντα τις συμβουλές που του δίναμε οι τηλεοπτικοί του γονείς, η Άννα Γκαν κι εγώ, αλλά επειδή ήταν έφηβος, μερικές φορές τις αγνοούσε πονηρά, προκειμένου να μάθει με τον δύσκολο τρόπο. Ήταν ένα από τα αστέρια μιας επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, αλλά εξακολουθούσε να είναι παιδί», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην εξέλιξή του, ο Μπράιαν Κράνστον θυμήθηκε πως όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα του πιλοτικού επεισοδίου, τον Φεβρουάριο του 2007, ο RJ Mitte ήταν ακόμη άπειρος υποκριτικά, αλλά σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν πολύ καλό ηθοποιό.

Παράλληλα, εξήρε τη δράση του για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τονίζοντας πως αξιοποίησε την αναγνωρισιμότητα που απέκτησε από το «Breaking Bad» για να στηρίξει άλλους ηθοποιούς με αναπηρία, ενώ ανέλαβε και την ηγεσία φιλανθρωπικού οργανισμού με ανάλογο σκοπό.

«Όλες αυτές οι υποσχέσεις και οι δυνατότητες που είχε μπροστά του αποτελούν τώρα μια τόσο μεγάλη απώλεια», πρόσθεσε.

«Δεν ξέρω αν εκείνο το γεύμα θα μπορούσε να είχε αλλάξει το μέλλον του»

Το πιο συγκινητικό σημείο της ανάρτησης ήταν η αναφορά του Κράνστον στην τελευταία επικοινωνία που είχε με τον 34χρονο, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

«Είναι ιδιαίτερα οδυνηρό να μαθαίνω ότι έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Γιατί; Ανταλλάσσαμε μηνύματα μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, προσπαθώντας να κανονίσουμε πότε θα συναντηθούμε για φαγητό. Δεν ξέρω αν εκείνο το γεύμα θα μπορούσε να είχε αλλάξει το μέλλον του…», έγραψε.

Ο 70χρονος ηθοποιός ολοκλήρωσε το μήνυμά του με λόγια αγάπης για τον τηλεοπτικό του γιο, με τον οποίο συνέχισε να διατηρεί επαφή ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της σειράς.

«Αυτό που ξέρω είναι ότι τον αγαπούσα και ότι πραγματικά απολάμβανα να περνάω χρόνο μαζί του όλα εκείνα τα χρόνια, τόσο κατά τη διάρκεια της σειράς όσο και αφότου τα φώτα της δημοσιότητας γύρω από το Breaking Bad είχαν χαμηλώσει. Θα μου λείψεις, γιε μου», κατέληξε.

Ποιος ήταν ο RJ Mitte

Ο RJ Mitte γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1992 και έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «Breaking Bad», η οποία προβλήθηκε από το 2008 έως το 2013.

Στη σειρά υποδυόταν τον γιο του Γουόλτερ Γουάιτ, τον οποίο ενσάρκωνε ο Μπράιαν Κράνστον, και της Σκάιλερ Γουάιτ, την οποία υποδυόταν η Άννα Γκαν.

Ο ηθοποιός ζούσε με εγκεφαλική παράλυση, όπως και ο χαρακτήρας του στη σειρά, και είχε αξιοποιήσει τη δημοσιότητά του για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.

Εκτός από το «Breaking Bad», συμμετείχε σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, όπως τα «Switched at Birth» και «The Guardians of Justice», ενώ δραστηριοποιήθηκε ως πρεσβευτής οργανώσεων που υποστηρίζουν παιδιά και ενήλικες με αναπηρία.

Μάλιστα, στις 30 Σεπτεμβρίου, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, είχε εμφανιστεί δημόσια σε προβολή της ταινίας «Talking to Strangers» στο Μπέβερλι Χιλς.

Διαβάστε επίσης:

«Miami Vice ’85»: Οι πρώτες εικόνες με τους Michael B. Jordan και Austin Butler στους θρυλικούς ρόλους (photos)

Οι Rolling Stones επέστρεψαν στο στούντιο για νέες ηχογραφήσεις

Ρόμπερτ Πάτινσον: Ξεκαθαρίζει αν το «Primetime» βάζει στο στόχαστρο τον Κρις Χάνσεν (Video)